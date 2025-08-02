Промокоды Roblox в августе 2025 года

В Roblox игроки могут получить бесплатные предметы при вводе особых промокодов. Сделать это можно в соответствующем разделе сайта, однако сейчас доступно не очень много предметов. Разработчики чаще добавляют в магазин бесплатные предметы и почти не выпускают новые бонус-коды. Сегодня мы расскажем о доступных промокодах в «Роблокс», отметим такие же опции в играх и объясним, как добыть вещи из магазина.
Рабочие промокоды Roblox на август 2025 года
Все промокоды для активации в «Роблокс»:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
На момент выхода статьи разработчики не добавили новые промокоды, однако некоторые предметы можно добыть в играх, например, в Island of Move и Mansion of Wonder. Ниже указаны разнообразные призы при вводе правильных промокодов.
В Island of Move можно получить:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепку Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
В Mansion of Wonder можно получить:
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.
Рекомендуем посетить и Player Ready Two, в которой можно получить капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы.
Roblox
Фото: Roblox
В некоторых играх (Da Hood, Race Clicker, Roblox Mining Simulator) отсутствует опция активации промокодов, однако игроки могут получить предметы внутри бесплатно или за выполнение каких-либо внутриигровых действий.
В Da Hood можно получить:
DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
В Murder Mystery 2 можно получить:
Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
В Race Clicker можно получить:
FREEPET1 — временного питомца в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
В Roblox Doors можно получить:
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:
FREECRATE — обычный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
RELEASE — 100 единиц валюты.
В Toy Clicking Simulator доступно:
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
В Warrior Simulator можно получить:
ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатного питомца;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
В Zombie Strike можно получить:
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Roblox
Фото: Roblox
Мы уже ранее отмечали, что разработчики в последнее время делают упор на обновлении магазина бесплатных предметов, поэтому небольшое количество рабочих промокодов не должно расстраивать геймеров. В Roblox можно добыть достаточное количество предметов, чтобы создать уникального персонажа. Для получения таких бесплатных вещей нужно совершить указанные ниже действия:
- Перейдите на сайт Roblox и откройте раздел «Marketplace». Нажмите на кнопку «Any Price».
- В поле «Max» введите «0» и подтвердите действие с помощью кнопки «Apply» для отображения в магазине всех бесплатных предметов.
- По очереди открывайте каждую карточку и нажимайте «Buy» и «Get Now», чтобы зафиксировать предметы на аккаунте.
- После выполнения этого действия при желании можно нажать на «Customize» и поменять внешний облик героя.