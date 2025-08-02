Промокоды Roblox в августе 2025 года

В Roblox игроки могут получить бесплатные предметы при вводе особых промокодов. Сделать это можно в соответствующем разделе сайта, однако сейчас доступно не очень много предметов. Разработчики чаще добавляют в магазин бесплатные предметы и почти не выпускают новые бонус-коды. Сегодня мы расскажем о доступных промокодах в «Роблокс», отметим такие же опции в играх и объясним, как добыть вещи из магазина.

Рабочие промокоды Roblox на август 2025 года

Все промокоды для активации в «Роблокс»:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

На момент выхода статьи разработчики не добавили новые промокоды, однако некоторые предметы можно добыть в играх, например, в Island of Move и Mansion of Wonder. Ниже указаны разнообразные призы при вводе правильных промокодов.

В Island of Move можно получить:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

STRIKEAPOSE — кепку Hustle Hat;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

В Mansion of Wonder можно получить:

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Рекомендуем посетить и Player Ready Two, в которой можно получить капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы.

Roblox Фото: Roblox

В некоторых играх (Da Hood, Race Clicker, Roblox Mining Simulator) отсутствует опция активации промокодов, однако игроки могут получить предметы внутри бесплатно или за выполнение каких-либо внутриигровых действий.

В Da Hood можно получить:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Murder Mystery 2 можно получить:

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;

Corrupt — дополнительные награды;

Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;

Hallowschythe — дополнительные награды;

Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;

Icewing — дополнительные награды;

Log Chopper — дополнительные награды;

Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

В Race Clicker можно получить:

FREEPET1 — временного питомца в подарок;

OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Doors можно получить:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:

FREECRATE — обычный сундук;

FREEEGG — яйцо с питомцем;

LOSTCITY — буст на 30 минут;

RARECRATE — ценный сундук;

RELEASE — 100 единиц валюты.

В Toy Clicking Simulator доступно:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

В Warrior Simulator можно получить:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;

JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;

SNUGLIFE — бесплатного питомца;

WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;

63MILLION — 50 тыс. монет;

73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike можно получить:

ARENA — 1500 кэпсов;

COOL — 1500 кэпсов;

COWBOY — 1500 кэпсов;

EVIL — 1500 кэпсов;

GOBLIN — 1500 кэпсов;

LOOT — 1500 кэпсов;

PRIZE — 1500 кэпсов;

STRIKE — 1500 кэпсов;

TRANSRIGHTS — оружие;

ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox Фото: Roblox

Мы уже ранее отмечали, что разработчики в последнее время делают упор на обновлении магазина бесплатных предметов, поэтому небольшое количество рабочих промокодов не должно расстраивать геймеров. В Roblox можно добыть достаточное количество предметов, чтобы создать уникального персонажа. Для получения таких бесплатных вещей нужно совершить указанные ниже действия: