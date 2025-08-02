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Промокоды Standoff 2 на август 2025: рабочие на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в августе 2025 года
Георгий Глазов
Промокоды Standoff 2 на август 2025 года
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Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 с каждым месяцем становится всё меньше промокодов на бесплатные предметы. Каждый из них оказывается на вес золота — они ограничены по количеству активаций и очень редко появляются в Сети. Сегодня мы указали все рабочие опции на начало августа 2025 года и отметили возможные варианты заработка редкой голды.

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Рабочие промокоды Standoff 2:

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;

Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».

На момент выхода статьи в Standoff 2 не появились новые промокоды, поэтому игрокам предстоит запастись терпением и внимательно изучать страницу студии в социальных сетях.

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Активировать промокоды в Standoff 2 удастся за несколько кликов. Ниже отмечена подробная инструкция по использованию промокодов в игре:

1. Запустите игру.
2. Щёлкните на значок пистолета в левом боковом меню.
3. Откройте «Магазин».
4. Перейдите в «Промокод».
5. Укажите рабочий промокод.
6. Подтвердите действие с помощью кнопки «Применить».

Если все действия выполнены верно, то на экране появится сообщение об успешном получении приза.

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Как получить голду в Standoff 2

Помимо предметов в «Стандофф 2», игроки могут добыть голду. Это очень редкий тип монет, который чаще всего можно получить за реальные деньги. Существует несколько способов добычи голды в игре. Вот они:

1. Купите золото. Самый простой способ получения голды. Откройте магазин Standoff 2 и приобретите валюту за реальные деньги.
2. Используйте промокоды. Очень сложный вариант, так как отыскать подходящие промокоды будет трудно. Следите за официальными каналами и группами игры.
3. Выполняйте квесты. Успешное выполнение квестов позволит добыть серебро. Покупайте кейсы за эту валюту и надейтесь на получение голды и редких предметов.
4. Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. Студия частенько запускает различные акции и мероприятия. Участвуйте в таких ивентах и выигрывайте награды.
5. Продавайте предметы. Опция для самых опытных игроков, которые понимают стоимость редких предметов и способны принимать участие в аукционах и продать предметы дороже их цены.
6. Используйте сторонние приложения. Некоторые приложения в Google Play и App Store позволяют получить игровую валюту. Будьте бдительны, не передавайте свои данные от аккаунта и пользуйтесь только проверенными приложениями и играми.

Мы советуем никогда не прибегать к использованию читов, не открывать неизвестные ссылки и не заходить на сторонние ресурсы, не связанные с игрой (чаты, сайты, сервисы и приложения). Помимо потери доступа к аккаунту, возможной блокировки профиля и всех предметов, игроки могут стать жертвами мошенников и оказаться лишёнными доступа к другим программам и играм. Всегда будьте бдительны и осторожны!

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