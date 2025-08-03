Российская Team Spirit — в финале культового турнира IEM Cologne по CS 2! LIVE

17-летний Иван zweih Гогин в шаге от первого трофея на большой сцене.

Сегодня, 3 августа, в Германии завершается один из самых легендарных чемпионатов по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Cologne 2025 с призовым фондом $ 1 млн. За титул в этом году будет сражаться обновлённый ростер Team Spirit, а соперником станет европейская пятёрка MOUZ.

«Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом гранд-финала — 17-летний Иван zweih Гогин может завоевать престижный трофей уже на первом турнире на топ-уровне. «Мышки» же успели выбить с турнира Vitality, прервав её рекордную серию побед, и теперь готовы взять реванш за поражение в групповой стадии.

Матч в формате best-of-5 (до трёх выигранных карт) начнётся в 18:00 мск. Ждём победы наших парней из Team Spirit!