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IEM Cologne 2025. Гранд Финал. День 10
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18:00 Мск
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Финал IEM Cologne 2025 по CS 2, Team Spirit vs MOUZ — прямая трансляция, где смотреть, результат

Российская Team Spirit — в финале культового турнира IEM Cologne по CS 2! LIVE
Иван Мику
Team Spirit в финале IEM в Кёльне — LIVE
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17-летний Иван zweih Гогин в шаге от первого трофея на большой сцене.

Сегодня, 3 августа, в Германии завершается один из самых легендарных чемпионатов по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Cologne 2025 с призовым фондом $ 1 млн. За титул в этом году будет сражаться обновлённый ростер Team Spirit, а соперником станет европейская пятёрка MOUZ.

«Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом гранд-финала — 17-летний Иван zweih Гогин может завоевать престижный трофей уже на первом турнире на топ-уровне. «Мышки» же успели выбить с турнира Vitality, прервав её рекордную серию побед, и теперь готовы взять реванш за поражение в групповой стадии.

Матч в формате best-of-5 (до трёх выигранных карт) начнётся в 18:00 мск. Ждём победы наших парней из Team Spirit!

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2025 . Гранд-финал
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
MOUZ
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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