Российская Team Spirit — в финале культового турнира IEM Cologne по CS 2! LIVE
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17-летний Иван zweih Гогин в шаге от первого трофея на большой сцене.
Сегодня, 3 августа, в Германии завершается один из самых легендарных чемпионатов по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Cologne 2025 с призовым фондом $ 1 млн. За титул в этом году будет сражаться обновлённый ростер Team Spirit, а соперником станет европейская пятёрка MOUZ.
«Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом гранд-финала — 17-летний Иван zweih Гогин может завоевать престижный трофей уже на первом турнире на топ-уровне. «Мышки» же успели выбить с турнира Vitality, прервав её рекордную серию побед, и теперь готовы взять реванш за поражение в групповой стадии.
Матч в формате best-of-5 (до трёх выигранных карт) начнётся в 18:00 мск. Ждём победы наших парней из Team Spirit!
CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2025 . Гранд-финал
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
MOUZ
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
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П2
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