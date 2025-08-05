Как закончился первый сезон «Этерны» и что будет дальше

На днях завершился первый сезон «Этерны». Это дорогой фэнтези-сериал, основанный на цикле романов Веры Камши. У оригинала армия фанатов, а внятной экранизации ждали давно. Но каков результат? Что ж, достойный для нашей киноиндустрии, однако спорный по мировым стандартам.

«Этерна»: главное о сериале

Название: «Этерна».

Режиссёр: Сергей Трофимов.

Актёры: Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин и другие.

Жанр: фэнтези, приключения.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Страна: Россия.

«Этерна»: где смотреть?

Все шесть эпизодов уже доступны на «Кинопоиске».

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал слишком спешит, но всё равно интригует

Сильнее всего «Этерну» ждали фанаты оригинальных романов. После неудачной экранизации в 2022-м, где в скромный хронометраж впихнули слишком многое, поклонники верили: в формате сериала сага сработает лучше. Так и получилось, но есть проблема: шоу всё ещё катастрофически спешит.

Германа в первой книге толком не было Фото: «Кинопоиск»

Приведу пример. В саге были магия, мистика и древние боги, однако в первом романе, который занимал почти 700 страниц, этой темы толком не касались. Пару раз происходило что-то странное, однажды герои всерьёз обсуждали древние легенды с монстрами и проклятиями. Но в остальном книга «Красное на красном» посвящалась вполне обыденным войнам и интригам.

Тем временем в сериале зрителю с первых кадров твердят о будущих магических катастрофах. При этом мистика всерьёз меняет мотивацию и характеры героев. В книгах Рокэ Алва выбрал оруженосца просто затем, чтобы многих разозлить. В экранизации решение имеет эпическую подноготную.

Отличий от оригинала так много, что стоит проговорить: «Этерна» — не экранизация романа, а произведение по мотивам. Команда взяла лишь мир, персонажей и главные сюжетные вехи. Если в предысторию вписан важный мятеж, то он случится и в сериале. Но в остальном шоу стало чем-то самостоятельным. События в нём перетасованы местами, многие арки вырезаны, между персонажами завязываются новые романы. В общем, для книжников заготовлено много сюрпризов.

Сами отличия — не проблема. Вопрос вот в чём: они сделали историю лучше? Увы, ответ отрицательный. Сюжет сериала вышел слишком суетливым и поверхностным. Там, где Вера Камша сотни страниц раскрывала смысл какой-либо сделки, команда «Кинопоиска» проговариваёт всё сразу и в лоб. Подход можно понять, ведь шести эпизодов мало, а каждая минута стоит денег. Вот только эта стратегия делает произведение ужасно прямолинейным.

Их обучение в сериале вышло стремительным Фото: «Кинопоиск»

Если вы незнакомы с романом и не планируете сравнивать сюжеты, получите вполне приличное фэнтези. К примеру, здесь полно ярких и запоминающихся персонажей. Маршал Рокэ Алва полон загадок, харизмы и великой внутренней силы. Ричард Окделл — воплощение юношеского максимализма, что сталкивается с неприглядной реальностью. Альдо Ракан — просто пацан, что наивно мнит себя истинным королём, но при этом сочится энергией. Следить за всеми приятно!

Ещё приятнее наблюдать за визуалом. Добротная графика, где даже крупные города нарисованы отменно и детализированно. Замечательные декорации, что отлично передают настроение эпохи — серость увядающей столицы или безжалостность пустынного Агариса. О костюмах можно даже не говорить, они все идеальны.

Да и за историей, несмотря на упрощения, интересно следить. Да, она спешит, из-за чего становится поверхностной. Да, при всей торопливости она так и не добирается до главного — до войны. И да, ей не хватает лоска и изящности книжных интриг. Однако «Этерна» всё равно остаётся как минимум интригующей. Достойный результат для произведения в жанре фэнтези, которое в России толком не снимают.

Как же красиво! Фото: «Кинопоиск»

Будет ли второй сезон «Этерны»

Да. Ещё в январе 2024-го «Кинопоиск» обозначил, что выпустит как минимум три сезона. Предположительно второй сезон выйдет в середине 2026 года , а третий — в 2027-м.

Известно, что съёмки второго сезона уже идут. Среди локаций заявлены особняки Москвы и Санкт-Петербурга, а также Узбекистан. Очевидно, на последней локации снимут батальные сцены. Война как раз пройдёт среди пустынь и гор.

Для Мэллит и гоганов сезон закончился страшно Фото: «Кинопоиск»

О чём будет второй сезон «Этерны»

В первую очередь – о войне. Первый сезон завершился тем, что Альдо Ракан обрёл союзников, которые уже начали жечь поля в стране, которой он планирует править. По плану, когда местные опухнут от голода, Альдо придёт с пшеницей и получит сторонников.

Проблема в том, что Рокэ Алве велели сорвать планы. Враг силён, а войско Рокэ малочисленно. Зато маршал гениален и удачлив, поэтому доставит много неудобств. К тому же сериальный Алва знает: миру грозит опасность и только он вместе с Ричардом и заклятым врагом Эпине может всех спасти.

Отношения Альдо и Мэллит, вероятно, усложнятся. Безумцы из ордена Истины перебили гоганов и их лидера Енниоля. Это значит, что Мэллит не будет связана с Альдо и точно обозлится за смерть близких.

Об эпической арке, где мир увядает, тоже не забудут. Герман добрался до Гальтары и скоро раскроет её секреты, а вокруг начнёт появляться всё больше странностей. При этом к Гальтаре подступит и орден Истины. Всё же гоганов они истребили именно из-за споров о древней столице.

Скачут на войну Фото: «Кинопоиск»

«Этерна»: стоит ли смотреть?

Если любите фэнтези, пропускать «Этерну» не стоит. Это местами неказистый, но при этом до безумия красивый и интригующей сериал. Хочется, чтобы в России такого было больше.

Оценка «Этерны» — 7 из 10

Понравилось

Роскошный визуал

Яркие персонажи

История интригует.

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