Вспоминаем сюжет «Уэнсдей»: готовимся к продолжению хита Netflix

С выхода первых серий прошло много лет.

Если хотите глубже погрузиться в детали первого сезона сериала «Уэнсдей», можно пересмотреть финальные эпизоды или ключевые сцены с Мэрилин и Тайлером. Или прочитать наш материал — вспоминаем, что происходило в первом сезоне сериала и чем он завершился.

Первый сезон «Уэнсдей»: основные события и сюжет

Первый сезон сериала рассказывает историю Уэнсдей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги — мрачной и саркастичной дочери Мортиши и Гомеса Аддамс. После того как Уэнсдей отомстила обидчикам брата Пагсли, выпустив пираний в бассейн, когда хулиганы купались, её отчислили из обычной школы и отправили в академию «Невермор» — школу для подростков со сверхспособностями. Там она столкнулась с убийствами и узнала семейные тайны.

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Ключевые персонажи первого сезона «Уэнсдей»

Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) — главная героиня, попавшая в «Невермор» не по своей воле. Расследует убийства и раскрывает заговоры против «изгоев». Обладает экстрасенсорной способностью — при прикосновении к людям или предметам может видеть прошлое и будущее.

Энид Синклер (Эмма Майерс) — соседка и единственная подруга Уэнсдей. Яркая, жизнерадостная оборотень и полная противоположность Уэнсдей. Может превращаться в волка.

Тайлер Галпин (Хантер Дуэн) — главный антагонист первого сезона. Кажется милым баристой, однако на самом деле — монстр. Превращается в Хайда, которым управляет Лорел.

Ксавьер Торп (Перси Хайнс Уайт) — союзник Уэнсдей, помогает ей расследовать убийства, но попадает под подозрения Уэнсдей. Талантливый художник, может оживлять рисунки.

Вещь (Виктор Доробанту) — верный помощник семьи Аддамс. Умеет выражать эмоции, помогает Уэнсдей в расследованиях, следит за ней и защищает её. Своего рода питомец девочки.

Вещь Фото: Netflix

Мэрилин Торнхилл или Лорел Гейтс (Кристина Риччи) — кажется доброй учительницей, однако на самом деле — фанатичная наследница Крэкстоуна. Мастер манипуляции, знает древние ритуалы.

Лариса Уимс (Гвендолин Кристи) — бывшая подруга Мортиши, помогает Уэнсдей, но скрывает это. Строгая, но заботливая директор «Невермора». Умеет менять облик.

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Краткий пересказ первого сезона «Уэнсдей»

В первой серии Уэнсдей прибывает в «Невермор». Её соседкой в общежитии становится весёлая и наивная оборотень Энид Синклер. В лесу Уэнсдей приходят видения, а позже она сталкивается с Роуэном — учеником, который пытается её убить, но сам погибает от монстра.

Во второй серии Уэнсдэй Аддамс продолжает адаптироваться к новой обстановке и одноклассникам. Она сталкивается с первыми сложностями в обучении и начинает расследование загадочного происшествия, связанного с нападением на ученика. Девочка знакомится с директором школы Ларисой Уимс, которая проявляет интерес к её способностям и расследованию.

В третьей серии Уэнсдей узнает о Джозефе Крэкстоуне — основателе города Джерико, который при жизни ненавидел «изгоев». Она срывает церемонию открытия его памятника, поджигая его.

Уже в четвёртой серии, расследуя убийства, Уэнсдей понимает, что у жертв отсутствуют части тела. Она начинает подозревать в этом Ксавьера Торпа — ученика, способного оживлять рисунки.

Мортиша всегда элегантна и гостеприимна Фото: Netflix

В пятой серии во время «родительских выходных» Уэнсдей узнает, что её отца Гомеса когда-то обвиняли в убийстве. Она находит связь между нынешними жертвами и прошлым.

В шестой серии видения Уэнсдей указали на особняк, который в итоге оказался старым имением Гейтсов. Уэнсдей пробирается в особняк Гейтса вместе с Энид и Тайлером. Там они обнаруживают, что Лорел Гейтс, давний потомок Крэкстоуна, оказывается жива, хотя её считали мёртвой. Они находят в особняке отрубленные части тел, однако вынуждены бежать после атаки монстра.

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В седьмой серии Дядя Фестер помогает Уэнсдей разгадать тайну Хайда. Она узнаёт, что Тайлер Галпин — монстр, а Лорел Гейтс жива и манипулирует им. Уэнсдей пытается понять, кто скрывается за маской Лорел Гейтс. Сначала она подозревает своего психотерапевта, но монстр убивает её.

В восьмой серии Уэнсдей понимает, что за всем произошедшим стоит учительница ботаники Мэрилин Торнхилл, она же Лорел Гейтс. Она воскрешает Крэкстоуна, однако Уэнсдей с друзьями побеждают его. Тайлера арестовывают, но в последней сцене он сбегает из заточения. Уэнсдей уезжает из Невермора на каникулы, однако в машине по дороге домой получает сообщения на телефон со своими фотографиями от неизвестного. На этом первый сезон заканчивается.

Забавный дядя Фестер Фото: Netflix

Каким будет сюжет во втором сезоне «Уэнсдей»

Уэнсдей предстоит вернуться в «Невермор» для расследования новой серии убийств, связанных с загадочным Скальпером в исполнении Хейли Джоэла Осмента.

Больше экранного времени уделят отношениям Уэнсдей и её матери Мортиши. В академию переберётся вся семья Уэнсдей. Приедет и бабушка Уэнсдей в исполнении Джоанны Ламли.

Любовной истории ожидать не стоит. Команда сериала полностью сосредоточилась на хоррор-элементах и отказалась от романтических линий с главной героиней.

Новым директором «Невермора» стал Барри Дорт, так как занимавшая до него этот пост Лариса Уимс погибла в первом сезоне. Новый директор будет резко контрастировать с Уимс. По слухам, он станет открыто критиковать её решения и предстанет в виде решительного реформатора её идей.

Новый директор школы Барри Дорт Фото: Netflix

В «Уэнсдей 2» снялась певица Леди Гага, которая предстанет в виде учительницы Розалин.

Кто не появится во втором сезоне «Уэнсдей»

Или их возвращение маловероятно.

Ксавьер Торп в исполнении Перси Хайнс Уайта: ученик-телекинетик и бывший любовный интерес Уэнсдей не вернётся во втором сезоне по причине того, что актёр, сыгравший Ксавьера, был исключён из проекта после обвинений в сексуальных домогательствах.

Лариса Уимс в исполнении Гвендолин Кристи: предыдущий директор академии «Невермор» погиб в финале первого сезона, так что история этого персонажа окончательно завершена.

Мэрилин Торнхилл, она же Лорел Гейтс, в исполнении Кристины Риччи: героиня также погибла в концовке первого сезона, пытаясь воскресить своего предка.

Бабушка Уэнсдей во втором сезоне Фото: Netflix

Валери Кинботт в исполнении Рики Линдхоум: возвращение доктора маловероятно, так как персонаж погиб. Но возможны флешбэки или упоминания, если учитывать её связь с другими героями.