Абсолютно всё, что нужно знать про Mafia: The Old Country

До релиза Mafia: The Old Country осталось совсем немного времени. Впервые за 10 лет франшиза пополнится новой игрой. Но что, кроме названия, связывает данный проект с остальной серией? Рассказываем в данном материале.

Главное про Mafia: The Old Country

Разработчик: Hangar 13

Издатель: 2K Games

Платформы: PS5, Xbox Series, ПК

Жанр: сюжетный экшен

Дата выхода: 7-8 августа 2025 года

Перевод: озвучка и текст на русском языке

Официальный трейлер Mafia: The Old Country

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K Games.

Разработка Mafia: The Old Country

Над новой итерацией Mafia работает студия Hangar 13, известная по противоречивой Mafia 3 и ремейку Mafia: The City of Lost Heaven. Руководит всеми процессами Алекс Кокс, успевший потрудиться над Mafia 2, Mafia 3 и Mafia: Definitive Edition. Непосредственно сама разработка стартовала в 2020 году, вскоре после выхода ремейка.

Авторы заявляли, что они хотели вернуться к корням серии, но с технологиями нового поколения. При этом подчёркивалось, что Mafia: The Old Country будет отдельной историей, не требующей обязательного знакомства с прошлыми играми. Однако и преданных поклонников франшизы обделять не стали, добавив немало отсылок к предыдущим проектам.

Мир Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country — приквел первой Mafia. Впервые в истории серии основное действие разворачивается не на территории Америки. Вместо этого игроки попадут на остров Сицилия начала XX века. В том числе герои посетят вымышленный город Сан-Челесте, ранее появлявшийся в прологе двойки.

Mafia: The Old Country Фото: 2K Games

Выбирая сеттинг и период, разработчики отталкивались от идеи показать зарождение тех самых итальянских мафиозных кланов. Причём авторы хотели представить их не как обычную банду или организацию, а как культурное явление, образ жизни со своими традициями. Тут чтят кодекс чести и следуют правилу кровной мести, выше всего в людях ценятся доверие и преданность, а они готовы отдать всё ради «семьи».

Сюжет Mafia: The Old Country

Сюжет новой Mafia будет следовать классической для серии формуле «из грязи в князи и, скорее всего, обратно». В центре истории – Энцо Фавара. Он родился в бедной семье, в детстве выполнял тяжёлую работу на серных рудниках.

Но затем ему удаётся попасть в семью Торризи, где он надеется вырваться из нищеты и стать значимой фигурой. Ради места под солнцем ему придётся заниматься грязными делами и поручениями. Он даёт клятву верности, навсегда меняющую его жизнь. Так герой проделает путь от обычного работяги до участника криминальных разборок между различными группировками «Коза ностра».

Mafia: The Old Country Фото: 2K Games

Игра напрямую не связана с прошлыми играми. Однако именно здесь закладывается фундамент того криминального мира, с которым сталкивались геймеры в предыдущих частях. Правда, существует теория, что в Mafia: The Old Country появится молодой Эннио Сальери, спустя много лет передавший «привет» Томасу Анджело. Но подтверждений этому никаких нет. Кстати, сам Томми в возрасте четырёх лет с родителями эмигрировал в США в 1904 году, так что на камео вполне можно рассчитывать.

В качестве источников вдохновения авторы указывают культовые фильмы про мафию, от «Крестного отца 2» до «Сальваторе Джулиано», а также реальные истории становления кланов и семей.

Интересно, что в качестве альтернативных вариантов рассматривались Лас-Вегас 1970-х годов и история русского еврея, бежавшего из советского трудового лагеря в Америку.

Mafia: The Old Country Фото: 2K Games

Геймплей Mafia: The Old Country

Когда авторы говорили про возвращение к корням, они имели в виду не только сюжет, но и геймплей. Mafia: The Old Country будет полностью линейным экшеном с большим упором на повествование, атмосферу и кинематографичность. Здесь нет больших открытых миров, а упор сделан просто на прохождение.

При этом как минимум часть уровней предусматривает вариативность. Игроки могут выбирать, как именно проходить локации: лобовой атакой с изматывающими перестрелками или аккуратным подкрадыванием к цели и скрытным устранением врагов.

Mafia: The Old Country Фото: 2K Games

Стрельбу разработчики характеризуют словом «взвешенная»: оружие стреляет мощно, но патронов мало, да ещё и герой умирает быстро. Поэтому в стычках необходимо ответственно подходить к каждому выстрелу, грамотно распоряжаться ресурсами и не забывать пользоваться укрытиями.

В арсенале нет автоматического оружия, зато доступны револьверы, дробовики, обрезы и винтовки. Особое внимание уделено ближнему бою и в частности ножам. Во-первых, в Италии драки на ножах сродни национальному спорту, а сицилийцы считались одними из самых опасных бойцов. Во-вторых, в игру добавили дуэли на ножах, в которых игроки столкнутся с уникальными противниками.

В трейлерах уже засветилась гонка на автомобиле. Однако поскольку в роликах показали много сельской местности, да и ранние машины не отличались высокой скоростью и манёвренностью, персонажи будут часто скакать на лошадях.

Mafia: The Old Country Фото: 2K Games

Создаётся вся эта красота на Unreal Engine 5. Новый движок позволил значительно улучшить графику и детализацию окружения, заметно прокачать модели, освещение и анимации.

Издания, цены, перевод Mafia: The Old Country

Игра будет доступна в двух изданиях — стандартном ($ 50, 19 999 тенге) и расширенном ($ 60 и 24 999 тенге). При этом игра выйдет полностью на русском языке: с дубляжом и текстовым переводом.

В состав расширенной версии вошли три набора: Padrino (дробовик Lupara Speciale, пистолет Vendetti Speciale, талисман Immortale, одежда Padrino, лимузин Eckhart Speciale, лошадь и аксессуары Cosimo), Gatto Nero (пистолет Bodeo Nero, талисман Velocità, одежда Gatto Nero, гоночная машина Carozella Nero) и бонусные материалы (артбук, музыка).

Что даёт расширенное издание Фото: 2K Games

Системные требования Mafia: The Old Country

Минимальные системные требования (1080p, средние настройки графики)

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 55 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования (1440p, высокие настройки графики)

Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT

Оперативная память: 32 ГБ

Место на диске: 55 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования (4К, максимальные настройки графики)