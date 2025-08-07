Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Мафия 4, Mafia The Old Country, все детали, новости, перевод на русский язык, системные требования, трейлер

Абсолютно всё, что нужно знать про Mafia: The Old Country
Иринчин Даргуев
«Мафия 4», новости
Аудио-версия:
Комментарии
Нас ждёт предыстория первой «Мафии».

До релиза Mafia: The Old Country осталось совсем немного времени. Впервые за 10 лет франшиза пополнится новой игрой. Но что, кроме названия, связывает данный проект с остальной серией? Рассказываем в данном материале.

Главное про Mafia: The Old Country

Разработчик: Hangar 13
Издатель: 2K Games
Платформы: PS5, Xbox Series, ПК
Жанр: сюжетный экшен
Дата выхода: 7-8 августа 2025 года
Перевод: озвучка и текст на русском языке

Официальный трейлер Mafia: The Old Country

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K Games.

Разработка Mafia: The Old Country

Над новой итерацией Mafia работает студия Hangar 13, известная по противоречивой Mafia 3 и ремейку Mafia: The City of Lost Heaven. Руководит всеми процессами Алекс Кокс, успевший потрудиться над Mafia 2, Mafia 3 и Mafia: Definitive Edition. Непосредственно сама разработка стартовала в 2020 году, вскоре после выхода ремейка.

Авторы заявляли, что они хотели вернуться к корням серии, но с технологиями нового поколения. При этом подчёркивалось, что Mafia: The Old Country будет отдельной историей, не требующей обязательного знакомства с прошлыми играми. Однако и преданных поклонников франшизы обделять не стали, добавив немало отсылок к предыдущим проектам.

С «Мафией» стартует и бета новой Battlefield:
Все подробности Battlefield 6: детали шутера после презентации
Все подробности Battlefield 6: детали шутера после презентации

Мир Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country — приквел первой Mafia. Впервые в истории серии основное действие разворачивается не на территории Америки. Вместо этого игроки попадут на остров Сицилия начала XX века. В том числе герои посетят вымышленный город Сан-Челесте, ранее появлявшийся в прологе двойки.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Выбирая сеттинг и период, разработчики отталкивались от идеи показать зарождение тех самых итальянских мафиозных кланов. Причём авторы хотели представить их не как обычную банду или организацию, а как культурное явление, образ жизни со своими традициями. Тут чтят кодекс чести и следуют правилу кровной мести, выше всего в людях ценятся доверие и преданность, а они готовы отдать всё ради «семьи».

Сюжет Mafia: The Old Country

Сюжет новой Mafia будет следовать классической для серии формуле «из грязи в князи и, скорее всего, обратно». В центре истории – Энцо Фавара. Он родился в бедной семье, в детстве выполнял тяжёлую работу на серных рудниках.

Но затем ему удаётся попасть в семью Торризи, где он надеется вырваться из нищеты и стать значимой фигурой. Ради места под солнцем ему придётся заниматься грязными делами и поручениями. Он даёт клятву верности, навсегда меняющую его жизнь. Так герой проделает путь от обычного работяги до участника криминальных разборок между различными группировками «Коза ностра».

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Игра напрямую не связана с прошлыми играми. Однако именно здесь закладывается фундамент того криминального мира, с которым сталкивались геймеры в предыдущих частях. Правда, существует теория, что в Mafia: The Old Country появится молодой Эннио Сальери, спустя много лет передавший «привет» Томасу Анджело. Но подтверждений этому никаких нет. Кстати, сам Томми в возрасте четырёх лет с родителями эмигрировал в США в 1904 году, так что на камео вполне можно рассчитывать.

Будем надеяться, что новая «Мафия» не повторит судьбу Mafia 3:
10 самых громких провалов в истории видеоигр
10 самых громких провалов в истории видеоигр

В качестве источников вдохновения авторы указывают культовые фильмы про мафию, от «Крестного отца 2» до «Сальваторе Джулиано», а также реальные истории становления кланов и семей.

Интересно, что в качестве альтернативных вариантов рассматривались Лас-Вегас 1970-х годов и история русского еврея, бежавшего из советского трудового лагеря в Америку.
Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Геймплей Mafia: The Old Country

Когда авторы говорили про возвращение к корням, они имели в виду не только сюжет, но и геймплей. Mafia: The Old Country будет полностью линейным экшеном с большим упором на повествование, атмосферу и кинематографичность. Здесь нет больших открытых миров, а упор сделан просто на прохождение.

При этом как минимум часть уровней предусматривает вариативность. Игроки могут выбирать, как именно проходить локации: лобовой атакой с изматывающими перестрелками или аккуратным подкрадыванием к цели и скрытным устранением врагов.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Стрельбу разработчики характеризуют словом «взвешенная»: оружие стреляет мощно, но патронов мало, да ещё и герой умирает быстро. Поэтому в стычках необходимо ответственно подходить к каждому выстрелу, грамотно распоряжаться ресурсами и не забывать пользоваться укрытиями.

В арсенале нет автоматического оружия, зато доступны револьверы, дробовики, обрезы и винтовки. Особое внимание уделено ближнему бою и в частности ножам. Во-первых, в Италии драки на ножах сродни национальному спорту, а сицилийцы считались одними из самых опасных бойцов. Во-вторых, в игру добавили дуэли на ножах, в которых игроки столкнутся с уникальными противниками.

В «Мафии» прекрасная музыка:
Музыка, которая изменила видеоигры
Музыка, которая изменила видеоигры

В трейлерах уже засветилась гонка на автомобиле. Однако поскольку в роликах показали много сельской местности, да и ранние машины не отличались высокой скоростью и манёвренностью, персонажи будут часто скакать на лошадях.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Создаётся вся эта красота на Unreal Engine 5. Новый движок позволил значительно улучшить графику и детализацию окружения, заметно прокачать модели, освещение и анимации.

Издания, цены, перевод Mafia: The Old Country

Игра будет доступна в двух изданиях — стандартном ($ 50, 19 999 тенге) и расширенном ($ 60 и 24 999 тенге). При этом игра выйдет полностью на русском языке: с дубляжом и текстовым переводом.

В состав расширенной версии вошли три набора: Padrino (дробовик Lupara Speciale, пистолет Vendetti Speciale, талисман Immortale, одежда Padrino, лимузин Eckhart Speciale, лошадь и аксессуары Cosimo), Gatto Nero (пистолет Bodeo Nero, талисман Velocità, одежда Gatto Nero, гоночная машина Carozella Nero) и бонусные материалы (артбук, музыка).

Что даёт расширенное издание

Что даёт расширенное издание

Фото: 2K Games

Системные требования Mafia: The Old Country

Минимальные системные требования (1080p, средние настройки графики)

  • Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 55 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования (1440p, высокие настройки графики)

  • Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Место на диске: 55 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования (4К, максимальные настройки графики)

  • Процессор: Intel Core i7-14700K или AMD Ryzen 7 9700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 9070
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Место на диске: 55 ГБ SSD.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android