Уэнсдей, второй сезон 2025: отзыв, впечатления, сюжет, актёры

Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
Слава Петров
«Уэнсдей»: главное о сериале
Аудио-версия:
Комментарии
Дженна Ортега снова зажигает.

В 2022-м сериал «Уэнсдей» стал самым громким хитом Netflix. Все с восторгом обсуждали дикий танец Дженны Ортеги и её неморгающие глаза, детективную историю и стиль, где школьное очарование совмещалось с мраком и убийствами. Популярность была такой, что актёры мгновенно стали звёздами: Ортега обрела армию фанатов, Эмма Майерс пробилась в блокбастеры, Кристина Риччи ещё раз убедила, что отменно играет психопаток.

6 июля вышли сразу четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей». Удалось ли сериалу остаться таким же завораживающим и красивым? Удивительно, но да. Оторваться от просмотра всё ещё очень сложно.

«Уэнсдей»: главное о сериале
Название: «Уэнсдей» (Wednesday).
Режиссёры: Тим Бертон, Пако Кабесас, Анджела Робинсон.
Актёры: Дженна Ортега, Хантер Духэн, Эмма Майерс и другие.
Жанр: фэнтези, комедия, детектив.
Сколько серий: восемь эпизодов.
Страна: США.

«Уэнсдей»: где смотреть?

6 июля на Netflix вышли четыре эпизода. Ещё четыре появятся 3 сентября. Есть официальные озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Здесь всё, за что мы полюбили сериал, и немного больше

У второго сезона «Уэнсдей» была одновременно банальная и трудная задача — сохранить прежние достоинства и как-то их приумножить. После четырёх эпизодов можно утверждать, что у команды Тима Бёртона снова всё получилось. Запустить сериал — всё равно что вернуться домой. При этом дом словно достроили: он масштабнее, появились новые удивительные постояльцы, а по стенам ещё обильнее размазана кровь.

Завязка насыщенная. Уэнсдей после первого сезона стала героем «Невермора» и жутко от этого бесится. «Лучше бы все снова меня боялись и считали чокнутой». Но главная беда в том, что в округе завёлся новый убийца. Если верить видениям, скоро он доберётся до Энид и виноватой окажется именно готичная девочка с косичками.

Как спасти подругу? Ответа нет, ведь весь мир будто против Уэнсдей. Фанаты не дают прохода и часто приносят страдания. Новый директор старается быть клёвым, но настойчиво манипулирует и явно что-то замышляет. Младший брат поступает в школу и сразу же влипает в неприятности. Противники прошлого сезона напоминают о себе. Главное, в ряды новых противников как будто попадает мать, которая слишком переживает за Уэнсдей — возможно, справедливо. В общем, головной боли полно.

Обычный день для Уэнсдей

Обычный день для Уэнсдей

Фото: Netflix

В эпизодах много привычного. Уэнсдей по-прежнему редко моргает, эмоции передаёт аккуратным движением брови и без энтузиазма устраивает шоу. К примеру, её выступление после праздника с пугалом — феерия, которая разойдётся на мемы. Да и сами знаете, что Энид традиционно мила, Вещь очаровывает и без слов, а в отношениях родителей Аддамс – бешеная «химия».

Особенность в том, что полюбившиеся вещи разбавлены чем-то свежим. Взять персонажей-новичков: тут и харизматичная девочка-невидимка Агнес, что неизбежно станет народным любимцем, и яркая преподаватель музыки, которая выдаёт музыкальные хиты. Её Zombie от Cranberries на фортепиано — шедевр, если учитывать обстоятельства.

Другое обновление — повышенные ставки. Поначалу угроза кажется стандартной, однако со временем напряжение кратно растёт: некоторые важные персонажи попадают под удар, другие — к удивлению, бесповоротно выходят из игры. А уж количество съеденных мозгов у второстепенных персонажей вообще не сосчитаешь! В итоге есть ощущение, что от смерти застрахована разве что сама Уэнсдей, которой просто здорово достаётся. Остальные же вполне могут не дожить до финала.

Нового директора играет Стив Бушеми

Нового директора играет Стив Бушеми

Фото: Netflix

Снят сериал, как и раньше, превосходно. Это неудивительно, ведь за проект отвечает мастер мрака Тим Бёртон. Из вышедших четырёх эпизодов он снял два, а другие режиссёры трепетно держат стиль. Поэтому коридоры и комнаты «Невермора», леса и городки, заброшенные домики и роскошные дворцы так впечатляют.

Также Бёртон следил, чтобы каждый персонаж был идеальным. Актёры выдают много эмоций и при этом не переигрывают, у всех интересные образы, из диалогов можно собирать хлёсткий цитатник. Причём словом бьёт не только Уэнсдей, но и её напарники вроде Агнес.

Все эти плюсы снова превращают «Уэнсдей» в неизбежный хит. Сериал красивый, напряжённый и, главное, самобытный. Больше нигде не встретишь такую холодную и при этом милую героиню. И нигде больше чёрный юмор так уместно не соседствует с молодёжной драмой.

Агнес, новая звезда сериала

Агнес, новая звезда сериала

Фото: Netflix

Второй сезон «Уэнсдей»: стоит ли смотреть?

Да. Если полюбили первый сезон, то и второй не разочарует. Он сохранил самобытность и приумножил былые достоинства, сделав историю мрачнее и насыщеннее. Поэтому лишь вопрос времени, когда Netflix объявит об очередном рекорде, который побил сериал.

Оценка половины второго сезона «Уэнсдей» — 8 из 10

Понравилось:

  • Ортега и другие актёры прекрасны
  • Напряжённый и насыщенный сюжет
  • Отличные визуал и музыка.

Не понравилось:

  • Грустно, что сезон разбили на две половины.
