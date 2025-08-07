Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»

В 2022-м сериал «Уэнсдей» стал самым громким хитом Netflix. Все с восторгом обсуждали дикий танец Дженны Ортеги и её неморгающие глаза, детективную историю и стиль, где школьное очарование совмещалось с мраком и убийствами. Популярность была такой, что актёры мгновенно стали звёздами: Ортега обрела армию фанатов, Эмма Майерс пробилась в блокбастеры, Кристина Риччи ещё раз убедила, что отменно играет психопаток.

6 июля вышли сразу четыре эпизода второго сезона «Уэнсдей». Удалось ли сериалу остаться таким же завораживающим и красивым? Удивительно, но да. Оторваться от просмотра всё ещё очень сложно.

«Уэнсдей»: главное о сериале



Название: «Уэнсдей» (Wednesday).

Режиссёры: Тим Бертон, Пако Кабесас, Анджела Робинсон.

Актёры: Дженна Ортега, Хантер Духэн, Эмма Майерс и другие.

Жанр: фэнтези, комедия, детектив.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Уэнсдей»: где смотреть?

6 июля на Netflix вышли четыре эпизода. Ещё четыре появятся 3 сентября. Есть официальные озвучка и субтитры.

Здесь всё, за что мы полюбили сериал, и немного больше

У второго сезона «Уэнсдей» была одновременно банальная и трудная задача — сохранить прежние достоинства и как-то их приумножить. После четырёх эпизодов можно утверждать, что у команды Тима Бёртона снова всё получилось. Запустить сериал — всё равно что вернуться домой. При этом дом словно достроили: он масштабнее, появились новые удивительные постояльцы, а по стенам ещё обильнее размазана кровь.

Завязка насыщенная. Уэнсдей после первого сезона стала героем «Невермора» и жутко от этого бесится. «Лучше бы все снова меня боялись и считали чокнутой». Но главная беда в том, что в округе завёлся новый убийца. Если верить видениям, скоро он доберётся до Энид и виноватой окажется именно готичная девочка с косичками.

Как спасти подругу? Ответа нет, ведь весь мир будто против Уэнсдей. Фанаты не дают прохода и часто приносят страдания. Новый директор старается быть клёвым, но настойчиво манипулирует и явно что-то замышляет. Младший брат поступает в школу и сразу же влипает в неприятности. Противники прошлого сезона напоминают о себе. Главное, в ряды новых противников как будто попадает мать, которая слишком переживает за Уэнсдей — возможно, справедливо. В общем, головной боли полно.

Обычный день для Уэнсдей Фото: Netflix

В эпизодах много привычного. Уэнсдей по-прежнему редко моргает, эмоции передаёт аккуратным движением брови и без энтузиазма устраивает шоу. К примеру, её выступление после праздника с пугалом — феерия, которая разойдётся на мемы. Да и сами знаете, что Энид традиционно мила, Вещь очаровывает и без слов, а в отношениях родителей Аддамс – бешеная «химия».

Особенность в том, что полюбившиеся вещи разбавлены чем-то свежим. Взять персонажей-новичков: тут и харизматичная девочка-невидимка Агнес, что неизбежно станет народным любимцем, и яркая преподаватель музыки, которая выдаёт музыкальные хиты. Её Zombie от Cranberries на фортепиано — шедевр, если учитывать обстоятельства.

Другое обновление — повышенные ставки. Поначалу угроза кажется стандартной, однако со временем напряжение кратно растёт: некоторые важные персонажи попадают под удар, другие — к удивлению, бесповоротно выходят из игры. А уж количество съеденных мозгов у второстепенных персонажей вообще не сосчитаешь! В итоге есть ощущение, что от смерти застрахована разве что сама Уэнсдей, которой просто здорово достаётся. Остальные же вполне могут не дожить до финала.

Нового директора играет Стив Бушеми Фото: Netflix

Снят сериал, как и раньше, превосходно. Это неудивительно, ведь за проект отвечает мастер мрака Тим Бёртон. Из вышедших четырёх эпизодов он снял два, а другие режиссёры трепетно держат стиль. Поэтому коридоры и комнаты «Невермора», леса и городки, заброшенные домики и роскошные дворцы так впечатляют.

Также Бёртон следил, чтобы каждый персонаж был идеальным. Актёры выдают много эмоций и при этом не переигрывают, у всех интересные образы, из диалогов можно собирать хлёсткий цитатник. Причём словом бьёт не только Уэнсдей, но и её напарники вроде Агнес.

Все эти плюсы снова превращают «Уэнсдей» в неизбежный хит. Сериал красивый, напряжённый и, главное, самобытный. Больше нигде не встретишь такую холодную и при этом милую героиню. И нигде больше чёрный юмор так уместно не соседствует с молодёжной драмой.

Агнес, новая звезда сериала Фото: Netflix

Второй сезон «Уэнсдей»: стоит ли смотреть?

Да. Если полюбили первый сезон, то и второй не разочарует. Он сохранил самобытность и приумножил былые достоинства, сделав историю мрачнее и насыщеннее. Поэтому лишь вопрос времени, когда Netflix объявит об очередном рекорде, который побил сериал.

Оценка половины второго сезона «Уэнсдей» — 8 из 10

Понравилось:

Ортега и другие актёры прекрасны

Напряжённый и насыщенный сюжет

Отличные визуал и музыка.

