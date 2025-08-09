Battlefield 6 великолепна: обязательно сыграйте в бету

Только что стартовала открытая бета Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров Electronic Arts. Мы уже провели в новинке несколько десятков матчей и готовы поделиться первыми впечатлениями об одной из главных игр 2025 года.

Battlefield 6: главное об игре

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик:

Издатель: Electronic Arts.

Дата проведения беты: 7-10 августа и 14-17 августа

Дата выхода: 10 октября 2025 года.

Жанр: шутер от первого лица.

Battlefield 6 впечатляет уже сейчас

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

После громкого анонса игры на эпичном ивенте ждать бету Battlefield 6 не было никаких сил — хотелось играть здесь и сейчас. Презентация оставила только положительные впечатления: возвращение к привычным классам, упор на разрушаемость и командную игру, горящие глаза разработчиков — всё намекало на тот самый Battlefield в современности, который ждали миллионы игроков по всему миру.

Оказалось, что создатели шутера не врали. Перед нами действительно отличный гибрид лучших идей из номерных частей серии: от тройки до пятёрки. Оружие звонко стреляет, герой очень отзывчивый, а классы сильно отличаются друг от друга.

Сейчас в бете всего три карты, но каждая играется по-своему. Более масштабная Liberation Peak в Таджикистане наполнена боями на открытой местности с двумя видами техники, египетская Siege of Cairo больше похожа на бои в городской местности из BF4, а британская Iberian Offensive напоминает знаменитое дополнение Close Quarters из Battlefield 3.

Этот кадр можно спутать со скриншотом из Battlefield 3 Фото: EA/«Чемпионат»

Первое, что сразу бросается в глаза при запуске Battlefield 6 — игра очень похожа на Call of Duty . От интерфейса в главном меню и прокачки оружия до анимаций и эпичной музыки на фоне. И в данном случае это комплимент, ведь при всех недостатках недавние Black Ops 6 и Modern Warfare 3 — невероятно стильные игры с отличной стрельбой и ощущением персонажа.

Сходства с Call of Duty также добавляют и небольшие карты с тематическими режимами вроде «Доминирования», на что чаще всего жалуются фанаты серии. Некоторые даже сравнивают новинку с режимом «Наземные войны» в Modern Warfare 2019 с его безостановочным экшеном. Доля правды в этом есть, однако сходства не превращают Battlefield 6 в нечто другое — она ощущается именно как современный «Батлфилд».

В ней всё так же полно весёлых моментов с уничтожением техники из ручной РПГ и эпичной разрушаемостью, где творится настоящий хаос. Командная работа в Battlefield 6, кажется, даже более важна, чем в эталонных частях серии — с вражеской техникой могут совладать только инженеры и разведчики, а без медика с его воскрешениями и боеприпасами не справится ни один штурмовик. При грамотной игре исход матча можно перевернуть буквально одним отрядом из четырёх человек.

Это очень атмосферная игра, которая моментально погружает тебя в происходящее. Звуки пролетающих самолётов, переговоры по рации, стреляющие во все стороны союзники, постоянные взрывы техники — всё по традиции серии.

Кастомизации в BF6 будет очень много Фото: EA/«Чемпионат»

Но в Battlefield 6 хватает и спорных моментов

Пока спорные эмоции вызывает разрушаемость. Да, она гораздо лучше, чем в Battlefield 2042, однако механика очень непостоянная. Какие-то стены разрушаются за один выстрел из РПГ, красиво разваливаясь в труху, другие остаются целыми даже после мощного залпа из танка.

Очевидно, что дело в балансе — разрушение абсолютно всех зданий и стен привело бы к тому, что на карте останется голое поле с кучей обломков. Но хотелось бы заранее понимать, что можно уничтожить, а что лучше не трогать.

Многие пользователи также жалуются на физику вертолётов — её действительно стоит доработать хотя бы до уровня третьей части. Там у вертушек были инерция и свои особенности в зависимости от модели, что также хотелось бы увидеть в BF6. Кроме того, фанаты серии недовольны отсутствием браузера серверов из предыдущих Battlefield — в нём можно подбирать себе тот или иной матч из списка самостоятельно.

Вернули добивания от первого лица Фото: EA / «Чемпионат»

Battlefield 6: стоит ли играть?

Ожидания от «старого-нового слова в жанре» оправдались: перед нами по-настоящему современный «Батлфилд», в котором отбросили неудачные механики из Battlefield 2042 и вернулись к корням.

Безусловно, у разработчиков ещё много работы, однако даже в текущем виде Battlefield 6 выглядит настоящим возвращением в форму. Это очень весёлая игра с кучей слоёв геймплея, где пользу можно приносить, даже просто раздавая аптечки.

Сейчас Battlefield 6 ощущается как глоток свежего воздуха на фоне застоя Call of Duty в бесконечной гонке за всеми деньгами мира — перед нами взрослый военный шутер, который не боится своих корней, а только поощряет историю. Никаких ужасных образов, никаких фиолетовых выстрелов — всё в предельно реалистичном виде. При этом и играется всё отлично, что только радует. Никакой другой Battlefield у нас не существует — и радует, что спустя годы она наконец-то вернулась.

Лежим снова от первого лица Фото: EA / «Чемпионат»

Бета BF6 продлится до 17 августа, после чего до выхода останется ещё два месяца. Будем надеяться, что на релизе нас ждёт вылизанный проект, в который мы будем играть ближайшие годы — кто-то должен составить конкуренцию Call of Duty и другим популярным шутерам на рынке.