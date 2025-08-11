Провокационный сериал: почему стоит посмотреть «Хирурга»

Каждый сезон новый российский сериал становится большим хитом. Недавно это были «Тайга», «Бедные смеются, богатые плачут» и «Фишер. Затмение». Теперь все смотрят и обсуждают «Хирурга». Это максимально провокационное шоу: главная тема — незаконная торговля органами, в кадре постоянно показывают кровь и голых женщин, бьющиеся за правду герои нередко прощаются с жизнью. Достаточно ли этого, чтобы хвалить «Хирурга»?

«Хирург»: главное о сериале

Название: «Хирург».

Режиссёр: Илья Ермолов.

Актёры: Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте и другие.

Жанр: фэнтези, приключения.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Россия.

«Хирург»: где смотреть?

Сериал показывают на Start. 31 июля вышли четыре эпизода, далее — по одному в неделю. Финал намечен на 28 августа.

Даты выхода всех эпизодов: Расписание выхода криминального сериала «Хирург»

В «Хирурге» нет ничего невероятного, но от просмотра не оторваться

Наши дни. Из тюрьмы сбегает, как говорят, опасный заключённый Сергей. Начальство клиники, где он раньше работал, тут же хватается за голову. Вдруг он выдаст какие-то секреты? Что если начнёт мстить? О подноготной рассказывают постепенно, некоторые эпизоды как раз посвящены прошлому.

Вскоре выясняется, что в клинике проходили незаконные операции по пересадке органов. Бандиты находили бедолагу, что за деньги продаст почку или роговицу, а хирурги вне очереди пересаживали орган большой шишке. Тот самый сбежавший Сергей занимался этим тёмным делом, пусть и из благих побуждений вроде лечения редких болезней. А ещё он тайно встречался с журналисткой, которая расследовала деятельность клиники. Увы, эта история плохо закончилась как для Сергея, так и для других людей.

В главной роли Сергей Гилёв Фото: Start

«Хирург» — довольно смелый сериал. Режиссёр без прикрас показывает кровищу и операции, не стесняется обнажённых тел и смакует вседозволенность преступности, которую прикрывают важные чиновники. Потому что однажды этим властным персонам может понадобиться незаконное хирургическое вмешательство. Так зачем им ломать схему?

По этим причинам смотреть сериал порой сложно и при этом интересно. Он драматично раскрывает истории людей, что угодили в отчаянную ситуацию. К примеру, были преданы и остались с голодными детьми и незакрытыми долгами. Им кажется, что продажа органа — единственный выход. Вот только махинация со здоровьем нередко стоит жизни, а у некоторых «пациентов» и вовсе не спрашивают согласия. Чего стоит история мажора: он неудачно сходил на вечеринку и проснулся со шрамом на боку. Кошмар!

Эта девушка расследует преступления Фото: Start

Другое достоинство «Хирурга» в лихом сюжете. В нём постоянно чередуют настроения, раскрывают проблему с разных точек зрения, в нужные моменты вставляют экшен. Такой подход добавляет динамики и делает историю захватывающей. К тому же эпизоды часто завершаются клиффхэнгером, после которого немедленно включаешь продолжение.

Персонажи только добавляют интереса, ведь даже у второстепенных яркие образы — и у молодого хирурга, что сочетает некую честь и склонность к криминалу, и у дочки главного героя, которая одновременно кажется приятной домашней девочкой и оторвой. Сыграны все отлично, так что главному герою в исполнении Гилёва сопереживаешь, а его бывшую супругу ненавидишь, но при этом не желаешь ей особого зла. Возможно, потому что Вильма Кутавичюте красива и в плане внешности походит на Кэрри Кун, да и вообще многое пережила.

В итоге динамика, провокационный сюжет и яркие персонажи делают «Хирурга» очень стильным сериалом. Его легко запустить на полчаса и просидеть за экраном половину дня.

Любовный интерес героя Фото: Start

Увы, есть и проблемы. К примеру, сценарий слишком часто скатывается в житейскую и слишком уж шаблонную драму. Представьте, как сбежавший из тюрьмы герой ищет путь к спасению и берёт в заложники красивую девицу. Как думаете, чем обернутся их сложные отношения? Первый вариант, который придёт в голову, окажется верным.

«Хирург» пронизан подобными шаблонными ходами. В центре большинства конфликтов оказываются бесхитростные любовные треугольники. Бандиты невыносимо злые, но порой по надуманной причине не решаются на фатальный выстрел. Персонажи, пережившие кошмар, настойчиво стараются снова в него угодить. Поэтому порой возникает ощущение, что сериалу не хватает лоска.

Портит ли это впечатления? Да, но не сильно. Шоу всё равно симпатичное и заслуживает внимания.

За Вильмой Кутавичюте приятно следить Фото: Start

«Хирург»: стоит ли смотреть?

Да, это качественный сериал, который приятно смотреть. Он динамичный, красивый и отлично сыгранный. Недостатков тоже хватает, однако плюсы всё же перевешивают.

Оценка пяти эпизодов «Хирурга» — 7,5 из 10

Понравилось

Провокационная история.

Отличный визуал.

Замечательная актёрская игра.

Не понравилось