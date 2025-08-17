Невозможно оторваться: обзор раннего доступа Titan Quest 2

19 лет назад Titan Quest провела нас сквозь красивейшие Древнюю Грецию, Египет и Восток, где вместо привычной процедурной генерации каждый закоулок собрали вручную. Заодно удивила билдостроением: пока фанаты Diablo создавали либо воинов, либо магов, Titan Quest сочетала классы. Герой мог метнуть огненный шар, призвать голема, а затем нарубить толпу мечом.

Продолжение полностью сохранило идеи оригинала. Его запуск — ностальгический опыт и словно возвращение в былые времена. При этом геймплей совсем не устарел, устраивать на локациях апокалипсис всё так же весело!

Titan Quest 2: главное об игре

Название: Titan Quest 2.

Платформы: ПК.

Разработчик: Grimlore Games.

Издатель: THQ Nordic.

Дата выхода: 1 августа 2025 года (ранний доступ).

Жанр: диаблоид.

Перевод: отсутствует.

Titan Quest 2: как поиграть?

Игра в раннем доступе и официально продаётся в российском Steam за 1540 рублей (7600 тенге в Казахстане). При этом разработчики будут повышать цену после выхода нового контента. До консолей игра доберётся с выходом версии 1.0, которую планируют выпустить к концу 2026 года .

Видео размещено на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Формула увлекает, как и в 2006-м

О сюжете Titan Quest 2 говорить тоскливо. Богиня Немезида сошла с ума, обрела великую силу и теперь кошмарит смертных и богов. Если верить пророчеству, остановить её по силам лишь герою. Как? Это нам и предстоит выяснить, перебив тысячи мобов, поболтав с богами и отыскав дивные артефакты. Сейчас в игре доступен лишь первый акт, и посвящён он сначала побегу от Немезиды, затем – обретению мощи. В общем, ничего интересного.

Другие диаблоиды хотя бы стараются разнообразить формулу эпиком и трагедиями. В Diablo 4 мы следили за грандиозной войной древних существ, что когда-то сотворили Санктуарий, а потом поссорились. В Path of Exile 2 брели по следу великого зла и шаг за шагом теряли надежду. Вот некогда уважаемые правители, что уступили тьме и наполнили округу кошмарами. А вот огромный пустынный город, к которому теперь не подступиться.

Тем временем в Titan Quest 2 слишком мало эпика и вообще нет драмы . Просто слушаем шаблонные диалоги и бегаем по маркерам. Даже при встрече с великим существом слышим что-то в духе: «Да, я бог, но ничем не помогу. Сходи к созданиям покруче!»

Финал первого акта Фото: THQ Nordic

К счастью, сюжет — редкий минус наряду с малым количеством контента в раннем доступе. Со всеми дополнительными заданиями первый акт проходится часов за 10. Но в остальном игра близка к статусу идеального диаблоида.

Главное достоинство — визуал. Даже в рамках Древней Греции разработчики подкидывают много разнообразия. Вы посетите охваченные хаосом деревни, разрушенные храмы, мрачные болота и подвалы, переполненные пауками. Каждое место полно деталей и занятных видов. Приятно забраться куда повыше и взглянуть на величие старой цивилизации. Как и приятно пробежаться по лугу и увидеть приминающуюся под ногами траву или разглядеть разрушенный дом, внутри которого растерзанные тела и брошенные ценности.

Как и раньше, все локации сделаны вручную. Кто-то пожалуется, что карта не меняется и все объекты остаются на своих местах. Однако красота мира и его проработка с лихвой всё окупают.

Мир симпатичный Фото: THQ Nordic

Впрочем, в диаблоиды играют ради геймплея. С ним в Titan Quest 2 всё отлично — во многом благодаря стремительной прокачке. При вдумчивом подходе вы уже через пять часов обвешаетесь уникальной экипировкой зелёного цвета и заполните древо активными перками. Они, естественно, сочетают два класса сразу, так что будете одновременно устраивать землетрясения и налетать на цели в стильном спартанском прыжке.

Удобство в том, что на каждом уровне выдают как очки для пассивных усилений, так и для активных перков. Последние всерьёз меняют геймплей, даже если вы прокачиваете старое заклинание. Раньше оно просто поджигало врага, а теперь ещё и оглушает. Вроде мелочь, но здорово дополняет геймплей.

К тому же мелочей в бою не бывает. Это в Diablo можно бездумно всех закликать, здесь же стоит постоянно и осознанно применять всё. Активировал защитный барьер, усилил атаки, оглушил всех топотом, поджёг особым ударом и ушёл от выпада. Когда один враг договорит, то взорвётся и перекинет пламя на другого. Если всё сложится, мгновение спустя на арене появится гора трупов. Однако если что-то не получилось, враги могут и трёпку задать — особенно те, что на пару уровней выше. Всё же они наваливаются толпами и редко прощают ошибки.

Опасный босс Фото: THQ Nordic

Такой подход отдаляет Titan Quest 2 от слишком уж казуальной Diablo 4 и при этом не кажется перегруженным, как в PoE. Геймплей и прокачка вроде бы просты и абсолютно понятны, однако требуют аккуратности. Поэтому играть всегда весело. А если всё же почувствовали, что вызов недостаточный, просто сбегайте к алтарю и за горстку монет повысьте уровень мобов.

В итоге после 10 часов в Titan Quest 2 остаётся приятное ощущение — не наигрался . Хочется отправиться в новый регион, отыскать экипировку получше, собрать новые билды, открыть пока ещё не изученные перки. Это значит, что разработчики заложили отличную основу. Будем надеяться, что к полному релизу шарм не растеряется.

Обычный день в Древней Греции Фото: THQ Nordic

Titan Quest 2: стоит ли играть?

В текущей версии мало контента, зато от него трудно оторваться. Поэтому Titan Quest 2 кажется достойным продолжением и идеальным диаблоидом. Если любите жанр, останетесь довольны.

Оценка раннего доступа Titan Quest 2 — 8 из 10

Понравилось

Захватывающий геймплей

Красивые локации

Интересные билды.

Не понравилось