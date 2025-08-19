Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Vampire The Masquerade Bloodlines 2: отзыв, новости, когда выйдет, трейлер

Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Михаил Шевкун
Vampire The Masquerade Bloodlines 2: отзыв
Аудио-версия:
Комментарии
Мы уже сыграли в ожидаемый сиквел и отвечаем на главный вопрос.

Сам факт существования Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 уже большое чудо. Игра прошла через все круги производственного ада, несколько раз сменила разработчиков и будто бы уже не имела никаких шансов появиться на свет. Но чудо случилось, и игра уже на финишной прямой: релиз официально состоится 21 октября.

Более того, «Чемпионат» получил доступ к ранней версии игры — мы прошли первые пару часов Bloodlines 2 и готовы поделиться впечатлениями от увиденного. Сюжетные детали мы оставим на конец, но поговорим про геймплей, структуру и что вообще представляет из себя долгожданный сиквел культовой RPG.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: главное об игре

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Разработчик: The Chinese Room.
Издатель: Paradox.
Дата выхода: 21 октября 2025 года.
Жанр: экшен, приключение.
Перевод: русские субтитры.
Во что сыграть в 2025 году:
Календарь игр на 2025 год
Календарь игр на 2025 год

Новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Что такое Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Разработчики заявляют, что Bloodlines 2 — вампирская ролевая игра с широкими возможностями для отыгрыша: в геймплейном плане вы сами выбираете, как действовать в разных ситуациях, будь то скрытное прохождение или открытые противостояния, а в нарративном плане появляется гибкость в диалогах, давая возможности по-разному разыгрывать ситуации. На бумаге всё звучит как хорошая RPG, однако получилось ли реализовать это?

По первой паре часов складывается впечатление, что нет, не получилось. Однако стоить сделать важную пометку, что это только начало большой истории, где мы увидели лишь завязку — да и то знакомство с игрой прервалось на самом интересном месте, причём как с точки зрения геймплея, так и повествования.

Возможно, местами я буду звучать слишком негативно, поэтому лучше проговорить самое важное — последние лет пять я и не ждал Bloodlines 2, а вся свежая рекламная активность была направлена на узкую прослойку поклонников. Так вот, первые два часа меня приятно удивили. Если до этого я вообще не ждал игру, то теперь заинтригован и хочу узнать, что же будет происходить дальше в этом мире
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

По первым впечатлениям Bloodlines 2 наиболее близка к Cyberpunk 2077 (или Dragon Age: The Veilguard). Это такая вылизанная и немного стерильная ролевая игра, где есть парочка потенциальных развилок с какими-то, возможно, долгосрочными последствиями. Не стоит ожидать от новинки каких-то масштабных проработанных систем репутации или сложных механик — например, та же система маскарада, когда при обычных людях надо скрывать любые вампирские умения, упрощена до самых простых полицейских звёзд в духе GTA.

Если вы на улице начнёте пить кровь у прохожего на глазах у другого человека, то начнёт заполняться полоска «срыва маскарада», у неё есть несколько уровней (считайте – «полицейских звёзд»), но если прекратить эти запретные действия, то полоса тревоги постепенно опустится до нуля, и всё будет хорошо. Выглядит очень странно и рушит веру в происходящее.
Её предстоит допрашивать, но особым способом

Её предстоит допрашивать, но особым способом

Фото: Paradox

В общем, не ожидайте от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 очень глубокой RPG по повествованию, механикам или ширине возможностей геймплея — это не Baldur's Gate 3 или Deus Ex: Mankind Divided. Разработчики, похоже, пытаются сделать понятную и интересную игру для массовой аудитории, в которой не слишком сложно заплутать.

Чем радует Bloodlines 2?

Повествование — главный козырь новинки. История цепляет с первой секунды: вы в роли древнего вампира без памяти о последних событиях просыпаетесь в заброшенном здании, которое активно начинают штурмовать люди, перед которыми надо соблюдать маскарад — обычные люди в мире Vampire: The Masquerade не подозревают о существовании вампиров. Это самое главное правило, которого придерживаются все, независимо от своих взглядов на жизнь.

Однако во время событий Bloodlines 2 город стремительно погружается в хаос: кто-то убил принца вампиров, на улицах всё чаще возникают признаки существования кровососов, а многие важные участники жизни Сиэтла попросту пропадают — и главный герой оказывается посреди этой суматохи со своими «тараканами».

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

С протагонистом вообще связан самый интересный сюжетный момент, о котором я промолчу. Для меня это оказалось приятным сюрпризом, и, даже если разработчики решат рассказать об этом до релиза, моя совесть будет чиста!

Основной геймплей также получился хорошим — не стоит ожидать тут отполированных механик в духе той же Cyberpunk 2077, всё-таки игры совсем в разных категориях, но видно, насколько разработчики вдохновлялись именно творением CD Projekt.

С врагами можно расправляться несколькими способами: скрытно (или даже попытаться пройти мимо них) или в открытом сражении. Несмотря на свой статус, главный герой в начале игры ослаблен, поэтому даже сражение с парой противников может оказаться смертельным, пропускать удары вообще нежелательно, поэтому надо активно уворачиваться и использовать активные умения, а также вовремя выпивать кровь противников, чтобы восстановить здоровье и умения.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

Скрытный геймплей мне показался скучным: возможностей для интересного стелса тут мало, в лучшем случае это бросок телекинезом бутылки в другой конец комнаты, а попытки обойти всех противников закончились тем, что в самом конце меня заметил один враг — после чего толпа со всего уровня моментально прибежала на битву. Поэтому сражения выглядят самым интересным способом встречаться с врагами, тем более у главного героя предостаточно умений для таких стычек.

Что вызывает опасения в Bloodlines 2?

Структуру игры по первым часам сложно прощупать. Мир игры компактный, пробежать от одного конца города в другой можно за минуту-две — но масштабы совсем не проблема. Главный вопрос, будет ли этот мир наполнен чем-то интересным, кроме небольших секретов вроде вампирских знаков и людей со специальной кровью для прокачки новых способностей. Пока мир ощущается стерильным и почти ненужным — как в какой-нибудь «Мафии», когда локация просто служит красивым фоном между основными заданиями.

Недавно, кстати, вышла новая «Мафия»:
Стоит ли фанатам культовой «Мафии» играть в Mafia: The Old Country
Стоит ли фанатам культовой «Мафии» играть в Mafia: The Old Country

Заявлены дополнительные миссии и другие активности, но главный вопрос, насколько они будут интересными — и будут ли вообще влиять на ход основного сюжета, а не выступать возможностью получше прокачать героя перед дальнейшим продвижением по истории. На эти вопросы мы сможем ответить уже после знакомства с полной версией игры.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

Диалоговая система также пока не вызывает больших восторгов — она очень базовая и линейная. За два часа я не видел никакой значимой разветвлённости: к примеру, возможности заговорить зубы противникам, чтобы избежать боя, или нечто подобного. В начале игры выбор строк диалогов сводится до единственного варианта для продолжения сюжета и вспомогательных строчек, выбор которых просто позволит узнать больше контекста событий для игрока. Хочется надеяться, что в финальной версии Bloodlines 2 появятся разветвлённые диалоги, которые будут приводить к разным итогам

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

Стоит ли ждать Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2?

Bloodlines 2 выглядит интересным сюжетным приключением, но главные вопросы останутся без ответа вплоть до релиза — насколько здесь продуманные RPG-элементы, особенно по части разветвления сюжета и геймплейным возможностям. Пока есть ощущение, что мы получим вампирский боевик в духе Cyberpunk 2077. А уже плохо это или хорошо, каждый решит для себя сам.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

До выхода Bloodlines 2 можно вновь сыграть в Cyberpunk 2077:
За что мы влюбились в Cyberpunk 2077? Поверьте, причин очень много
За что мы влюбились в Cyberpunk 2077? Поверьте, причин очень много
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android