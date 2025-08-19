Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Сам факт существования Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 уже большое чудо. Игра прошла через все круги производственного ада, несколько раз сменила разработчиков и будто бы уже не имела никаких шансов появиться на свет. Но чудо случилось, и игра уже на финишной прямой: релиз официально состоится 21 октября.

Более того, «Чемпионат» получил доступ к ранней версии игры — мы прошли первые пару часов Bloodlines 2 и готовы поделиться впечатлениями от увиденного. Сюжетные детали мы оставим на конец, но поговорим про геймплей, структуру и что вообще представляет из себя долгожданный сиквел культовой RPG.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: главное об игре

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: The Chinese Room.

Издатель: Paradox.

Дата выхода: 21 октября 2025 года.

Жанр: экшен, приключение.

Перевод: русские субтитры.

Новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Что такое Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Разработчики заявляют, что Bloodlines 2 — вампирская ролевая игра с широкими возможностями для отыгрыша: в геймплейном плане вы сами выбираете, как действовать в разных ситуациях, будь то скрытное прохождение или открытые противостояния, а в нарративном плане появляется гибкость в диалогах, давая возможности по-разному разыгрывать ситуации. На бумаге всё звучит как хорошая RPG, однако получилось ли реализовать это?

По первой паре часов складывается впечатление, что нет, не получилось . Однако стоить сделать важную пометку, что это только начало большой истории, где мы увидели лишь завязку — да и то знакомство с игрой прервалось на самом интересном месте, причём как с точки зрения геймплея, так и повествования.

Возможно, местами я буду звучать слишком негативно, поэтому лучше проговорить самое важное — последние лет пять я и не ждал Bloodlines 2, а вся свежая рекламная активность была направлена на узкую прослойку поклонников. Так вот, первые два часа меня приятно удивили . Если до этого я вообще не ждал игру, то теперь заинтригован и хочу узнать, что же будет происходить дальше в этом мире

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Фото: Paradox

По первым впечатлениям Bloodlines 2 наиболее близка к Cyberpunk 2077 (или Dragon Age: The Veilguard). Это такая вылизанная и немного стерильная ролевая игра, где есть парочка потенциальных развилок с какими-то, возможно, долгосрочными последствиями. Не стоит ожидать от новинки каких-то масштабных проработанных систем репутации или сложных механик — например, та же система маскарада, когда при обычных людях надо скрывать любые вампирские умения, упрощена до самых простых полицейских звёзд в духе GTA.

Если вы на улице начнёте пить кровь у прохожего на глазах у другого человека, то начнёт заполняться полоска «срыва маскарада», у неё есть несколько уровней (считайте – «полицейских звёзд»), но если прекратить эти запретные действия, то полоса тревоги постепенно опустится до нуля, и всё будет хорошо. Выглядит очень странно и рушит веру в происходящее.

Её предстоит допрашивать, но особым способом Фото: Paradox

В общем, не ожидайте от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 очень глубокой RPG по повествованию, механикам или ширине возможностей геймплея — это не Baldur's Gate 3 или Deus Ex: Mankind Divided. Разработчики, похоже, пытаются сделать понятную и интересную игру для массовой аудитории, в которой не слишком сложно заплутать.

Чем радует Bloodlines 2?

Повествование — главный козырь новинки . История цепляет с первой секунды: вы в роли древнего вампира без памяти о последних событиях просыпаетесь в заброшенном здании, которое активно начинают штурмовать люди, перед которыми надо соблюдать маскарад — обычные люди в мире Vampire: The Masquerade не подозревают о существовании вампиров. Это самое главное правило, которого придерживаются все, независимо от своих взглядов на жизнь.

Однако во время событий Bloodlines 2 город стремительно погружается в хаос: кто-то убил принца вампиров, на улицах всё чаще возникают признаки существования кровососов, а многие важные участники жизни Сиэтла попросту пропадают — и главный герой оказывается посреди этой суматохи со своими «тараканами».

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Фото: Paradox

С протагонистом вообще связан самый интересный сюжетный момент, о котором я промолчу. Для меня это оказалось приятным сюрпризом, и, даже если разработчики решат рассказать об этом до релиза, моя совесть будет чиста!

Основной геймплей также получился хорошим — не стоит ожидать тут отполированных механик в духе той же Cyberpunk 2077, всё-таки игры совсем в разных категориях, но видно, насколько разработчики вдохновлялись именно творением CD Projekt.

С врагами можно расправляться несколькими способами : скрытно (или даже попытаться пройти мимо них) или в открытом сражении. Несмотря на свой статус, главный герой в начале игры ослаблен, поэтому даже сражение с парой противников может оказаться смертельным, пропускать удары вообще нежелательно, поэтому надо активно уворачиваться и использовать активные умения, а также вовремя выпивать кровь противников, чтобы восстановить здоровье и умения.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Фото: Paradox

Скрытный геймплей мне показался скучным: возможностей для интересного стелса тут мало, в лучшем случае это бросок телекинезом бутылки в другой конец комнаты, а попытки обойти всех противников закончились тем, что в самом конце меня заметил один враг — после чего толпа со всего уровня моментально прибежала на битву. Поэтому сражения выглядят самым интересным способом встречаться с врагами, тем более у главного героя предостаточно умений для таких стычек.

Что вызывает опасения в Bloodlines 2?

Структуру игры по первым часам сложно прощупать. Мир игры компактный, пробежать от одного конца города в другой можно за минуту-две — но масштабы совсем не проблема. Главный вопрос, будет ли этот мир наполнен чем-то интересным, кроме небольших секретов вроде вампирских знаков и людей со специальной кровью для прокачки новых способностей. Пока мир ощущается стерильным и почти ненужным — как в какой-нибудь «Мафии», когда локация просто служит красивым фоном между основными заданиями.

Заявлены дополнительные миссии и другие активности, но главный вопрос, насколько они будут интересными — и будут ли вообще влиять на ход основного сюжета, а не выступать возможностью получше прокачать героя перед дальнейшим продвижением по истории. На эти вопросы мы сможем ответить уже после знакомства с полной версией игры.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Фото: Paradox

Диалоговая система также пока не вызывает больших восторгов — она очень базовая и линейная. За два часа я не видел никакой значимой разветвлённости: к примеру, возможности заговорить зубы противникам, чтобы избежать боя, или нечто подобного. В начале игры выбор строк диалогов сводится до единственного варианта для продолжения сюжета и вспомогательных строчек, выбор которых просто позволит узнать больше контекста событий для игрока. Хочется надеяться, что в финальной версии Bloodlines 2 появятся разветвлённые диалоги, которые будут приводить к разным итогам

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Фото: Paradox

Стоит ли ждать Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2?

Bloodlines 2 выглядит интересным сюжетным приключением, но главные вопросы останутся без ответа вплоть до релиза — насколько здесь продуманные RPG-элементы, особенно по части разветвления сюжета и геймплейным возможностям. Пока есть ощущение, что мы получим вампирский боевик в духе Cyberpunk 2077. А уже плохо это или хорошо, каждый решит для себя сам.