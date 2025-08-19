Вампирская Cyberpunk 2077: первые впечатления от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Сам факт существования Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 уже большое чудо. Игра прошла через все круги производственного ада, несколько раз сменила разработчиков и будто бы уже не имела никаких шансов появиться на свет. Но чудо случилось, и игра уже на финишной прямой: релиз официально состоится 21 октября.
Более того, «Чемпионат» получил доступ к ранней версии игры — мы прошли первые пару часов Bloodlines 2 и готовы поделиться впечатлениями от увиденного. Сюжетные детали мы оставим на конец, но поговорим про геймплей, структуру и что вообще представляет из себя долгожданный сиквел культовой RPG.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: главное об игре
Разработчик: The Chinese Room.
Издатель: Paradox.
Дата выхода: 21 октября 2025 года.
Жанр: экшен, приключение.
Перевод: русские субтитры.
Новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Что такое Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Разработчики заявляют, что Bloodlines 2 — вампирская ролевая игра с широкими возможностями для отыгрыша: в геймплейном плане вы сами выбираете, как действовать в разных ситуациях, будь то скрытное прохождение или открытые противостояния, а в нарративном плане появляется гибкость в диалогах, давая возможности по-разному разыгрывать ситуации. На бумаге всё звучит как хорошая RPG, однако получилось ли реализовать это?
По первой паре часов складывается впечатление, что нет, не получилось. Однако стоить сделать важную пометку, что это только начало большой истории, где мы увидели лишь завязку — да и то знакомство с игрой прервалось на самом интересном месте, причём как с точки зрения геймплея, так и повествования.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox
По первым впечатлениям Bloodlines 2 наиболее близка к Cyberpunk 2077 (или Dragon Age: The Veilguard). Это такая вылизанная и немного стерильная ролевая игра, где есть парочка потенциальных развилок с какими-то, возможно, долгосрочными последствиями. Не стоит ожидать от новинки каких-то масштабных проработанных систем репутации или сложных механик — например, та же система маскарада, когда при обычных людях надо скрывать любые вампирские умения, упрощена до самых простых полицейских звёзд в духе GTA.
Её предстоит допрашивать, но особым способом
Фото: Paradox
В общем, не ожидайте от Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 очень глубокой RPG по повествованию, механикам или ширине возможностей геймплея — это не Baldur's Gate 3 или Deus Ex: Mankind Divided. Разработчики, похоже, пытаются сделать понятную и интересную игру для массовой аудитории, в которой не слишком сложно заплутать.
Чем радует Bloodlines 2?
Повествование — главный козырь новинки. История цепляет с первой секунды: вы в роли древнего вампира без памяти о последних событиях просыпаетесь в заброшенном здании, которое активно начинают штурмовать люди, перед которыми надо соблюдать маскарад — обычные люди в мире Vampire: The Masquerade не подозревают о существовании вампиров. Это самое главное правило, которого придерживаются все, независимо от своих взглядов на жизнь.
Однако во время событий Bloodlines 2 город стремительно погружается в хаос: кто-то убил принца вампиров, на улицах всё чаще возникают признаки существования кровососов, а многие важные участники жизни Сиэтла попросту пропадают — и главный герой оказывается посреди этой суматохи со своими «тараканами».
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox
С протагонистом вообще связан самый интересный сюжетный момент, о котором я промолчу. Для меня это оказалось приятным сюрпризом, и, даже если разработчики решат рассказать об этом до релиза, моя совесть будет чиста!
Основной геймплей также получился хорошим — не стоит ожидать тут отполированных механик в духе той же Cyberpunk 2077, всё-таки игры совсем в разных категориях, но видно, насколько разработчики вдохновлялись именно творением CD Projekt.
С врагами можно расправляться несколькими способами: скрытно (или даже попытаться пройти мимо них) или в открытом сражении. Несмотря на свой статус, главный герой в начале игры ослаблен, поэтому даже сражение с парой противников может оказаться смертельным, пропускать удары вообще нежелательно, поэтому надо активно уворачиваться и использовать активные умения, а также вовремя выпивать кровь противников, чтобы восстановить здоровье и умения.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox
Скрытный геймплей мне показался скучным: возможностей для интересного стелса тут мало, в лучшем случае это бросок телекинезом бутылки в другой конец комнаты, а попытки обойти всех противников закончились тем, что в самом конце меня заметил один враг — после чего толпа со всего уровня моментально прибежала на битву. Поэтому сражения выглядят самым интересным способом встречаться с врагами, тем более у главного героя предостаточно умений для таких стычек.
Что вызывает опасения в Bloodlines 2?
Структуру игры по первым часам сложно прощупать. Мир игры компактный, пробежать от одного конца города в другой можно за минуту-две — но масштабы совсем не проблема. Главный вопрос, будет ли этот мир наполнен чем-то интересным, кроме небольших секретов вроде вампирских знаков и людей со специальной кровью для прокачки новых способностей. Пока мир ощущается стерильным и почти ненужным — как в какой-нибудь «Мафии», когда локация просто служит красивым фоном между основными заданиями.
Заявлены дополнительные миссии и другие активности, но главный вопрос, насколько они будут интересными — и будут ли вообще влиять на ход основного сюжета, а не выступать возможностью получше прокачать героя перед дальнейшим продвижением по истории. На эти вопросы мы сможем ответить уже после знакомства с полной версией игры.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox
Диалоговая система также пока не вызывает больших восторгов — она очень базовая и линейная. За два часа я не видел никакой значимой разветвлённости: к примеру, возможности заговорить зубы противникам, чтобы избежать боя, или нечто подобного. В начале игры выбор строк диалогов сводится до единственного варианта для продолжения сюжета и вспомогательных строчек, выбор которых просто позволит узнать больше контекста событий для игрока. Хочется надеяться, что в финальной версии Bloodlines 2 появятся разветвлённые диалоги, которые будут приводить к разным итогам
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox
Стоит ли ждать Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2?
Bloodlines 2 выглядит интересным сюжетным приключением, но главные вопросы останутся без ответа вплоть до релиза — насколько здесь продуманные RPG-элементы, особенно по части разветвления сюжета и геймплейным возможностям. Пока есть ощущение, что мы получим вампирский боевик в духе Cyberpunk 2077. А уже плохо это или хорошо, каждый решит для себя сам.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox