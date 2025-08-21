Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: новости, дата выхода, трейлер, платформы

Абсолютно всё, что нужно знать про LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Михаил Шевкун
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: новости
Аудио-версия:
Поклонники Batman: Arkham точно обрадуются.

TT Games и WB Games анонсировали LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, сразу же показали первые геймплейные фрагменты и даже дали посетителям gamescom 2025 лично попробовать новинку.

Этот экшен об одном из самых популярных персонажей комиксов DC перенесёт игроков в Готэм, где игрокам вместе с Бэтменом удастся пережить ключевые моменты его истории и насладиться динамичными драками, детективными расследованиями и обилием юмора. Что стоит ожидать от нового проекта, расскажем прямо сейчас!

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight:

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight:

Фото: WB Games

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: главное об игре

Студия: TT Games
Издатель: WB Games
Жанр: комедийный экшен
Дата выхода: 2026 год
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2.

Официальный трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Сюжет LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight расскажет полноценный путь становления героя от человека до легенды Готэма — неспроста в названии игры используется слово Legacy («Наследие»). Игра будет вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

Трейлер с ходу преподносит знаменательные моменты из трилогии Кристофера Нолана и фильма Мэтта Ривза, а также не забываем про культовые мотивы кино Тима Бёртона.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Фото: WB Games

В игре точно появятся самые известные герои и злодеи: против Бэтмена выступят Джокер, Харли Квинн, Загадочник, Ядовитый Плющ, Пингвин, Ра’с аль Гул, Бэйн и другие негодяи, а на помощь придут Найтвинг, Бэтгёрл, Женщина-кошка, Робин и комиссар Гордон.

Геймплей LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight разработчики LEGO Star Wars: The Skywalker Saga создали полностью новую боевую систему, в которой учитываются все особенности стиля Бэтмена. В целом поклонники Batman: Arkham окажутся довольны: персонаж сможет летать с помощью плаща или ездить на бэтмобиле по открытому миру, а также будто хищник скрытно охотиться на противников и применять свои детективные навыки.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Фото: WB Games

В наличии у героя все его модные примочки и гаджеты: бэтаранги, бэткоготь, бэтмобили, бэтциклы, сканирование местности и прочие устройства. Кроме Бэтмена, каждый персонаж получит уникальные боевые фишки и навыки, например, Женщина-кошка сможет использовать хлыст, а комиссар Гордон задействует пенный распылитель.

Для тех, кто хочет лично увидеть игровой процесс, чуть выше прикрепили более получаса динамичных сражений Бэтмена со злодеями.

По всему городу будут спрятаны секреты и коллекционные награды, которые иногда удастся добыть только после решения разнообразных головоломок. На улицах и крышах постоянно происходят разнообразные преступления, поэтому в процессе исследования игроки смогут пресечь злодеяния и остановить негодяев.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: стоит ли ждать?

По первым деталям и кадрам LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight сразу видно, какую колоссальную работу провели разработчики, чуть ли не покадрово воссоздав знаменательные для Бэтмена фрагменты, при этом и про хорошую игру никто не забыл.

А с учётом геймплейных механик, представленных в трейлере, стоит ожидать по-настоящему весёлое приключение с обилием драк, стелса и прочих детективных фишек популярного персонажа. Внутренний ребёнок будет очень рад — смело включайте режим ожидания — насладиться игрой сможем уже в 2026 году.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Фото: WB Games

