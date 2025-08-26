Невероятный набор актёров и режиссёр «Игр разума»: обзор фильма «Эдем»

Если взглянуть со стороны, «Эдем» можно записать в неизбежные хиты. На посту режиссёра сам Рон Ховард, автор культовых «Игр разума». В касте сплошные звёзды — Джуд Лоу, Сидни Суини, Ана де Армас, Ванесса Кирби. Завязка о людях, которые сбежали от мира и строят на острове рай, интригует. Похоже на случай, когда стоит бросить все дела и на два часа усесться за телевизор!

На деле «Эдем» получился отнюдь не шедевром. Это очень претенциозное, но до невозможности среднее кино.

«Эдем»: главное о фильме

Название: «Эдем» (Eden).

Режиссёр: Рон Ховард.

Актёры: Джуд Лоу, Ана де Армас, Сидни Суини и другие.

Дата выхода: 4 сентября 2025 года

Жанр: триллер.

Страна: США.

«Эдем»: где смотреть?

4 сентября фильм официально появится в российском прокате. В мире «Эдем» вышел годом ранее, так что цифровая версия уже доступна.

Ана де Армас и Сидни Суини пытаются построить рай

1929 год. По Европе расползается нацизм, а в воздухе витает нечто злое и будто намекает на неизбежную войну. В такой обстановке доктор Риттер и его больная жена отправляются на необитаемый остров. Их цель — написать новую философию, которая объединит разные мировоззрения и однажды спасёт мир.

Слухи о гении, что заперся на дикой природе и создаёт рай, разлетаются по планете. И вот уже в надежде обрести счастье до острова добираются паломники разных мировоззрений и социальных слоёв. Смогут ли они построить счастливое общество? Ответ, кажется, очевиден.

«Эдем» — фильм о том, как маленький рай постепенно превращается в большой ад. О том, что люди, даже сбежав из большого мира, по-прежнему остаются людьми — с пороками, тщеславием и мраком внутри. Эта концепция интригует, особенно с кастом сплошь из больших звёзд. Проблема в том, что впечатляющих вводных не хватило, чтобы снять хорошее кино.

Крутые мужики Фото: Imagine Entertainment

Рон Ховард давно зарекомендовал себя режиссёром, который снимает как хорошее развлекательное кино («Гонка»), так и интеллектуальное («Игры разума»). Над своими претенциозными картинами подшучивает и сам режиссёр. Вспомните, как в недавней «Киностудии» руководство боялось сказать гению, что тот наснимал ерунды. Увы, в случае с «Эдемом» подобных менеджеров не нашлось. Поэтому Ховард просто творил и, пожалуй, завёл зрителя не туда.

«Эдем» основан на реальной истории, которая с разных точек зрения описана в паре книг. Неудивительно, что Ховард впечатлился их пронзительностью и самим фактом, что такой мрак действительно происходил. Увы, зритель вряд ли восхитится правдивостью. Скорее он просто посмотрит на экран и скажет: я уже видел это в выдуманных историях.

Де Армас, как всегда, великолепна Фото: Imagine Entertainment

«Эдем» можно сравнить со множеством произведений. Например, со стареньким «Пляжем», где герои попали в райское место и долго наблюдали, как его окутывала тьма. Или с хитовым «Белым лотосом», где люди ровно так же не могли найти общий язык и доходили до драки, убийства, трагедии. Или с «Гнездом» Шона Дуркина, где были похожие персонажи — в том числе аристократ, который много о себе думал, но оказался пустым местом.

В итоге от новинки смешанные ощущения. История вроде занятная и прилично подана, однако всё это уже было, причём в более изысканном исполнении. Вот и кажется, что 20 лет назад «Эдем» разорвал бы зрителя, а сейчас слишком часто навевает скуку.

Возможно, это лучшая роль Сидни Суини Фото: Imagine Entertainment

Важно, что вся команда старается. Оператор показывает удивительные виды, монтажёр делает красивые переходы, а актёры блистают.

Джуд Лоу в начале и финале фильма — будто два разных человека. Первый — величественный стоик, который вот-вот создаст нечто грандиозное. Второй — надломленный безумец, утративший смысл жизни. Ана де Армас — харизматичный манипулятор, воплощение зла и при этом несчастная и неуверенная в себе бедняга. Ванесса Кирби — несгибаемый титан, что одним взглядом выдаёт больше эмоций, чем за всю «Фантастическую четвёрку». А Сидни Суини — сама невинность, как бы удивительно это ни звучало.

Из-за этих стараний ругать «Эдем» не хочется. Но что делать, если отменные визуал и актёрские работы выливаются в нечто пресное и вторичное?

Вот это каст! Фото: Imagine Entertainment

«Эдем»: стоит ли смотреть?

Рон Ховард снял отнюдь не плохой фильм. Нет, он красивый и отлично сыгранный. Минус в том, что основа «Эдема» — философский посыл, который к 2025 году плохо состарился и оказался вторичным. Из-за него и возникает странное противоречие: вроде всё здорово, но почему-то скучно.

Оценка «Эдема» — 6 из 10

Понравилось

Невероятный каст

Отличный визуал.

Не понравилось