Глянцевый криминал для уставших домохозяек. Обзор фильма «Жизнь по вызову»

Возможно, вы и не слышали это название, но «Жизнь по вызову» — один из самых популярных сериалов в истории России. В прошлом году именно он лидировал в чартах с конца августа до начала ноября. Больше двух месяцев россияне ставили его выше «Пингвина», «Дандадана», «Дюна: Пророчество» и других хитов.

В чем секрет? Бог его знает. Возможно, режиссёр Сарик Андреасян показал криминал так, чтобы он понравился многочисленной аудитории, которая когда-то смотрела «Санта-Барбару». В нём опасные состоятельные парни и чертовски красивые женщины влюбляются и ругаются, заключают союзы и предают, занимаются сексом и стреляют друг в друга. Идеально, чтобы, выключив мозг, смотреть на глянцевую картинку.

На днях по «Жизни по вызову» вышел полнометражный фильм. Это почти самостоятельное произведение, где в главных ролях те же лица, но занимаются они совершенно другими проблемами. Получилось так же, как и с основным сериалом, — красиво и бестолково.

«Жизнь по вызову. Фильм»: главное о фильме

Название: «Жизнь по вызову. Фильм».

Режиссёр: Сарик Андреасян.

Актёры: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Гришин и другие.

Дата выхода: 23 августа 2025 года.

Жанр: драма, криминал.

Страна: Россия.

«Жизнь по вызову. Фильм»: где смотреть?

23 августа фильм вышел в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion.

Видео размещено на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат компании Kion.

Его зовут Мэджик, но ничего волшебного он не делает

Мэджик — крутой мужчина, который содержит престижный бордель. Его девицы красивы и умело поддерживают диалог. Его клиенты — сильные мира сего, что в процессе утех делятся с барышнями секретами и наращивают власть их хозяина.

Многие пытались перейти Мэджику дорогу, с нами их уже нет. Удивительно, но в фильме герой встречает нового противника. Это наглый мошенник, что предлагает Мэджику сделку, а после отказа душит его доносами, интригами и подставами. Выйдет ли у него сокрушить секс-империю? Ответ вы знаете, однако нашему альфа-доминатору придётся непросто. Без стрельбы и смертей, естественно, не обойдётся.

Мэджик всегда серьёзен и очень крут Фото: Kion

Если честно, в сюжете «Жизни по вызову» нет особого смысла. Сценарий фильма вполне мог выглядеть так: «Альфа-красавец грозно смотрит на надменного подонка и что-то говорит. Потом страстно улыбается соблазнительной девице и произносит следующую реплику». Сами слова не имеют значения, они аудиторию вряд ли интересуют. Пусть хоть сказку о рыбаке и рыбке перескажут. К слову, это не шутка, сказка действительно становится основой важных переговоров.

Зато многим нравится, как именно показывают героев и их лихую жизнь. Представьте сцену, где до невозможности стильный Мэджик заглядывает в офис очаровательной дамы-юриста. Она тоже крутая: недавно выиграла большое дело и кажется главным профи в стране. Герои изучают документы и обсуждают бизнес, затем их руки случайно соприкасаются, проскакивает искра.

Ещё чуть позже юрист понимает, что Мэджик опасен и занимается тёмными делами, но при его виде сердце всё равно учащённо бьётся. Дама смотрит на кумира с придыханием, а вокруг на шестах танцуют эскортницы, кипит ночная жизнь, диско-шары эффектно освещают зал. При этом все отменно одеты, картинка предельно глянцевая, а в воздухе витает опасность. Вот-вот начнётся стрельба и прольётся кровь.

В таком пафосном и симпатичном действе легко раствориться. И плевать, что сама история банальна и даже не пытается удивить. Крепкий сценарий никогда и не был задачей Сарика Андреасяна, он просто хотел красиво показать харизматичных и опасных людей — и вполне справился.

Разборки на месте Фото: Kion

В итоге «Жизнь по вызову» кажется идеальным фильмом для того, чтобы выключить мозг и расслабиться. В этом нет ничего постыдного, все мы так поступаем. Увы, такое кино не несёт художественной ценности. По сути, ощущается жвачкой и навеки останется ей, раз спрос велик.

Вопрос в том, что франшиза могла бы стать чем-то бо́льшим. Всё же Андреасян умеет снимать красиво, достойно подбирает актёров и ловко заманивает сочетанием глянцевости и опасности. Осталось лишь привнести в эту формулу смысл.

Она управляет борделем Мэджика Фото: Kion

«Жизнь по вызову. Фильм»: стоит ли смотреть?

Ответ зависит от зрителя. Если ищете кино, которое вызывает эмоции, рассказывает о новом, имеет толковый посыл, «Жизнь по вызову» вряд ли подойдёт. Но если устали и ищете необременительное для мозга зрелище, творчество Сарика Андреасяна вполне отвечает этим параметрам.

Оценка фильма «Жизнь по вызову» — 6 из 10

Понравилось

Фильм очень красиво снят.

Много симпатичных женщин.

Не понравилось