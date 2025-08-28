Интервью перед The International 2025: Inmate — про Dota 2, фаворитов «Инта» и новые игры

4 сентября в Гамбурге стартует The International 2025, главный турнир по Dota 2. Борьбу на соревнованиях с призовым фондом более чем $ 2 млн, будут вести 16 лучших команд мира, а простые игроки ждут не только матчей, но возможных ярких анонсов и событий.

За неделю до начала «Инта» мы поговорили с аналитиком и комментатором Дмитрием Inmate Филиновым, который вновь вошёл в команду освещения турнира на русском и будет работать на официальной трансляции TI14.

The International 2025

Даты: 4-7 сентября (групповой этап), 11-14 сентября (плей-офф).

Место: Гамбург, Германия (плей-офф — «Барклейс-арена»).

Призовой фонд: $ 1,6 млн + 30% от продаж игровых наборов (сейчас в сумме около $ 2,2 млн).

— Во-первых, поздравляю с приглашением в студию освещения The International. Какие эмоции у тебя это вызывает?

— Как обычно, неплохо. Здорово, что позвали, не зря весь год работал. Но глобально это не является какой-то важной целью. Позвали — отлично, не позвали — тоже здорово, больше свободного времени. Я не настолько фанат какого-то символа, турнира или ещё чего-то.

— Когда звали в первый раз, всё было иначе?

— На моем первом The International некий Иван Faker Дёмкин как раз записывал один из своих первых полуфильмов — и я туда не попал, потому что мой ответ был точно такой же. А его это не устроило: надо, чтобы все говорили, как это круто, какие колоссальные ощущения в теле и так далее. У меня этого нет.

Раньше комментаторов и аналитиков приглашали Valve, и иногда у кого-то возникало недопонимание: позвали не меня, а его, а ведь я сильно лучше. Сейчас этого, очевидно, не осталось. Я знаю, как всё работает, как всё устроено. Позвали — спасибо. Это всё равно приятно, 100%. Я максимально постараюсь, выложусь на полную. Все две недели буду не спать, готовиться к турниру.

В 2018 году Инмейт пропустил TI, что вызвало удивление сообщества: Дмитрий Inmate Филинов: я не расстроен, что меня не позвали на The International

Inmate на The International 2017 Фото: Valve

— Как проходит твоя подготовка к эфирам The International?

— Много всего нужно будет сделать. Нужно написать знакомым, узнать инсайды: кто на чём играет и так далее. Нужно поиграть самому, посмотреть паблики, ещё что-то поделать. Там целый комплекс процедур — до турнира, во время, ещё две недели потом. Уже забились поиграть с VANSKOR, он рассказал очень интересную историю про Crystal Maiden с новым билдом — вот будем смотреть.

В общем, времени всё это много занимает, и универсального подхода к подготовке нет: по-хорошему в «Доте» куча людей со своим видением, во всё это надо погрузиться и разобраться. Почему у этой команды что-то работает, а у этой нет? Почему он играет на этом плохом герое и выигрывает? Вот такого формата вопросы ты себе задаешь, ищешь ответы и пытаешься понять, как это лучше донести до зрителя.

— Расскажи про свой набор в Dota 2. Доволен ли новыми фразами?

— Да все как обычно. На The International 10, когда все эти штуки только добавили, я записывал фразу «Это тебя волновать должно в последнюю очередь» — это единственное, что меня устраивает. Я не заполняю бумажки на выплаты, не получаю доход с этих фраз уже много лет…

— Почему?

— Во-первых, у меня санкционный банк, и нет ни опций, ни желания заводить другой. Во-вторых, это всё не ради денег в любом случае. Я не получаю никаких денег с бандлов с «Инта» и не парюсь по этому поводу.

Про фразы — в этом году я послушал советы, поспрашивал людей и убил на это чуть больше времени, чем обычно. Но всё равно это те войслайны, которыми я бы мог сам поспамить в Dota 2. Если их больше ни у кого не будет — так даже лучше.

Если кто-то купил — спасибо за поддержку, кто-то купит себе на это лишний гамбургер. В целом надеюсь, что вам просто нравится, можете использовать эти фразы (c 0:18 на видео ниже. — Прим. «Чемпионата») где угодно.

— Обычно Valve подводят мету игры к The International таким образом, чтобы Dota 2 была максимально зрелищной и интересной для просмотра. Насколько это удалось в этом году?

— Как будто бы на 100%, всё у них получилось. Да, уже ходят шутейки, что последние патчи делает ИИ — потому что не может быть ситуации, что изменение 0,0001% брони на что-то повлияет. Или Tinker, которому изменили кулдаун ультимейта. Выглядит странно: какая разница, если он перезаряжается через Rearm?

Но в чём суть — может быть так, что у тебя 25-й уровень, и ты умираешь во время перезарядки. Возродившись со старым кулдауном, нужно будет сначать дать Rearm и уже потом лететь — а с новым ты можешь сделать это сразу. То есть, возможно, просто мы тупые и не всё понимаем.

Это плавно подводит к ответу на первоначальный вопрос. Главная проблема — то, что команды не хотят сильно менять свою игру. Мета подразумевает, что ты можешь играть зрелищно и быстро, но у игроков нет возможности быстро набрать по 100 игр опыта на каждом герое.

Вот есть Malr1ne: повезло с пулом — команда играет. Не повезло – Sand King не в мете, Dragon Knight не работает — играть не на чем. Tundra тоже не может выиграть, потому что Invoker не в мете. bzm на нём суперхорош, но это недостаточно, чтобы выиграть The International. Если он ничего не придумает, даю 99%, что его команда не выиграет.

Мета подходит для того, чтобы команды играли быстро, динамично и красиво, есть подходящие герои — однако команды к этим героям не готовы. Лучшие не играют, с них все берут пример, и всё вязнет в этом болоте — возят друг друга по 60 минут и тому подобное. Но, наверное, в патче можно было сделать чуть более явные намеки: вот это сильно, можно играть так.

Станислав Malr1ne Поторак вместе с Falcons будет одним из фаворитов чемпионата Фото: EWC

— Сейчас все обсуждают состав участников после отказа выступать Gaimin Gladiators…

— Да, теперь возникает вопрос, кто может равноценно заменить «гладиаторов». Существует проблема разницы в опыте — и когда выпадает такая команда, которая знает все тонкости и многое умеет, найти другую такую очень сложно. Да, GG не в лучшей форме, но этот коллектив мог гипотетически дать бой Spirit, PARIVISION, BB Team, Aurora. И ещё одной такой команды в Dota 2 сейчас просто нет.

— Были слухи, что вместо GG вообще никого звать не будут и оставят слот пустым.

— Ну нет, это было бы очень странно. Кого-то позовут, но проблема ещё и в том, что осталось слишком мало времени. Не все смогут приехать из-за виз — не факт, что получится привезти команду из Южной Америки или из Китая. Допустим, это будут OG или Team Yandex — так как у GG был прямой инвайт, инвайт можно отдать любой команде.

— Если бы времени было больше, можно было бы привезти финалистов квалификаций и сыграть уайлд-кард, например.

— Можно было бы притащить восемь команд, даже 12, устроить DPC на две недели — можно было бы что угодно сделать. Вопрос именно в тайминге. Когда я отказался ехать на The International 2, мы предупредили Valve за пару месяцев: вот у нас есть Inmate, но ему плевать, и он уходит, мы что-то придумаем. И когда я сам подтвердил, что так и есть, M5 разрешили взять Admiration, хотя там тоже было очень много ограничений. Сейчас случай другой — нужно найти хоть кого-нибудь с визами.

— Что вообще думаешь про Gaimin Gladiators?

— Да жесть. Кстати, ключевой момент: мы все смотрели FISSURE: Universe, где GG заливали игры по 13 минут, но турнир начался 19 августа. А Valve уведомили, что клуб снимается с «Инта», 17-го, за два дня — то есть все эти результаты, болезнь Malady и прочее случились уже после того, что они узнали про The International.

Главное, что Valve всегда было плевать на клубы, это их главный посыл: любые клубы это прилипалы, которые не несут ничего полезного. Это из-за клубов нет компендиума, из-за них отменили DPC и мэйджоры, всё из-за клубов. Всё из-за этих ребят, которые то договорятся на какую-то шутку, то в политику упираются, то требуют больше денег с компендиума.

И как к этой ситуации ни подходи, даже в анонсе было указано: «GG уведомили, что снимаются с турнира, и мы написали игрокам» — потому что на клуб плевать. Но насколько я понимаю, не плевать на контракты, их продушить не удалось. Видимо, соглашения клуба с игроками составлены так, что обойти их и поехать на «Инт» под другим тегом не выйдет.

Кто заменит Gaimin Gladiators на The International, до сих пор неизвестно Фото: EWC

— Окей. Хотел бы поделиться парой фактов про The International. Вот например, средний возраст участников — 25,3 года. Это больше, чем на других чемпионатах по киберспортивным играм (MLBB — 20, Valorant — 21, CS и LoL — 23), На первом «Инте» было 21,3.

— Очевидно, да. Как будто бы не всё так плохо. Вот ты много играешь в Dota 2? Нет? Найди кого-нибудь, кто играет много, и спроси — часто ли он слышит школьников в голосовом чате.

— Думаю, что не очень.

— Ты удивишься, услышав, что часто — но для людей с рейтингом ниже 4000 MMR. И никогда — среди людей выше 5000 MMR. Молодых игроков много, но они не играют на рейтинг. Они любят себя, своё время, они катают Turbo в удовольствие, и так далее. Новые лица появляются, просто их мало — тот же Satanic, сейчас Mirele, который заменяет Larl в Spirit. Немногие стремятся к про-уровню.

Когда интернет только начинал появляться, у нас половина класса играла в Lineage 2, половина – в World of Warcraft, и всегда есть компания, чтобы обсудить, пообщаться на эту тему. Сейчас у тебя есть Minecraft, Roblox и вот это всё — про Dota 2 не с кем поговорить. Поэтому тяжело, и количество молодых киберкотлет не очень высоко.

Плюс почти все игроки в 15-16 лет сейчас на контрактах, им платят по $ 200, и не могут они никуда уйти. Ты захочешь его выкупить в свою команду, а тебе говорят — плати $ 100 тыс. За кого, за что? За неподготовленного игрока? Опять же, клубы все руинят.

— И вторая проблема: 29 из 80 игроков на The International 2025 представляют Восточную Европу, Россия третий год лидирует с большим отрывом.

— Это проблема комплексная. В Северной Америке всегда было много проблем, не хватает денег — и замены каким-то EternaLEnVy или Aui_2000, которые собирали составы, просто нет. Была большая надежда на Китай, но там поддушило правительство запретом играть больше двух часов в неделю до 18 лет.

Дальше: много игроков выступало на Филиппинах, в Маниле был потрясающий мэйджор. Потом новый закон об обязательной проверке иностранцев на наркотики, причём по их правилам, и есть что-то, что в других странах не запрещено. В итоге все боятся, никто не хочет туда ехать, турниров больше не проводится. Минус популярность.

И вот одно тянет другое. Например, в Южной Америке играют многие, но там просто тяжело, потому что конкуренция с Северной Америкой отсутствует — а в вакууме сложно что-то придумывать, как-то подстраиваться под мету. Вот и остаётся только Европа.

The International 2025 станет девятым для Inmate в качестве официального таланта студии Фото: EPICENTER

— Твой прогноз на The International 2025.

— Это сложно. Valve тоже молодцы, запустили предсказания в компендиуме, где надо проставить команды с результатом 4-0, 4-1 и так далее. Но нет даже посева, кто с кем играет! Это же никак не посчитать, потому что это «швейцарка».

Если брать весь турнир, могу попытаться угадать топ-4 — Falcons, Spirit, Liquid… и пусть будет Tundra. Aurora – в топ-8, BetBoom – в топ-10, PARIVISION — как по сетке повезёт, но в среднем пятое-шестое место будет хорошим результатом в моём понимании. Если хорошо сложится сетка, то могут быть и в топ-3.

Многие спрашивают, и я на стримах уже повторяю, как мантру, объясняя, что на турнире перед «Интом» никто не будет играть серьёзно. Если сейчас Yatoro разваливает на FISSURE: Universe, то это не значит, что он так же будет разваливать через неделю.

Если открыть статистику по персонажам на крупных турнирах, Wallachia или DreamLeague, герои всегда делятся примерно по одному принципу. На этом Universe — полный развал, появиться может что угодно. Очевидно, идёт зачилочно-подготовительный период, в который старается только Team Spirit, потому что Larl может пропустить турнир, и им в боевых условиях нужно обкатать замену.

Мидер Spirit Денис Larl Сигитов может пропустить турнир из-за проблем со здоровьем — пока вместо него с командой тренируется молодой игрок Mirele Фото: EWC

— Ну и последний вопрос традиционно про стримы. Во что играешь сейчас?

— Сложные вопросы пошли, ха-ха. Надо вспоминать: так, допрошёл Satisfactory на все ачивки. Ещё Factorio: Space Age прям много времени заняло. Смотришь спидраннеров — ну, что там, прохождение за восемь часов. Самое редкое — ну, все ачивки за 40 часов. У меня ушло 120, это вообще жесть, разница в 15 раз.

Поиграл в The King is Watching от российских разработчиков. Не очень много — мне показалось, что не хватает вариативности. Есть рабочий вариант, используешь каждый раз его и побеждаешь. Если что, придумываешь другой. Но игрушка прикольная, и если вы не гуру гейминга, то вам понадобится больше двух-трёх раз, чтобы понять концепт. Потыкаетесь, гуся-гидру купите — такое тоже есть.

Ещё у меня давно валялся Ravenswatch, кооп/соло-рогалик. Начал неделю назад, наиграл где-то 40-45 часов. Это игра от создателей Curse of the Dead Gods, кайфовый рогалик — побегали в пати, все сложности закрыли, все челленджи прошли. Я провёл время с великим кайфом, так что, если у кого-то есть свободные 40 часов, вполне неплохая игра. Достаточно скилловая, на подумать.

И потом сидел, думал чем заняться, и мне говорят: поиграй уже в Drova. Говорю: какие к черту «дрова»? Оказалось, это как Gothic в 2D, есть некоторые вайбы. Примерно каждый моб на карте тебя катает на своем жале, челюстях, на чём-то еще. Диалоги прикольные, в целом довольно интересно.

Drova — Forsaken Kin Фото: Deck13 Interactive

— Есть ли интерес к Silksong, которая выходит в начале сентября?

— Да, наверное. Hollow Knight я проходил очень давно, как будто в прошлой жизни, но впечатления от игры были крайне положительные. При том что я метроидвании не люблю: сидишь, качаешься, какой-то платформинг (кому он вообще нужен?)… Но из всех метроидваний мне Hollow Knight понравилась больше всех.

Поэтому да, жду — но не в первый день. Сначала посмотрю стримы, рецензии, однако есть вероятность, что качество не будет ниже плинтуса. Всё-таки это не та компания, не условная Ubisoft.

— Что ещё ждёшь из игр, например, до конца года?

— Я не сильно слежу за тем, что выходит. У меня в вишлисте висит примерно 50 игр, наверное, какие-то выйдут в 2025-м. Точно знаю, что скоро выходит ENDLESS Legend 2, например. Где-то в этом году или в начале следующего выходит MENACE, пошаговая тактика от создателей Battle Brothers.

Ещё советую Dungeon Warfare 3, а пока не вышла — Dungeon Warfare 2. Просто какая-то невероятная TD от китайцев. Где ещё увидишь TD, где одна из башен вмуровывается в стену, чтобы выталкивать врагов с поля? Есть нажимные плиты, которые выталкивают их назад, и так далее. Просто миллионы разных вариаций билдов, построек, заданий. С кайфом прошёл её на мобиле, потом прошёл в Steam ещё раз.