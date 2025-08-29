Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2025 — главном турнире по Dota 2

Через несколько дней в Германии начнётся главный чемпионат по Dota 2 — The International 2025. «Инт» остаётся одним из важнейшим событий в мире киберспорта, следить за которым будут миллионы зрителей по всему миру.

В преддверии ивента мы собрали всю главную информацию о нём в одном месте. Чем интересен турнир и каких событий стоит ждать — об этом в нашем материале.

Главное про The International 2025

Даты: 4-7 сентября (групповой этап), 11-14 сентября (плей-офф).

Место: Гамбург, Германия (плей-офф — «Барклейс-арена»).

Призовой фонд: $ 1,6 млн + 30% от продаж игровых наборов.

В этом году чемпионат примет Германия — во второй раз в истории. Напомним, в августе 2011 года в рамках кёльнской выставки gamescom состоялся первый The International.

Теперь турнир пройдёт в Гамбурге, а матчи плей-офф примет «Барклейс-арена», вмещающая 13 тысяч зрителей. На этом стадионе выступали Стинг и Рик Джордан, проходили ивенты WWE и чемпионат мира по гандболу.

Билеты на все дни плей-офф в этом году обойдутся примерно в 46 тысяч рублей Фото: Liquipedia

В отличие от прошлых лет, призовой фонд будет меньше — внутриигровой ивент, посвящённый турниру, стал бесплатным, поэтому команды разыграют чуть более чем $ 2,2 млн. Впрочем, даже это очень серьёзная цифра.

В финальной части The International 2025 сыграют 16 команд — половина была приглашена напрямую по результатам сезона, а ещё восемь прошли на «Инт» через региональные отборы. Сначала участники сразятся на групповой стадии, а затем их ждёт плей-офф на стадионе. Финал — 14 сентября.

В прошлом году призовой фонд The International составил $ 2,7 млн Фото: Flickr

Компендиум The International 2025

В последние годы ивент к турниру внутри игры потерял прежнее значение — и в 2025-м разработчики приняли решение сделать его бесплатным . Чтобы получить подарки, игроки должны составлять фэнтези-команду и делать прогнозы на турнир.

Бонусы за успешные предсказания и высокие места в фэнтези-лиге можно обменять на подписку Dota Plus, предмет качества Arcana и Immortal-косметику в цветах турнира. Главный приз — скидка на физическую мини-копию Aegis of Champions, трофея турнира. Лучшие прогнозисты получат Эгиду бесплатно.

На этом почти всё — ни игровых ивентов, ни новых предметов. Развлечься можно лишь новыми фразочками талантов и наборами команд, которые нужно покупать отдельно. 30% от продаж пополнят призовой фонд The International 2025.

Видео доступно в группе «Dota 2 видео дайджест» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Valve.

Участники The International 2025

За Эгиду чемпионов и $ 2,2 млн будут сражаться 16 команд. Главными фаворитами считаются российский состав Team Spirit (недавно победил на Кубке мира с призовыми в $ 5 млн), действующие чемпионы «Инта» Liquid, а также Falcons и Tundra Esports.

Хорошие шансы есть и у трёх других наших команд. PARIVISION с Нуном и 17-летним Сатаником в этом сезоне выиграла три топ-турнира, звёздный состав BetBoom Team всё же смог сломать проклятье и начал побеждать на LAN-ивентах. Чуть позади Aurora с TORONTOTOKYO и Mira, но и эта пятёрка претендует минимум на плей-офф.

Команды из Китая в последних сезонах играют всё слабее, однако Team Tidebound сделала хорошую заявку, победив на домашнем турнире Clavision Masters 2025 в начале августа.

Финалисты прошлого TI из Gaimin Gladiators были приглашены в Гамбург напрямую, но за две недели до турнира снялись с чемпионата мира — клуб не смог договориться с игроками. В итоге GG заменит китайская Yakutou Brothers.

Финалист последнего «Инта» Антон dyrachyo завершил карьеру — а без него GG окончательно рассыпались Фото: Flickr

Формат и расписание The International 2025

В этот раз первый этап пройдёт по швейцарской системе — с 4 по 7 сентября команды проведут по четыре-пять матчей, играя против соперников с такой же статистикой (например, выигравшие по две игры в 3-м туре сыграют друг против друга).

Три команды, которые одержат четыре победы (4-0 или 4-1 после пяти туров), сразу пройдут в плей-офф. Три команды, которые проиграют четыре матча, покинут The International. Остальные 10 разделятся на пары и разыграют пять путёвок в решающую стадию.

Плей-офф пройдёт с 11 по 14 сентября на «Барклейс-арене». Как и в прошлом году, восемь команд разыграют главный трофей мира «Доты» в формате double-elimination. В случае поражения команда опускается в нижнюю сетку, а второй проигрыш означает вылет с турнира.

Team Spirit после победы на EWC выглядит главным фаворитом TI14 Фото: EWC

Где смотреть The International 2025 — трансляции

Официальная трансляция The International 2025 с места событий пройдёт только на английском языке. Студийный эфир на русском можно будет посмотреть в Twitch или в YouTube. В дни группового этапа будут работать дополнительные стримы (второй, третий, четвёртый каналы).

При этом Valve разрешают транслировать свой турнир всем желающим, поэтому в дни The International на всех платформах для стримов (в том же «Твиче» или в VK Live) можно будет найти десятки эфиров от популярных контентмейкеров.

Лучшие годы The International остались позади, но турнир всё равно сохраняет культовый статус и уникальную атмосферу. Уже совсем скоро зрителей ждут увлекательные матчи от лучших команд мира, а также анонсы и сюрпризы от разработчиков Dota 2 — до старта остаётся несколько дней!