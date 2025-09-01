Наша страна лидирует по числу участников — и каждый претендует на титул.

Все команды и игроки из России на The International 2025

В четверг, 4 сентября, начинается The International 2025 по Dota 2 — один из главных киберспортивных турниров. Лучшие команды со всего мира разыграют престижный трофей и призовой фонд в размере $ 2,2 млн.

Третий год подряд Россия лидирует по числу участников: 16 из 80 игроков на чемпионате мира по «Доте» будут представлять нашу страну. Причём за победу готов побороться практически каждый.

Team Spirit

Участие на TI14: прямое приглашение.

Состав: Yatoro, Larl, Collapse, rue, Miposhka.

Результаты в сезоне 2024/25: победы на Esports World Cup 2025 и DreamLeague S25, второе место на ESL One Raleigh 2025, третье-четвёртое место на BLAST Slam III.

«Драконы» уже дважды побеждали на The International, а теперь готовы брать третий титул — первыми в истории Dota 2. В начале сезона команда сменила Mira на молодого Александра rue Филина: адаптация заняла время, но затем Team Spirit смогла набрать форму.

Летом российский состав приблизился к своему пику, подтвердив это уверенной победой на Esports World Cup 2025 с призовым фондом в $ 5 млн (с 0 проигранных карт в плей-офф!). Теперь Spirit выглядит фаворитом «Инта», победить которого будет невероятно сложно.

Team Spirit чаще других называют главным фаворитом The International Фото: EWC

PARIVISION

Участие на TI14: прямое приглашение.

Состав: Satanic, No[o]ne, DM, 9Class, Dukalis.

Результаты в сезоне 2024/25: победы на ESL One Bangkok 2024, ESL One Raleigh 2025 и DreamLeague S26, второе место на PGL Wallachia S4, третье место на FISSURE PLAYGROUND, DreamLeague S25 и Esports World Cup 2025.

У второго российского фаворита ситуация противоположная. Команда была собрана в начале сезона и сразу же начала побеждать — в декабре победила на LAN-ивенте в Бангкоке, а уже в 2025-м повторила успех в Роли, США.

Однако к лету всё изменилось. Теперь PARIVISION выглядит не так уверенно и чаще проседает относительно других топ-команд — три последних турнира без финалов. На The International пятёрка всё равно будет претендовать на победу, но шансов на победу у неё меньше, чем у той же Spirit или Liquid.

На EWC в Эр-Рияде уступила в полуфинале Team Spirit Фото: EWC

BetBoom Team

Участие на TI14: прямое приглашение.

Состав: Pure, gpk, MieRo, Save, Kataomi.

Результаты в сезоне 2024/25: победы на BLAST Slam I и PGL Wallachia S5, второе место на DreamLeague S24 и S26, третье место на ESL One Bangkok 2024.

Третий сезон «сборной региона» оказался намного удачнее, чем предыдущие. Команда наконец-то смогла выиграть LAN-турнир, даже целых два — хотя оба студийных, без зрителей на трибунах. Тем не менее BB Team явно набрала уверенность и уже не выглядит миксом звёзд, которые терялись на фоне более слаженных команд.

Хотя перед The International 2025 команда не выглядит фаворитом уровня Spirit, российский ростер точно будет претендовать на победу. BetBoom способна победить любую команду мира и, если подойдёт к «Инту» в пиковой форме, вполне может претендовать даже на трофей.

BetBoom Team чаще остаётся в тени — но всё ещё невероятно опасна для любого соперника Фото: EWC

Aurora Gaming

Участие на TI14: победа в региональной квалификации.

Состав: Nightfall, kiyotaka, TORONTOTOKYO, Mira, panto.

Результаты в сезоне 2024/25: третье место на FISSURE Universe: Episode 5, четвёртое место на DreamLeague S26.

Отборочные в Восточной Европе выиграла новая команда, собранная в феврале. Основой стали дуэт чемпионов из Spirit, Mira и TORONTOTOKYO, и звёздные свободные агенты, среди которых выделяется Nightfall.

Aurora пока не удаётся отметиться ни стабильностью, ни результатами. Почти всегда команда вылетает с топ-турниров до решающих матчей, но очень часто оказывается в топ-8 — а дальше готова пользоваться ошибками грандов. На TI14 команда надеется примерно на тот же исход: её стоит ждать как минимум в плей-офф.

Новый состав Nightfall способен удивить многих на этом The International Фото: EWC

Станислав Malr1ne Поторак

Участие на TI14: прямое приглашение.

Команда:

Участие на TI14: прямое приглашение.

Команда: Team Falcons (skiter, Malr1ne, ATF, Cr1t, Sneyking)

Результаты в сезоне 2024/25: первое место на BetBoom Dacha Belgrade и DreamLeague S24, второе место на Esports World Cup 2025, BLAST Slam III и FISSURE PLAYGROUND, третье место на BLAST Slam II и PGL Wallachia Season 3.

Единственный российский игрок, который на этом The International выступит за команду из другого региона. Уже почти два года наш мидер успешно выступает за Falcons, которая тоже входит в «большую шестёрку» наравне с Liquid, Spirit, BB Team, PARIVISION и Tundra.

Малрин и его партнёры отлично начали сезон, в конце 2024-го выиграв два турнира подряд. Затем последовал продолжительный спад, но на домашнем Esports World Cup «соколы» смогли дойти до финала и снова показали — они готовы выигрывать главный турнир года.