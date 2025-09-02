Почти Гай Ричи: обзор фильма «Пойман с поличным» от Даррена Аронофски

Даррен Аронофски — удивительный режиссёр. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Аронофски может душераздирающе рассказать о вреде запрещённых веществ («Реквием по мечте»), погрузить в философскую притчу («Фонтан»), неожиданно пересказать святые писания («Мама!») или разбить сердце историей обычного борца («Рестлер»).

В новом фильм режиссёр снова решился на эксперимент. Его новый фильм «Пойман с поличным» — криминальная драма, которую легко спутать с работой Гая Ричи. Здесь мутные разборки, воинственные евреи, русская мафия и море хаоса. Разве что мрака кратно больше.

«Пойман с поличным»: главное о фильме

Название: «Пойман с поличным» (Caught Stealing).

Режиссёр: Даррен Аронофски.

Актёры: Остин Батлер, Реджина Кинг, Зои Кравиц и другие.

Дата выхода: 27 августа 2025 года.

Жанр: триллер, криминал, комедия.

Страна: США.

«Пойман с поличным»: где смотреть?

27 августа фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 4 сентября. В цифре кино выйдет ориентировочно в октябре.

Встретились в баре евреи, русская мафия и Остин Батлер

Хэнк, герой Остина Батлера, — обычный бармен, который любит гульнуть, каждый день звонит маме и крутит роман с красоткой. Он мог бы стать известным бейсболистом, но давным-давно разрушил карьеру одной аварией. Однако это не значит, что герой не заслуживает счастья. Кажется, оно вот-вот придёт.

Всё меняет день, когда Хэнк соглашается присмотреть за котом соседа. Вскоре в неподходящее время оказывается у его двери и встречает двух русских мафиози — к слову, в исполнении Юрия Колокольникова и Никиты Кукушкина. Сосед явно в чём-то замешан, но под прицел попадает именно Хэнк. Как и под прицел пары агрессивных евреев. И полицейских. И много кого ещё. Так и начинается история со смертями, избиениями и сюжетными поворотами.

С этими евреями лучше не встречаться Фото: Columbia

Добавь Аронофски пару цыган, «Пойман с поличным» сошёл бы за новую работу Гая Ричи. Режиссёр взял мутный криминальный конфликт, добавил запоминающихся персонажей разных национальностей и не забыл о диких ситуациях, что внезапно оборачиваются безумием.

Помните эпизод из сериала «Джентльмены», где авторитет заставлял бедолагу танцевать в костюме курицы? Сцена вроде была лёгкой и смешной, однако затем скатывалась в мясо и ворох нерешаемых проблем. Такие моменты — особенность Ричи, которую Аронофски охотно повторяет. В фильме хватает ситуаций, где герои дружно болтают и, кажется, вот-вот разрешат конфликт. А затем всё летит к чертям: пушки вылетают из кобуры, гремят выстрелы, льётся кровь. Зритель тем временем не знает, смеяться ему или хвататься за голову.

Герой и его любимая Фото: Columbia

Минус в том, что Аронофски — не мастер таких историй. Порой ему будто не хватает опыта, чтобы сделать банальный конфликт столь же многослойным и запоминающимся, как у британского коллеги. Там, где Ричи в пиковой форме придумывал изысканные решения, Аронофски выдаёт нечто странное. Чего стоит сам конфликт, который начался по нелепой причине: один персонаж забыл сделать важный звонок. Промах можно бы списать на горячую голову недотёпы, однако в голове крутится мысль: не верю.

Плюс в том, что Аронофски — мастер драмы. В его фильме хватает лёгкости и юмора, но обычно их сменяет традиционное для режиссёра опустошение. То важного персонажа неожиданно убьют, то надежда обернётся тотальной безнадёгой. В итоге фильм трудно назвать весёлым или комедийным, уж слишком часто он бывает безжалостным. Пожалуй, в этой безжалостности, которая нередко сочетается с ричевским абсурдом, и кроется главное достоинство картины. В ней хватает проблем, штампов и логических промахов, однако есть и цепляющая эмоция. А эмоция в наши дни важнее всего.

Похвалить «Пойман с поличным» можно и за каст. Каждый персонаж, каким бы второстепенным он ни был, имеет яркую черту и звёздный час. Даже если это бармен, у которого пять минут хронометража. Даже если это два русских гопника, что нужны для одной цели — ломать лица. Вы в любом случае запомните этих ребят.

Те самые злые русские Фото: Columbia

В Сети фильм называют самой незначительной работой Аронофски. Так оно и есть, режиссёр вложил в «Пойман с поличным» меньше чувств и таланта. Но это не значит, что фильм плохой. Даже слабая работа Аронофски по качеству обходит многие голливудские блокбастеры.

«Пойман с поличным»: стоит ли смотреть?

Не ждите от нового фильма Аронофски шедевра уровня «Рестлера» или «Реквиема по мечте». Это не лучшая криминальная драма, но вполне достойная. В ней яркие персонажи, ошеломляющая драма и вполне занимательный сюжет. Поэтому о просмотре вы вряд ли пожалеете.

Оценка «Пойман с поличным» — 7,5 из 10

Понравилось

Отличный актёрский состав

Много запоминающихся сцен.

Не понравилось