Бесплатные коды для игры «Мир танков» в сентябре 2025 года

Закончилось лето, поэтому единственной радостью первых дней окажутся бесплатные промокоды для «Мира танков», обновлённый табель-календарь и «Призовая коробка». В этом гайде мы расскажем о всех новых бонусах в игре. Поторопитесь, иначе не хватит времени забрать все подарки танкового симулятора.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в сентябре 2025 года)
DAY2025RUSSIA — +50% к серебру за бой на 1 час;
TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;
BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
«Мир танков»
Фото: «Леста игры»
К сожалению, разработчики пока что не добавили других подарков через промокоды, однако в дальнейшем стоит ожидать призов к различным праздникам. Для тех, кто ещё не пробовал «Мир танков», разработчики подготовили специальные промокоды. Они мгновенно подарят новичкам множество полезных предметов. Вот они:
TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки ИС-2, Т-34М-54 и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв.
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Ежемесячно «Мир танков» предоставляет игрокам табель-календарь, в котором можно заполучить множество полезных предметов.
Табель-календарь
Фото: «Леста игры»
Награды за сентябрь
100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
1 день танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
3 декали «Рябиновая гроздь»;
1 случайное игровое имущество;
1 контейнер «Зов сокола».
В игре «Мир танков», помимо табель-календаря, регулярно появляются акции от Lesta Games с ценными подарками. Одним из постоянных мероприятий окажется «Призовая коробка». Перейдите по ссылке на сайт и активируйте кнопку «К подаркам». После получения приза не забудьте зайти в игру.
«Мир танков»
Фото: «Леста игры»
Сейчас доступны недельный премиум-аккаунт, боевые задачи и купоны на скидку в игровом магазине. За выполнение каждой миссии игроки будут получать серебро, боевой опыт и личные резервы. Будьте внимательны, так как список наград может быть изменён разработчиками в будущем.
В игре проходит мероприятие «Дублонное наследие», в рамках которого игрокам необходимо ежедневно выполнять боевые задачи для получения дублонов. Чем больше ячеек сейфа будет открыто, тем больше дублонов игрок сможет заработать в текущем и последующих месяцах.