Промокоды Roblox в сентябре 2025 года

И список ценных предметов в Island of Move, Mansion of Wonder, Murder Mystery 2 и других играх.

В Roblox ранее разработчики предоставляли игрокам разнообразные промокоды с бесплатными наградами. Такая система мотивации сообщества давно устарела и потеряла свою уникальность. Несколько стареньких «бонусных слов» всё ещё работают, однако новых не появляется.

Теперь заполучить предметы можно без использования промокодов — достаточно зайти в магазин и по очереди добыть все бесплатные предметы. Сегодня мы расскажем об оставшихся рабочих промокодах в «Роблокс», отметим вариации из популярных игр и поможем добыть вещи из магазина.

Рабочие промокоды Roblox на сентябрь 2025 года

Все промокоды для активации в Роблокс:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

На текущий момент, как мы и отметили ранее, в Roblox отсутствуют другие бесплатные промокоды, однако игроки могут раздобыть вещи в различных играх. Обратите внимание, что в некоторых играх не предусмотрена активация промокодов, но игроки всё равно могут бесплатно получить предметы или заработать их, выполняя определённые действия в игре. Например, в Player Ready Two можно добыть капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы. Ниже указаны доступные опции в популярных проектах.

В Island of Move доступно:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

В Mansion of Wonder можно получить:

GLIMMER — шлем Head Slime;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Roblox Фото: Roblox

В Da Hood можно получить:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Hunty Zombies доступно:

400KLIKES — 199 999 монет;

SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

В Murder Mystery 2 можно получить:

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;

Corrupt — дополнительные награды;

Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;

Hallowschythe — дополнительные награды;

Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;

Icewing — дополнительные награды;

Log Chopper — дополнительные награды;

Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

В Race Clicker можно получить:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;

OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Doors можно получить:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:

FREECRATE — обычный сундук;

LOSTCITY — буст на 30 минут;

RARECRATE — ценный сундук;

FREEEGG — яйцо с питомцем;

RELEASE — 100 единиц валюты.

Roblox Фото: Roblox

В Toy Clicking Simulator доступно:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

В Warrior Simulator можно получить:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;

JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;

WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;

63MILLION — 50 тыс. монет;

SNUGLIFE — бесплатный питомец;

73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike можно получить:

ARENA — 1500 кэпсов;

COOL — 1500 кэпсов;

LOOT — 1500 кэпсов;

PRIZE — 1500 кэпсов;

STRIKE— 1500 кэпсов;

COWBOY — 1500 кэпсов;

EVIL — 1500 кэпсов;

GOBLIN — 1500 кэпсов;

TRANSRIGHTS — оружие;

ZOMBIE — оружие.

Roblox Фото: Roblox

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Разработчики активно обновляют магазин предметов, в том числе и бесплатных. Не стоит расстраиваться из-за отсутствия большого количества промокодов, так как создать уникального героя в «Роблокс» можно и при помощи имеющихся предметов. Выполните несколько простых действий для их получения:

На сайте Roblox откройте раздел «Marketplace». Нажмите на кнопку «Any Price». В поле «Max» введите «0» и подтвердите действие с помощью кнопки «Apply», чтобы отобразить все бесплатные предметы в магазине. Открывайте карточку каждого предмета по очереди и нажимайте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.

После выполнения этих действий при желании можно нажать на «Customize» и моментально изменить внешний вид героя.