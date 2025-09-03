Скидки
Коды в Роблокс, сентябрь 2025: рабочие промокоды Roblox: Island of Move, Mansion of Wonder, Murder Mystery 2

Промокоды Roblox в сентябре 2025 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблокс», сентябрь 2025 года
Аудио-версия:
И список ценных предметов в Island of Move, Mansion of Wonder, Murder Mystery 2 и других играх.

В Roblox ранее разработчики предоставляли игрокам разнообразные промокоды с бесплатными наградами. Такая система мотивации сообщества давно устарела и потеряла свою уникальность. Несколько стареньких «бонусных слов» всё ещё работают, однако новых не появляется.

Теперь заполучить предметы можно без использования промокодов — достаточно зайти в магазин и по очереди добыть все бесплатные предметы. Сегодня мы расскажем об оставшихся рабочих промокодах в «Роблокс», отметим вариации из популярных игр и поможем добыть вещи из магазина.

Рабочие промокоды Roblox на сентябрь 2025 года

Все промокоды для активации в Роблокс:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

На текущий момент, как мы и отметили ранее, в Roblox отсутствуют другие бесплатные промокоды, однако игроки могут раздобыть вещи в различных играх. Обратите внимание, что в некоторых играх не предусмотрена активация промокодов, но игроки всё равно могут бесплатно получить предметы или заработать их, выполняя определённые действия в игре. Например, в Player Ready Two можно добыть капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы. Ниже указаны доступные опции в популярных проектах.

В Island of Move доступно:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

В Mansion of Wonder можно получить:

GLIMMER — шлем Head Slime;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

В Da Hood можно получить:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Hunty Zombies доступно:

400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

В Murder Mystery 2 можно получить:

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

В Race Clicker можно получить:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Doors можно получить:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:

FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
RELEASE — 100 единиц валюты.

В Toy Clicking Simulator доступно:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

В Warrior Simulator можно получить:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike можно получить:

ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Разработчики активно обновляют магазин предметов, в том числе и бесплатных. Не стоит расстраиваться из-за отсутствия большого количества промокодов, так как создать уникального героя в «Роблокс» можно и при помощи имеющихся предметов. Выполните несколько простых действий для их получения:

  1. На сайте Roblox откройте раздел «Marketplace». Нажмите на кнопку «Any Price».
  2. В поле «Max» введите «0» и подтвердите действие с помощью кнопки «Apply», чтобы отобразить все бесплатные предметы в магазине.
  3. Открывайте карточку каждого предмета по очереди и нажимайте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.

После выполнения этих действий при желании можно нажать на «Customize» и моментально изменить внешний вид героя.

