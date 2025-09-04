Скидки
Все новости
The International 2025 (TI14) по Dota 2 — новости, расписание, результаты, прямой эфир

The International 2025 начался! Болеем за Team Spirit и Aurora — LIVE
Иван Мику
The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Первые матчи уже в эфире.

С 4 по 14 сентября в Гамбурге проходит главный турнир по Dota 2The International 2025. Лучшие команды мира, в том числе четыре топовых российских коллектива, ведут борьбу за Эгиду чемпионов и призовой фонд, превышающий $ 2,3 млн.

«Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом соревнований. В этом материале всегда можно будет найти актуальные расписание, ссылки на трансляции матчей и последние новости с турнира в Германии.

Даты: 4-7 сентября (групповой этап), 11-14 сентября (плей-офф).
Место: Гамбург, Германия (плей-офф — «Барклейс-арена»).
Призовой фонд: $ 1,6 млн + 30% от продаж игровых наборов.
Участники: 16 команд, в том числе Spirit, BB Team, PARIVISION и Aurora.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

