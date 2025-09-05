Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»

У четырёх эпизодов нового сезона «Уэнсдей», которые вышли в начале августа, была одна проблема. По сути, продолжение оставалось тем же самым сериалом, что мы смотрели в 2022-м.

Да, ставки стали выше, а некоторые моменты очаровывали — взять, например, стартовую охоту на маньяка или сжигание картины после саркастичной речи. Но в основном команда полагалась на былые приёмы: на неморгающую Уэнсдей и её любовь к виолончели, на контраст между мрачной девочкой и жизнерадостной Энид, на старых злодеев, что давно завершили свои арки, однако снова вырвались на свободу.

От сериала всё ещё не выходило оторваться, но ощущение вторичности назревало. Стоило ещё немного засидеться, как «Уэнсдей» растеряла бы весь свой шарм. К счастью, Тим Бёртон и его команда уловили необходимость перемен и выдали замечательный финал сезона.

«Уэнсдей»: главное о сериале

Название:

Режиссёры: Тим Бёртон, Пако Кабесас, Анджела Робинсон.

Актёры: Дженна Ортега, Хантер Духэн, Эмма Майерс и другие.

Жанр: фэнтези, комедия, детектив.

Сколько серий: 8 эпизодов.

«Уэнсдей»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли на Netflix. Есть официальные озвучка и субтитры.

Мало смысла, но много веселья

Завершение второго сезона трудно обсуждать без спойлеров для людей, которые ждали премьеру всех эпизодов. Но будем честны: мало кто полюбил «Уэнсдей» за саму историю. Она была вполне занятной, однако при этом подростково-фэнтезийной — с любовью, красивыми разношёрстными героями и злодеем, что скрывался за обликом самого доброго персонажа.

Скорее всего, «Уэнсдей» полюбили за яркость, покрытую готическим визуалом. В сериале буквально на каждом шагу встречалось нечто запоминающееся: хлёсткие цитаты прямо для статусов в VK, дикие танцы для трендов TikTok, впечатляющие перформансы на виолончели для топов Spotify и герои будто для косплеев. В сериале был запредельный потенциал для мемов и вплетения в массовую культуру. В этом сила блокбастера Netflix, и именно эту силу стоило развивать. В финале второго сезона команда как раз взялась за такую задачу — и не прогадала.

Жути в сериале по-прежнему хватает Фото: Netflix

Помните, как блогеры массово пародировали легендарный танец Уэнсдей? Это было весело. Значит, новому сезону тоже нужен танец — в этот раз не с мрачной девочкой, а с зажигательными Энид и невидимкой Агнес, которая закинет подругу на плечи и внезапно исчезнет. Пародировать невидимость чуть тяжелее, но танец всё равно разрывает соцсети. Потому что он энергичный, креативный и отменно поставленный.

А помните, как все следили за Уэнсдей и молили: «Пожалуйста, ну моргни»? Однако девочка продолжала холодно смотреть и даже бровью не вела. Оказалось, потенциал этого образа тоже можно развить — для этого нужно поменять Аддамс и Энид местами. Вот уже Уэнсдей ярко наряжается и попсово танцует, а Энид демонстрирует тот самый неморгающий взгляд и силу духа. Кто-то скажет, что приём со сменой тел — страшный штамп, но ты веришь, что Энид больше не Энид. Актрисы талантливо меняют амплуа, герои развиваются, сюжет интересно движется вперед. Если и использовать шаблоны, то именно так.

Уэнсдей Фото: Netflix

Финал второго сезона состоит из таких штампов. Даже если герои ведут к очевидной мысли «будь собой», то на душе всё равно становится слегка теплее. И даже если злодея побеждают неуклюжей силой любви, то снисходительно ворчать совсем не хочется. Потому что в «Уэнсдей» и не важно, что именно происходит: сценарий действительно полон глупостей и подростковой банальщины. Важно, как это происходит. Всё-таки в плане «как» шоу максимально эффектное.

Нюанс в том, что к «Уэнсдей» нужно правильно подойти. Не ждать навороченной истории, глубоких смыслов и по-настоящему неожиданных поворотов. Netflix просто снял развлекательное шоу. И уж развлекать оно умеет на 10 из 10.

От героини трудно оторвать взгляд Фото: Netflix

Второй сезон «Уэнсдей»: стоит ли смотреть?

«Уэнсдей» не претендует на величие и статус искусства. Но если хотите хорошо провести вечер, насладиться танцами и яркими образами, то сериал идеально подойдёт. Он красивый, зрелищный и до жути очаровательный.

Оценка второго сезона «Уэнсдей» — 7,5 из 10

Понравилось

Много запоминающихся моментов.

Почти все актёры харизматичны.

Отменные танцы и музыка.

