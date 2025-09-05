Егор Крид застрял в лифте с психопатом. Обзор хоррора «Вниз»

4 сентября в прокат вышел хоррор «Вниз». До премьеры он весьма интриговал. Концепцией, где герои застревают в лифте с психопатом. Камерностью, которая зачастую намекает на крепкий сценарий и хорошие актёрские работы. Кастом, где нашлось место самому Егору Криду.

Даже если забыть, что в 2010-м вышел «Дьявол» со схожим сюжетом, идея выглядит перспективно. Поэтому особенно жаль, что перспективность — единственное, чем хвастается новинка.

«Вниз»: главное о фильме

Название: «Вниз».

Режиссёр: Марюс Вайсберг.

Актёры: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов и другие.

Дата выхода: 4 сентября 2025 года.

Жанр: ужасы, триллер.

Страна: Россия.

«Вниз»: где смотреть?

4 сентября фильм вышел в российский прокат. Цифровая версия появится ориентировочно в ноябре.

Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

Не зовите в свой фильм Егора Крида

Антон (Егор Крид) — нищий музыкант. Марина (Анфиса Черных) — мажорка и дочка влиятельного бизнесмена. Казалось бы, у них ничего общего, но ребята всё-таки любят друг друга. Они только поженились и собираются на Мальдивы, однако за пару часов до рейса застревают в лифте высоченного бизнес-центра. Не одни, а с подозрительным дядей Витей (Игорь Миркурбанов). Вскоре выясняется: все герои собрались в этом месте не случайно.

Согласитесь, завязка звучит интересно, пусть и встречалась в том же «Дьяволе». Проблема в том, что камерное кино всегда держится на двух столпах: сильном сценарии и умелой актёрской игре. С обоими столпами у новинки серьёзные проблемы.

Почти все события пройдут в этом лифте Фото: «Централ Партнершип»

Начнём с того, что фильм переполнен абсурдом и логическими промахами. К примеру, герои начинают путь вниз посреди рабочего дня. Режиссёр даже подсвечивает, что в офисе полно людей. Почему они не заметили, что один из немногочисленных лифтов не работает? И почему, когда уходили, не услышали многочисленные крики персонажей? Непонятно.

А почему герои просто не позвонили спасателям? Поначалу режиссёр всё объясняет: лифт почти под облаками, на такой высоте связь не ловит. Но со временем лифт опустится этажа до 20-го. Там тоже связи нет? Телефон Антона после переделок точно уцелел, он на нём даже музыку включает.

На такие мелочи можно закрыть глаза. Однако как простить эпизод, когда герои получают спасительный девайс? С ним можно сбежать за пару минут. Но Антон и Марина начинают комичную суету в духе мистера Бина и разбивают устройство. Ну что за чушь?

Поцелуи в фильме на удивление страстные Фото: «Централ Партнершип»

Такой же чушью кажется и сценарий, который многое обещал, однако оказался простым как палка. Зрители на соседнем кресле весь сеанс строили занятные теории. Что, если застрявший лифт — попытка отца Марины убрать сомнительного жениха? Что, если Антон хочет избавиться от супруги и заграбастать её деньги? Может, дело вообще сведётся к мистике?

Но нет, сценарист выдаст самую очевидную историю и разложит самые шаблонные ответы. Это промах даже для блокбастеров Marvel, а уж для камерного триллера, где всё держится именно на истории, вообще преступление.

Пару раз фильм всё же оживает и цепляет внимание. Когда злодей начинает безжалостное избиение бедолаг. Когда герои спасают жизнь удивительным способом — заткнув воздуховод трусами. Когда посредственную болтовню разбавляют по-настоящему хорошей шуткой. Однако такого слишком мало, чтобы высоко оценить «Вниз».

Крида ну очень много бьют Фото: «Централ Партнершип»

С актёрской игрой, вторым столпом камерного кино, ситуация неоднозначная. Игорь Миркурбанов ведёт философские монологи, шутит, приходит в ярость и зачастую напоминает пугающего безумца — всё делает атмосферно и убедительно. Анфиса Черных многовато истерит, но в остальном справляется — на её счету достаточно уместных драмы и комедии.

Однако выбор Егора Крида на столь важную роль — сомнительное решение. У него много реплик, и ни в одну не получается поверить. Он то выдаёт фразы с каменным лицом, то наигранно кривляется, то имитирует невыносимую боль неуклюжими всхлипами. В фильме со множеством действующих лиц это не бросалось бы в глаза. Но во «Вниз» всего три основных актёра, и именно Крид в касте числится первым.

К самому Криду вопросов нет: он очень старается, но это не профессиональный актёр. Вопросы к Марюсу Вайсбергу, который позвал музыканта на съёмки, хотя уже работал с ним в «Неидеальном мужчине» и обжигался. Вероятно, причина в том, что «Вниз» стоил не так уж дорого. Фанаток Егора, что пришли на премьеру с плакатами и заготовленными возгласами «Я тебя люблю», может и хватить для окупаемости. Вот только приличные сборы самому фильму баллов не добавят.

Игорь Миркурбанов с ролью справляется блестяще Фото: «Централ Партнершип»

«Вниз»: стоит ли смотреть?

Если на вашей стене висят плакаты Егора Крида, а на груди — татуировка с любимым музыкантом, «Вниз» стоит посмотреть. Но в ином случае лучше пройти мимо.

Оценка «Вниз» — 5 из 10

Понравилось

Миркурбанов и Черных хорошо играют

Есть пара напряжённых моментов.

Не понравилось