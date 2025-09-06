Абсолютно всё, что нужно знать про Borderlands 4

Серия Borderlands переживает не лучшие времена. Третью часть шесть лет назад приняли весьма прохладно, а долгожданный фильм занял почётное место в пантеоне худших — не только среди экранизаций. Поэтому ожидания от Borderlands 4 вряд ли можно назвать завышенными. Однако Gearbox активно пиарит игру именно среди поклонников — и, кажется, фанаты довольны.

Жанр: лутер-шутер

Дата выхода: 12 сентября 2025 года

Разработчик: Gearbox Software

Издатель: 2K Games

Где играть: ПК, PS5, Xbox Series (на Nintendo Switch 2 выйдет 3 октября).

Трейлер Borderlands 4

Сюжет и сеттинг Borderlands 4

Действие квадриквела развернётся… нет, не на Пандоре, а на новой планете Кайрос. Долгое время она была скрыта от остальной галактики защитным барьером, пока в финале Borderlands 3 не разрушили его. Правит планетой безжалостный тиран Хранитель времени, поработивший местное население с помощью киберимплантов и армии синтетических последователей, известной как Орден.

Игрокам предстоит собрать отряд, свергнуть диктатора и освободить жителей Кайроса. Другой стороной конфликта станут полчища монстров с королевой Каллис. Ну и вряд ли обойдётся без поисков хранилищ с сокровищами давно погибшей цивилизации.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

По заверениям разработчиков, сюжет Borderlands 4 будет серьёзнее, чем в предыдущих частях. Авторы хотят рассказать приземлённую и даже мрачную историю. Чёрный юмор останется на месте, но уже без перегибов в сторону туалетных шуток, как в тройке, которую критиковали за «тиктоковский» и «молодёжный» юмор.

Проходить прошлые части в обязательном порядке не потребуется, ведь это полностью самостоятельное произведение, не опирающееся на знание событий прошлых игр. Однако, опять же, без погружения в местную вселенную вряд ли получится выкупить все отсылки и узнать старых знакомых.

Геймплей Borderlands 4

Ожидать глобальных изменений в жанре от Borderlands 4 не стоит. Это всё ещё лутер-шутер от первого лица, где нужно сражаться с толпами врагов, собирать оружие, исследовать большую планету, работать с местными фракциями и вербовать союзников.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

Но на этот раз обещают огромный открытый мир — полностью бесшовный, а потому загрузочные экраны и узкие коридоры не станут докучать при переходе в новые локации. Игроков ждут разнообразные уровни, от горных вершин до засушливых пустынь, от пышных полей до футуристических городов, где происходят случайные события.

Передвигаться по всем этим локациям поможет разнообразный транспорт, включая призываемый в любой момент летающий байк. Всё это увеличит мобильность, что должно мотивировать исследовать локации. А вот мини-карту не завезут, её заменит робот-компаньон Эхо-4, который укажет путь, поможет с навигацией и починит разное оборудование.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

По персонажам – всё по классике. Геймеров ожидают четыре новых искателя сокровищ: саркастичная сирена с внешностью неформалки Векс , бывший член секты с огромным протезом вместо руки Амон , любительница джетпака и фокусов с гравитацией Харлоу , наёмник-весельчак с экзокостюмом и цифровым арсеналом Рафа .

Каждый герой наделён уникальными навыками, тремя ветками пассивных умений и улучшениями для создания разных билдов, что делает прохождение за каждого из них уникальным. Среди способностей числятся такие фишки, как двойной прыжок, рывок, подкаты, возможность плавать, лазать по стенам и планировать на зиплайне, а также крюк-кошка, позволяющая цепляться за выступы или притягивать к себе разные предметы.

В целом Borderlands 4 расширит возможности для передвижения, позволив изучать мир более естественным способом. В этом плане игра стала напоминать Destiny 2, при этом реализовав несколько особенностей, о которых поклонники шутера Bungie давно просили.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

Не забыли и про персонажей из прошлых частей. В четверке точно появятся Мокси, Амара и постаревший наёмник Зейн. Ну и вернётся маскот всей франшизы Железяка. Поговаривают, что с последним будет связан весьма эмоциональный момент. Также ожидайте возвращение Лилит.

Однако давайте честно, Borderlands люди запускают не из-за сюжета и уж точно не ради исследования открытого мира. Наиболее интересным элементом серии всегда оставались пушки. По заверениям авторов, игроков ожидают не сотни, не тысячи и даже не миллионы, а более 30 млрд видов оружия. Так что можно быть уверенным в том, что каждый найдёт что-то по душе.

Стволы можно разбирать на составляющие, а потом комбинировать между собой, тюнинговать под свой вкус и стиль. Система Licensed Parts позволяет смешивать фишки разных брендов в любом оружии, тем самым создавая действительно уникальные образцы. Правда, из-за этого товары разных компаний теряют свою индивидуальность и отличительные черты. Так что посмотрим, как с этим моментом справятся разработчики.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

На месте и ограничения по уровню, чтобы по мере прохождения геймеры находили и использовали более мощные экземпляры. Всего в шутере появится восемь производителей оружия. К уже известным корпорациям Jakobs, Maliwan, Vladof, Tediore, Torgue добавятся три новых бренда. Компания The Order делает оружие с зарядкой перед выстрелом, Ripper выпускает полностью автоматическую продукцию, а Daedalus — это универсалы с разнообразными патронами.

Опробовать всё это богатство можно на множестве уникальных врагов и боссов, от манёвренных роботов с несколькими конечностями до мутировавших психопатов. Благодаря улучшенному искусственному интеллекту сражения стали гораздо сложнее и требуют активного жонглирования всеми механиками. Плюс для исследования доступны высокоуровневые подземелья-хранилища, где надо отражать волны врагов с боссом в конце — но, чтобы в них попасть, сначала предстоит найти специальные ключи хранилища на карте.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

Дополнительно переработали систему лута, чтобы легендарки выпадали реже и действительно ощущались как что-то ценное. Фармить их можно в миссиях с повторным прохождением за небольшую плату. При этом все стволы вне зависимости от редкости будут «чувствоваться круто». Размеры рюкзака увеличили, а интерфейс инвентаря переработали, сделав его удобнее и интуитивно понятнее.

Добавят в игру новые слоты и предметы. Например, с Ordnance гранаты и тяжёлое оружие не требуют боеприпасов, а работают на кулдауне, Enhancements усиливает арсенал. Каждый может воспользоваться Repkits — способностью быстро подлечиться и усилиться за счёт временных бонусов. Аптечки убрали из шкафчиков, и для восстановления здоровья придётся побеждать врагов.

Режимы Borderlands 4

Borderlands 4 рассчитана на кооператив до четырёх человек с улучшенной системой подбора игроков, отдельным лутом, динамической настройкой локаций и гибкой сложностью. Но пройти сюжетную кампанию получится как в одиночку, так и вдвоём через локальный сплит-скрин. Также не забыли про поддержку кроссплея между платформами: то есть один друг может играть на ПК, другой — на PS5, третий — на Xbox, а четвёртый — на Switch 2.

Borderlands 4 Фото: 2K Games

Дата выхода, русский язык, платформы Borderlands 4

Borderlands 4 выходит 12 сентября 2025 года на PS5, Xbox Series и ПК, а 3 октября 2025 года — на Nintendo Switch 2.

Игра получит русские субтитры и переведённый интерфейс. Полноценной озвучки как не было, так и не предвидится. От взлома проект защищён антипиратской системой Denuvo.

Разные издания Borderlands 4

На данный момент для предзаказа доступно три издания:

стандартное издание — $ 70 | 25 999 тенге | 4999 рупий;

издание Deluxe — $ 100 | 36 999 тенге | 7499 рупий;

издание Super Deluxe — $ 130 | 47 999 тенге | 9799 рупий.

В расширенные версии входят косметические бонусы вроде расцветок оружия и будущие сюжетные DLC. Владельцы Deluxe получат четыре набора сюжетных дополнений, а покупатели Super Deluxe — ещё пару добавок с новыми играбельными персонажами.

Также за предварительный заказ выдают набор «Золото славы» с расцветками Искателя Хранилища, оружия и робота Эхо-4.

Что входит в Borderlands 4: Super Deluxe Фото: 2K Games

Системные требования Borderlands 4

Минимальные системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 2700X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 100 ГБ SSD

Рекомендуемые системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT

Оперативная память: 32 ГБ

Место на диске: 100 ГБ SSD