Team Spirit провалила The International 2025. Что случилось с лучшей командой мира?

А ведь полтора месяца назад легко выиграли Кубок мира с рекордным призовым.

Групповая стадия The International 2025 закончилась сенсацией: ещё до плей-офф чемпионат мира в Гамбурге покинула российская Team Spirit. Двукратные победители «Инта» в июле выиграли Esports World Cup с призовым $ 5 млн, а перед «Интом» 70% зрителей верили в прямой выход «драконов» в финальную стадию.

Однако на деле получилось совсем иначе: от запредельной формы на Кубке мира (тогда Spirit проиграли лишь две карты за турнир) не осталось и следа, и даже стыковые матчи на помогли «драконам» попасть в топ-8. Что же произошло?

Первые трудности возникли уже в группе

Team Spirit начала главный турнир года довольно неплохо. Легко переиграла аутсайдеров из Wildcard, затем в борьбе уступила китайской Xtreme — слишком уж высокую планку задала команда Ame, а потому 1:2 не вызывали тревогу. В пятницу победила Tundra Esports — в итоге не чемпионский, но вполне адекватный старт.

Однако в третий игровой день с «драконами» что-то случилось: команда практически без шансов уступила PARIVISION, а потом – и более слабой Aurora, которую до этого побеждала весь сезон.

И если фиаско с пятёркой Дукалиса ещё можно было оправдать (всё-таки ещё один фаворит TI), то разгром от бывших тиммейтов в лице TORONTOTOKYO и Mira явно выходил из рамок, которые могли допустить и сами «спириты», и их фанаты.

В итоге Team Spirit со статистикой 2:3 не только не смогла выйти в плей-офф напрямую, но ещё и получила плохой посев в стыковых матчах. Перед серией с Falcons чемпионы уже не выглядели фаворитами — а потому вчерашний результат можно считать закономерным.

Первый TI для rue вряд ли можно считать успешным Фото: Valve

Team Spirit не была фаворитом — ни турнира, ни матча с Falcons

Команду Ярослава Miposhka Найдёнова многие считали претендентом на победу — во многом из-за шикарного выступления на Кубке мира и удачного опыта на прошлых The International. Но если отступить на месяц назад, можно увидеть, что претендовать на третью Эгиду «драконам» было трудно с самого начала.

Первый тревожный звонок прозвучал 18 августа: клуб объявил, что мидер Денис Larl Сигитов не сыграет на турнире FISSURE: Universe. Позже выяснилось — у Ларла проблемы со здоровьем, и Spirit изучает варианты замены на The International.

26 августа (за восемь дней до старта главного турнира сезона) не было окончательно понятно, кто поедет в Гамбург вместе со Spirit — сам Ларл или неопытный Марат Mirele Газетдинов, с которым команда тренировалась последние дни. Лишь 1 сентября Сигитов появился вместе с тиммейтами.

Вот что об этом говорил керри команды Илья Yatoro Мулярчук:

Было непросто понять это за три-четыре дня до TI – только тогда мы узнали, что будем играть с Larl. Это было очень трудное время для тренировок, потому что мы поменяли трёх-четырёх мидеров за месяц, и команда показывала не лучшую форму. Но в целом справились.

Уже тогда менеджер команды Корбен остерегал фанатов от завышенных ожиданий.

Это просто смешно. Вдумайтесь: Ларл не играл в «Доту» в месяц, даже не открывал её. Какие *** фавориты? Это будет превозмогание очевидное. Все команды готовились с 10 августа, а мы четыре дня поиграем и полетим на турнир.

Team Spirit узнала, что Ларл сможет играть на турнире, за три дня до старта Фото: Valve

Неприятности, не связанные напрямую с игрой команды, продолжились и на турнире. Вчера выяснилось, что изначально Team Spirit достался другой соперник по стыковому матчу — не набравшая форму Falcons, а более скромная HEROIC из Южной Америки.

Из-за неопределённости в правилах возникла проблема: один стыковой матч играли в субботу, а все остальные — в воскресенье. Организаторы решили вопрос так — Spirit будет трудно играть третью серию за день, поэтому нужно поменять пары.

Хотя сама команда (как минимум менеджер Team Spirit) была явно не против. Более того, вскрылись другие факторы о сложностях «драконов» на чемпионате мира

Какая разница? Мы каждый день вставали в семь утра: Ларлу — на перевязку, потом — игра в 10 утра. С первого дня турнира. Сегодня мы играем последними, с задержками это в 10 вечера, хотя в теории это невозможно. Ни на одном турнире так не делают. И на мой запрос — почему, мне никто не ответил Так что три игры, пять игр — плевать.

Организаторы изменили пары, чтобы дать команде отдых — но сделали только хуже Фото: Liquipedia

Стоит сказать, что Team Spirit сама попала в неприятную ситуацию, проиграв матчи PARIVISION и Aurora. Отрицательная статистика должна была дать им в соперники сильную команду — что и произошло.

Однако молчать о том, что правила турнира изменились во время ивента, и не в пользу Team Spirit — как минимум странно. На произошедшее уже отреагировал самый авторитетный информационный ресурс Liquipedia, добавив на страницу «Инта» плашку о непрозрачности правил:

Организаторы турнира изменили некоторые правила в середине турнира, не сделав никаких публичных заявлений или комментариев об этих изменениях, поэтому любая информация на странице может быть неверной.

Болезнь Ларла и странные решения организаторов однозначно повлияли на финальный результат Team Spirit. Конечно, часть вины за неудачу на турнире лежит на самой команде — но слабая форма оказалась как минимум не единственным фактором провала.

К тренеру Silent остаётся много вопросов — команда явно не поймала мету турнира Фото: Valve

Матч Team Spirit с Falcons — зеркало команды

Игровые проблемы «спиритов» (чем бы они ни были вызваны) отлично можно разглядеть в ходе вчерашней серии. Начинаем прямо с драфта первой карты — Miposhka и тренер Silent отдают сопернику их лучших героев, а сами набирают очень нестандартный для нынешней меты пик.

Не были выбраны столь сильные сейчас Earthshaker, Disruptor, Pugna и так далее — а Falcons получили всё, что хотели. Собственный стиль — совсем неплохо, но только когда он приносит результат.

Пик первой карты против Falcons — саппорты Bounty Hunter и Ogre Magi имеют на двоих всего 12 игр на турнире Фото: Valve

Однако в игре ситуацию спас от катастрофы только Магомед Collapse Халилов — отличное начало оффлейнера на Slardar позволило выравнять ситуацию. Нужно сказать, что и сами Falcons действовали нетипично для себя, зажато и неуверенно. В итоге карта продлилась более 70 минут с примерно равными шансами на успех — «спириты» вполне могли победить и выходить вперёд.

На второй карте Коллапса уже не хватило, а Falcons почувствовали уверенность и постоянно давили, как они привыкли делать против более слабых команд. Яторо много ошибался и умирал, Ларл уступал в миде, саппорты вновь были вынуждены мириться с тем, что их лучшие герои слабее популярных вариантов и не могут отвечать так же уверенно.

По мете пытался играть тот же Коллапс, однако покупка популярного Helm of Dominator на Магнусе — скорее ошибка. Команде больше был нужен Blink Dagger, чтобы хоть как-то отвечать на выпады соперника. И стоило ли в этой части игры гнаться за актуальными идеями, игнорируя их во всём остальном?

Яторо закончил решающую игру на любимом Morphling со статистикой 2/3/5 Фото: Valve

Такие индивидуальные и командные ошибки Spirit можно разбирать очень долго. Почти весь The International 2025 «драконы» не попадали в мету и выглядели бледной копией себя. Стратегии выглядели неуместно, а сравнять шансы за счёт личного скилла также не получалось.

Вывод один — вылет команды закономерен. Team Spirit вполне могла проиграть и HEROIC, как ранее уступила вылетевшей на той же стадии Aurora. Увы, перед плей-офф нужно будет выбирать новых любимчиков: например, российские BetBoom с PARIVISION или выбившего «спиритов» Малрина.

Что будет дальше с Team Spirit

Провал на одном, пусть даже самом важном турнире — катастрофа, но не конец света для такой опытной команды. Костяк Team Spirit уже давно выступает вместе и знает, что может играть лучше всех на планете (пусть и не всегда).

Главный вопрос — в мотивации. Капитану Miposhka в ноябре исполнится уже 28, а прошлой осенью он так и не ушёл в отпуск с другими лидерами.

Я хотел взять перерыв после предыдущего The International. Но я как бы понимал, что некоторые игроки тоже собираются уйти в отпуск. И мне показалось немного, что, если я тоже уйду, не совсем понятно вообще, кто тогда там останется играть.

Вероятно, Ярослав захочет отдохнуть сейчас — а может, и завершить игровую карьеру окончательно.

Miposhka давно говорил, что хочет взять паузу и думает о завершении карьеры Фото: Valve

Это же касается других игроков. Yatoro и Collapse более молоды, но уже добились в «Доте» всего, что можно. Так ли хочется продолжать, пытаясь найти силы на ещё один сложнейший сезон?

Новичок команды rue, как выяснилось, так и не смог усилить команду относительно Mira — Александр слишком зависим от формы остальных «спиритов». Однако менять его одного было бы странно. Да и на кого?

Перед новым сезоном с этим составом Team Spirit может произойти всё что угодно. Пятёрка может остаться в текущем сочетании — чемпион EWC в любом случае будет фаворитом любого турнира.

Мипошка, Коллапс и Яторо могут взять перерыв и завершить карьеру. Можно ждать замен или вообще абсолютно новый состав, где останутся один-два старых игрока — а остальных заменят молодёжью или свободными агентами из других топ-команд.

Ответы мы узнаем примерно через месяц: 24 октября в Белграде стартует FISSURE PLAYGROUND 2, первый турнир нового сезона. Какой туда приедет Team Spirit — пока главная интрига.