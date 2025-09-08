Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Team Spirit вылетела с The International 2025 — анализ матча с Falcons, изменения правил, болезнь Larl

Team Spirit провалила The International 2025. Что случилось с лучшей командой мира?
Иван Мику
Как Team Spirit вылетела с The International 2025
Аудио-версия:
Комментарии
А ведь полтора месяца назад легко выиграли Кубок мира с рекордным призовым.

Групповая стадия The International 2025 закончилась сенсацией: ещё до плей-офф чемпионат мира в Гамбурге покинула российская Team Spirit. Двукратные победители «Инта» в июле выиграли Esports World Cup с призовым $ 5 млн, а перед «Интом» 70% зрителей верили в прямой выход «драконов» в финальную стадию.

Однако на деле получилось совсем иначе: от запредельной формы на Кубке мира (тогда Spirit проиграли лишь две карты за турнир) не осталось и следа, и даже стыковые матчи на помогли «драконам» попасть в топ-8. Что же произошло?

Все новости The International 2025:
Вылет Team Spirit и сюрпризы от Китая. Ждём плей-офф The International 2025 — LIVE
Live
Вылет Team Spirit и сюрпризы от Китая. Ждём плей-офф The International 2025 — LIVE

Первые трудности возникли уже в группе

Team Spirit начала главный турнир года довольно неплохо. Легко переиграла аутсайдеров из Wildcard, затем в борьбе уступила китайской Xtreme — слишком уж высокую планку задала команда Ame, а потому 1:2 не вызывали тревогу. В пятницу победила Tundra Esports — в итоге не чемпионский, но вполне адекватный старт.

Однако в третий игровой день с «драконами» что-то случилось: команда практически без шансов уступила PARIVISION, а потом – и более слабой Aurora, которую до этого побеждала весь сезон.

И если фиаско с пятёркой Дукалиса ещё можно было оправдать (всё-таки ещё один фаворит TI), то разгром от бывших тиммейтов в лице TORONTOTOKYO и Mira явно выходил из рамок, которые могли допустить и сами «спириты», и их фанаты.

В итоге Team Spirit со статистикой 2:3 не только не смогла выйти в плей-офф напрямую, но ещё и получила плохой посев в стыковых матчах. Перед серией с Falcons чемпионы уже не выглядели фаворитами — а потому вчерашний результат можно считать закономерным.

Первый TI для rue вряд ли можно считать успешным

Первый TI для rue вряд ли можно считать успешным

Фото: Valve

Летом такого не мог ожидать никто:
Российская Team Spirit — чемпион Esports World Cup 2025! Финал «Доты» на Кубке мира
Live
Российская Team Spirit — чемпион Esports World Cup 2025! Финал «Доты» на Кубке мира

Team Spirit не была фаворитом — ни турнира, ни матча с Falcons

Команду Ярослава Miposhka Найдёнова многие считали претендентом на победу — во многом из-за шикарного выступления на Кубке мира и удачного опыта на прошлых The International. Но если отступить на месяц назад, можно увидеть, что претендовать на третью Эгиду «драконам» было трудно с самого начала.

Первый тревожный звонок прозвучал 18 августа: клуб объявил, что мидер Денис Larl Сигитов не сыграет на турнире FISSURE: Universe. Позже выяснилось — у Ларла проблемы со здоровьем, и Spirit изучает варианты замены на The International.

26 августа (за восемь дней до старта главного турнира сезона) не было окончательно понятно, кто поедет в Гамбург вместе со Spirit — сам Ларл или неопытный Марат Mirele Газетдинов, с которым команда тренировалась последние дни. Лишь 1 сентября Сигитов появился вместе с тиммейтами.

Вот что об этом говорил керри команды Илья Yatoro Мулярчук:

Было непросто понять это за три-четыре дня до TI – только тогда мы узнали, что будем играть с Larl. Это было очень трудное время для тренировок, потому что мы поменяли трёх-четырёх мидеров за месяц, и команда показывала не лучшую форму. Но в целом справились.

Уже тогда менеджер команды Корбен остерегал фанатов от завышенных ожиданий.

Это просто смешно. Вдумайтесь: Ларл не играл в «Доту» в месяц, даже не открывал её. Какие *** фавориты? Это будет превозмогание очевидное. Все команды готовились с 10 августа, а мы четыре дня поиграем и полетим на турнир.
Team Spirit узнала, что Ларл сможет играть на турнире, за три дня до старта

Team Spirit узнала, что Ларл сможет играть на турнире, за три дня до старта

Фото: Valve

Неприятности, не связанные напрямую с игрой команды, продолжились и на турнире. Вчера выяснилось, что изначально Team Spirit достался другой соперник по стыковому матчу — не набравшая форму Falcons, а более скромная HEROIC из Южной Америки.

Из-за неопределённости в правилах возникла проблема: один стыковой матч играли в субботу, а все остальные — в воскресенье. Организаторы решили вопрос так — Spirit будет трудно играть третью серию за день, поэтому нужно поменять пары.

Хотя сама команда (как минимум менеджер Team Spirit) была явно не против. Более того, вскрылись другие факторы о сложностях «драконов» на чемпионате мира

Какая разница? Мы каждый день вставали в семь утра: Ларлу — на перевязку, потом — игра в 10 утра. С первого дня турнира. Сегодня мы играем последними, с задержками это в 10 вечера, хотя в теории это невозможно. Ни на одном турнире так не делают. И на мой запрос — почему, мне никто не ответил Так что три игры, пять игр — плевать.
Организаторы изменили пары, чтобы дать команде отдых — но сделали только хуже

Организаторы изменили пары, чтобы дать команде отдых — но сделали только хуже

Фото: Liquipedia

Стоит сказать, что Team Spirit сама попала в неприятную ситуацию, проиграв матчи PARIVISION и Aurora. Отрицательная статистика должна была дать им в соперники сильную команду — что и произошло.

Однако молчать о том, что правила турнира изменились во время ивента, и не в пользу Team Spirit — как минимум странно. На произошедшее уже отреагировал самый авторитетный информационный ресурс Liquipedia, добавив на страницу «Инта» плашку о непрозрачности правил:

Организаторы турнира изменили некоторые правила в середине турнира, не сделав никаких публичных заявлений или комментариев об этих изменениях, поэтому любая информация на странице может быть неверной.

Болезнь Ларла и странные решения организаторов однозначно повлияли на финальный результат Team Spirit. Конечно, часть вины за неудачу на турнире лежит на самой команде — но слабая форма оказалась как минимум не единственным фактором провала.

К тренеру Silent остаётся много вопросов — команда явно не поймала мету турнира

К тренеру Silent остаётся много вопросов — команда явно не поймала мету турнира

Фото: Valve

Матч Team Spirit с Falcons — зеркало команды

Игровые проблемы «спиритов» (чем бы они ни были вызваны) отлично можно разглядеть в ходе вчерашней серии. Начинаем прямо с драфта первой карты — Miposhka и тренер Silent отдают сопернику их лучших героев, а сами набирают очень нестандартный для нынешней меты пик.

Не были выбраны столь сильные сейчас Earthshaker, Disruptor, Pugna и так далее — а Falcons получили всё, что хотели. Собственный стиль — совсем неплохо, но только когда он приносит результат.

Пик первой карты против Falcons — саппорты Bounty Hunter и Ogre Magi имеют на двоих всего 12 игр на турнире

Пик первой карты против Falcons — саппорты Bounty Hunter и Ogre Magi имеют на двоих всего 12 игр на турнире

Фото: Valve

Однако в игре ситуацию спас от катастрофы только Магомед Collapse Халилов — отличное начало оффлейнера на Slardar позволило выравнять ситуацию. Нужно сказать, что и сами Falcons действовали нетипично для себя, зажато и неуверенно. В итоге карта продлилась более 70 минут с примерно равными шансами на успех — «спириты» вполне могли победить и выходить вперёд.

На второй карте Коллапса уже не хватило, а Falcons почувствовали уверенность и постоянно давили, как они привыкли делать против более слабых команд. Яторо много ошибался и умирал, Ларл уступал в миде, саппорты вновь были вынуждены мириться с тем, что их лучшие герои слабее популярных вариантов и не могут отвечать так же уверенно.

По мете пытался играть тот же Коллапс, однако покупка популярного Helm of Dominator на Магнусе — скорее ошибка. Команде больше был нужен Blink Dagger, чтобы хоть как-то отвечать на выпады соперника. И стоило ли в этой части игры гнаться за актуальными идеями, игнорируя их во всём остальном?

Яторо закончил решающую игру на любимом Morphling со статистикой 2/3/5

Яторо закончил решающую игру на любимом Morphling со статистикой 2/3/5

Фото: Valve

Такие индивидуальные и командные ошибки Spirit можно разбирать очень долго. Почти весь The International 2025 «драконы» не попадали в мету и выглядели бледной копией себя. Стратегии выглядели неуместно, а сравнять шансы за счёт личного скилла также не получалось.

Вывод один — вылет команды закономерен. Team Spirit вполне могла проиграть и HEROIC, как ранее уступила вылетевшей на той же стадии Aurora. Увы, перед плей-офф нужно будет выбирать новых любимчиков: например, российские BetBoom с PARIVISION или выбившего «спиритов» Малрина.

Кто ещё остался на чемпионате из россиян:
Все команды и игроки из России на The International 2025
Все команды и игроки из России на The International 2025

Что будет дальше с Team Spirit

Провал на одном, пусть даже самом важном турнире — катастрофа, но не конец света для такой опытной команды. Костяк Team Spirit уже давно выступает вместе и знает, что может играть лучше всех на планете (пусть и не всегда).

Главный вопрос — в мотивации. Капитану Miposhka в ноябре исполнится уже 28, а прошлой осенью он так и не ушёл в отпуск с другими лидерами.

Я хотел взять перерыв после предыдущего The International. Но я как бы понимал, что некоторые игроки тоже собираются уйти в отпуск. И мне показалось немного, что, если я тоже уйду, не совсем понятно вообще, кто тогда там останется играть.

Вероятно, Ярослав захочет отдохнуть сейчас — а может, и завершить игровую карьеру окончательно.

Miposhka давно говорил, что хочет взять паузу и думает о завершении карьеры

Miposhka давно говорил, что хочет взять паузу и думает о завершении карьеры

Фото: Valve

Это же касается других игроков. Yatoro и Collapse более молоды, но уже добились в «Доте» всего, что можно. Так ли хочется продолжать, пытаясь найти силы на ещё один сложнейший сезон?

Новичок команды rue, как выяснилось, так и не смог усилить команду относительно Mira — Александр слишком зависим от формы остальных «спиритов». Однако менять его одного было бы странно. Да и на кого?

Перед новым сезоном с этим составом Team Spirit может произойти всё что угодно. Пятёрка может остаться в текущем сочетании — чемпион EWC в любом случае будет фаворитом любого турнира.

Мипошка, Коллапс и Яторо могут взять перерыв и завершить карьеру. Можно ждать замен или вообще абсолютно новый состав, где останутся один-два старых игрока — а остальных заменят молодёжью или свободными агентами из других топ-команд.

Ответы мы узнаем примерно через месяц: 24 октября в Белграде стартует FISSURE PLAYGROUND 2, первый турнир нового сезона. Какой туда приедет Team Spirit — пока главная интрига.

Материалы по теме
Вылет Team Spirit и сюрпризы от Китая. Ждём плей-офф The International 2025 — LIVE
Live
Вылет Team Spirit и сюрпризы от Китая. Ждём плей-офф The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android