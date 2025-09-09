Как прикоснуться к великому: стоит ли играть в ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Нет задачи труднее, чем выбрать лучшую Metal Gear. Кто-то ностальгически вспомнит Metal Gear 2, где Кодзима впервые проявил фирменную креативность: сигаретный дым показывал направление ветра, а Солид Снейк заболевал в холодной воде и чихал. Кто-то восхищается Metal Gear Solid, где Психо Мантис «силой мысли» двигал ваш реальный контроллер. А кто-то всем сердцем любит MGS5 с её навороченным геймплеем и уймой гаджетов.

Но ни один фанат не поспорит: Metal Gear Solid 3 — одна из лучших игр в истории. Как минимум благодаря душераздирающему сюжету и набору уникальных мелочей, которые впечатляют по сей день. А ещё эта часть — идеальный вход в серию, ведь именно с неё стартует сюжет серии.

Неудивительно, что именно она стала первым современным ремейком для франшизы. Он получился неидеальным, но лучшей возможности соприкоснуться с величием Кодзимы, кажется, уже не появится.

Ремейк Metal Gear Solid: Snake Eater: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5.

Разработчик: Konami, Virtuos.

Издатель: Konami.

Дата выхода: 28 августа 2025 года.

Жанр: стелс, экшен.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: как поиграть?

В России игра официально не продаётся. В казахстанском Steam новинка стоит примерно 2900 рублей. На консолях выгоднее всего купить диск — на PS5 его продают от 4000 до 5000 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Основа осталась прежней, но за 21 год почти не устарела

У ремейка Snake Eater есть серьёзное достоинство — он дотошно повторяет все особенности оригинала. Здесь ровно те же локации, враги, кат-сцены и придумки Кодзимы. Это здравое решение, ведь оригинал был невероятным и подобной игры больше не существует.

Представьте, что идёте по лесу, но важный проход охраняют пара врагов и собака. В другой игре у вас, вероятно, были бы два варианта: перестрелять всех или тихо проскользнуть. Однако в MGS3 опций кратно больше. Киньте собаке еду, и она с вами подружится. Бросьте на пол журнал с красивыми девушками – и охрана отвлечётся на красивых дам.

Выстрелите в улей на дереве – и все разбегутся от пчёл. Переоденьтесь в учёного и спокойно пройдите мимо. Спрячьтесь в коробку и прошмыгните у солдат под носом. Все возможности можно перечислять часами.

Пострелять с мотоцикла тоже дадут Фото: Konami

А вот вы вступили в битву с великим снайпером. Он очень стар, зато блестяще маскируется и бьёт почти без промаха. В обычном блокбастере вы просто соревновались бы в навыках стрельбы и пряток. Однако это игра Хидео, поэтому переводите время на устройстве на неделю вперёд и возвращайтесь в игру — там снайпер уже умер от старости.

Впереди ждёт ещё один примечательный босс. Это медиум по прозвищу Горе, который призывает на подмогу покойников. Или не призывает никого, если во время прохождения вы никого не убили. Вроде мелочь, но как же приятно, когда разработчики отмечают ваш стиль игры.

Metal Gear Solid 3 состоит из таких мелочей. Они встречаются на каждом шагу, сильно удивляют и даже на финальном часу вынуждают звонить другу со словами: «Ты не поверишь, что ещё нашлось в игре». Поэтому восторгов от прохождения хита, который зародился ещё в 2004-м, больше, чем от рядового блокбастера. Он с первой и до последней минуты переполнен творчеством, оригинальностью, страстью.

Один из великих моментов Фото: Konami

Кодзимовские находки идеально дополняют сюжет. Базово он простой. Биг Босс, которого пока называют просто Снейком, отправляется в СССР на короткую миссию: утром высаживаемся в Сибири, днём спасаем важного учёного, вечером возвращаемся домой. Однако Снейк переживает предательство кумира и наставника, а мир оказывается на пороге новой мировой войны.

Особенность вот в чём: как водится у Хидео, банальная история наполнена прорвой неожиданных поворотов, выдающихся кат-сцен и ярких персонажей. Вот обезумевший тиран Волгин, что любую проблему решает литрами крови. Вот харизматичный Оцелот, что в каждой кат-сцене несколько минут стильно крутит револьверы. Вот красавица Ева, что нежно оголяет грудь и рискует в двойной игре. И, главное, вот невероятная Босс, один из самых трагических персонажей в истории игр.

Эпика в сюжете тоже хватает Фото: Konami

Поверьте, вы навеки запомните этих ребят. Как и запомните финал, который разбивает сердце и заставляет о многом задуматься. О различиях между родиной и властью. О политике, которая сегодня превращает друзей во врагов, а завтра снова всё переиначивает. О зле, которое в чистой и абсолютной форме встречается не так часто. В конце концов, о том, ради чего стоит жить и умирать.

Есть пара серьёзных проблем

Комплименты выше в первую очередь касаются оригинальной игры, которая даже 21 год спустя кажется прорывной. Однако что сказать о самом ремейке? Он хороший, но местами сломанный и недостаточно современный.

Спасибо Konami за переработку визуала и адекватное управление. Выглядит игра замечательно: лесами и снежными районами залюбуешься, у персонажей классные анимации и детализированные костюмы, всё красиво горит и взрывается. А Снейк пусть и двигается временами как-то неуклюже, однако всё равно справляется с любой задачей: прицеливается и стреляет во время движения, вовремя прячется от врагов, без промедления всех нокаутирует.

Выглядит игра красиво Фото: Konami

Минус в том, что графика и управление — единственные вещи, которые всерьёз доработали, хотя и другие механики требовали правок. Взять подзагрузки, что выползают на экран при смене каждой локации. Поначалу они не смущают, но стоит добраться до большой вражеской базы или, упаси боже, зайти в исследовательский центр, как появляется раздражение. Поднялись на другой этаж и открыли дверь? Загрузка. Проползли 20 метров по канализации? Загрузка. Перешли с одного склада в другой? Ну вы поняли.

Возможно, у Konami не было ресурсов, чтобы осовременить классику так, как Capcom осовременила Resident Evil 2. Возможно, разработчики просто боялись что-нибудь испортить. Причина не отменяет факта: сама структура уровней сильно устарела.

Этот промах нетрудно простить. Всё же проходить оригинальную MGS3 уже неудобно, а в ремейке всё почти адекватно. Куда труднее простить оптимизацию. Я проходил ремейк на PS5 и постоянно встречал удручающие микрофризы — особенно во время взрывов и возгораний. Теперь представьте, какой была битва с Яростью, если взрывы и пламя — его хобби! Из-за таких провалов прохождение слишком часто становилось некомфортным.

Драться с Яростью физически больно Фото: Konami

В отзывах пишут, что на ПК ситуация не лучше. Первая беда — ограничение в 60 FPS. Соберите хоть лучший компьютер на свете, и всё равно не получите ни единого дополнительного кадра. Вторая — просадки до 40 FPS даже на RTX 4070. Похоже, оптимизация в планы Konami не входила.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: стоит ли играть?

Несмотря на устаревшую структуру и проблемную оптимизацию, в ремейк стоит поиграть как ностальгирующим геймерам, так и новичкам, которые пропустили классику. В процессе встретите столько креативных и неожиданных механик, что другие блокбастеры покажутся скучными. Благодарить за столь впечатляющий опыт стоит Хидео Кодзиму.

Оценка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — 8 из 10

Понравилось

Много впечатляющих механик

Трогательный сюжет

Запоминающиеся персонажи

Вариативный геймплей.

Не понравилось

Устаревшая структура локаций