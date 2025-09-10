Новая техника Apple: наушники AirPods 3 Pro и часы Apple Watch Series 11, SE3 и Ultra 3

На сентябрьской презентации Apple, где состоялся масштабный показ новых iPhone 17, анонсировали новые наушники и часы. Всё, что о них нужно знать — в нашем материале.

Наушники AirPods Pro 3

Первым устройством, которое Apple показала на презентации, оказались наушники AirPods Pro 3. И первое же заметное улучшение по сравнению с предыдущими наушниками: активное шумоподавление в AirPods Pro 3 стало лучше в четыре раза , если сравнивать с AirPods 1.

Улучшили микрофоны и звук. Ваш собственный голос, как и голоса людей, будут ощущаться в наушниках как никогда чётко и естественно.

Появился живой переводчик. Называется он Live Translation. Во время перевода голос говорящего будет становиться тише, чтобы вы слышали в первую очередь переведённую речь.

AirPods Pro 3 стали немного меньше, и теперь они лучше сидят в ушах. Новая посадка наушников будет идеальна для спорта. И да, теперь AirPods Pro 3 умеют считывать пульс.

Дизайн AirPods Pro 3 Фото: Apple

Сколько будут стоить AirPods Pro 3 и когда выйдут

AirPods Pro 3 поступят на прилавки магазинов 19 сентября 2025 года. Цена без изменений и на уровне второй серии — $ 249 (от 20 000 рублей).

AirPods Pro 3 Фото: Apple

Часы Apple Watch Series 11

Это будут самые тонкие часы Apple в истории, которые стали ещё и в два раза устойчивее к появлению царапин. Появилась поддержка 5G, часы научились мониторить высокое кровяное давление и признаки гипертонии. Часы будут следить за качеством вашего сна и определять разные фазы сна, рассчитывая идеальное время для засыпания и пробуждения. Что касается батареи, то Apple Watch Series 11 смогут прожить до 24 часов на одном заряде.

Дизайн Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Сколько будут стоить Apple Watch Series 11 и когда выйдут

Цена на Apple Watch Series 11 стартует от $ 400, а продажи начнутся 19 сентября.

Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Часы Apple Watch SE 3

В Apple Watch SE 3 появилась поддержка жестов, Sleep Score и 5G. Часы построены на процессоре S10. Часы получили технологию Always on Display — когда виджеты, заряд батареи и время будут отображаться даже на заблокированном и выключенном экране.

Часы смогут прожить до 18 часов на одной зарядке.

Дизайн Apple Watch SE 3 Фото: Apple

Сколько будут стоить Apple Watch SE 3 и когда выйдут

Apple Watch SE 3 можно будет купить во всём мире, кроме России, где они наверняка будут дороже, за $ 250. Старт продаж также 19 сентября.

Apple Watch SE 3 Фото: Apple

Часы Apple Watch Ultra 3

Дизайн не изменился никак. Всё то же самое, кроме дисплея, который стал ярче. Автономность устройства была прокачана до 42 часов. Появилась поддержка спутниковой связи.

Дизайн Apple Watch Ultra 3 Фото: Apple

Сколько будут стоить Apple Watch Ultra 3 и когда выйдут

Старт продаж — 19 сентября. Стоимость Apple Watch Ultra составит $ 700.

