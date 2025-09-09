В этом году мы попрощались с iPhone Plus.

Что нужно знать про iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Apple по традиции анонсирует свои новые Айфоны в сентябре. Новая презентация, на которой анонсировали iPhone 17, состоялась 9 сентября. Показываем, какими будут новые смартфоны.

iPhone 17

Стандартный iPhone 17 получил 120-герцовый 6,3-дюймовый экран. Да, дизайн Айфона по сравнению с предыдущим не поменялся, так что iPhone 17 можно легко спутать с iPhone 16. Смартфон будет поставляться в пяти цветах: в чёрном, розовом, голубом, зелёном и белом исполнении. Дисплей будет очень ярким — до 3000 нит в пике. В новые Айфоны поставили новое керамическое стекло Ceramic Shield 2. Новое стекло будет аж втрое устойчивее к царапинам.

Дизайн камер базового iPhone 17 остался прежним Фото: Apple

iPhone 17 получил шестиядерный процессор A19, который будет на 20% быстрее процессора iPhone 16 и аж на 80% быстрее процессора iPhone 15. Быстрая зарядка — за 20 минут смартфон сможет заряжаться до 50%. Прокачали и автономность: iPhone 17 сможет жить на восемь часов дольше, чем iPhone 16 при воспроизведении видеороликов.

Две задние камеры (сверхширик и ширик) — на 48 мегапикселей и на 12. Разрешение фронтальной камеры — 18 мегапикселей. Причём сенсор фронтальной камеры стал шире. Видео на фронтальной камере будет стабилизироваться, как и при съёмке на основной камере. 128 ГБ теперь в прошлом, так как минимальный объём памяти iPhone 17 — 256 ГБ.

Цвета iPhone 17, цены и когда выйдет

Официально оттенки iPhone 17 называются так: лавандовый, голубая мгла, чёрный, белый и шалфей. Продажи стартуют 19 сентября. Цены начинаются от $ 799.

Цвета iPhone 17 Фото: Apple

iPhone Air

Он настолько тонкий, что Apple пришлось переосмыслить все внутренности смартфона. Его толщина — всего 5,6 мм. Самый тонкий смартфон компании получил 120-герцовый 6,5-дюймовый дисплей с пиковой яркостью в 3000 нит. Ceramic Shield 2 тоже на месте — стекло здесь в четыре раза прочнее, так что можно не бояться его случайно уронить на пол.

Рамка iPhone Air состоит из 80-процентного переработанного титана. Это будет самый прочный смартфон компании, даже прочнее, чем базовый iPhone 17. Процессор не просто A19, а A19 Pro: пятиядерный, но очень мощный. Apple говорит, что это будет самый мощный процессор на рынке.

Дизайн iPhone Air Фото: Apple

Камера в iPhone 17 Air всего одна, но на 48 мегапикселей. Работает в двух режимах: в широкоформатном и в режиме телефото (на 12 мегапикселей) с увеличением до 2x. iPhone 17 Air будет доступен только в версии с eSIM. Смартфон сможет держать заряд в течение всего дня.

Для iPhone 17 Air можно будет приобрести фирменный магнитный повербанк (такой же тонкий, как и сам смартфон) — он даст до 40 часов дополнительной автономности.

Цвета iPhone Air, цены и когда выйдет

iPhone 17 Air будет поставляться за $ 999 в чёрном, белом, бежевом и голубом цвете. Старт продаж — 19 сентября, предзаказать супертонкий iPhone можно уже сейчас, кроме России.

iPhone Air Фото: Apple

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Корпус iPhone 17 Pro будет сделан исключительно из алюминия. Смартфон будет лёгким и с улучшенным теплоотводом. Камерный блок теперь занимает всю ширину корпуса.

Дизайн iPhone 17 Pro Фото: Apple

Спереди и сзади установлено мощное керамическое стекло Ceramic Shield 2. Процессор — шестиядерный A19 Pro, он будет чуть производительнее, чем в iPhone 17 Air. Производительность смартфона — на 40% лучше прошлого поколения за счёт эффективного охлаждения и мощнейшего процессора. iPhone 17 Pro сможет жить в режиме воспроизведения видео до 39 часов.

Будет установлена фронтальная 18-мегапиксельная камера. Основные камеры — все на 48 мегапикселей. Зум в полном разрешении — только 4х. Но будет доступна запись видео в 8К. И да, топовая версия iPhone 17 Pro будет поставляться аж с двумя терабайтами.

Цвета iPhone 17 Pro, цены и когда выйдет

Будет всего три цвета, но зато каких: оранжевый, тёмно-синий и серо-белый. iPhone 17 Pro можно будет купить за $ 1099, iPhone 17 Pro Max — на $ 100 дороже.