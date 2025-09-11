Абсолютно всё, что нужно знать про Dying Light: The Beast

Одна из самых известных серий про зомби и паркур возвращается. Совсем скоро до релиза доберётся уже третья по счёту часть Dying Light от польской студии Techland. В данном материале расскажем, что же ждёт геймеров в новой итерации франшизы — Dying Light: The Beast.

Dying Light: The Beast: главное об игре

Жанр: экшен

Дата выхода: 19 сентября 2025 года

Разработчик: Techland

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Трейлер Dying Light: The Beast

Сюжет и сеттинг Dying Light: The Beast

События Dying Light: The Beast происходят спустя более 20 лет после финала первой части. На место протагониста вернётся Кайл Крейн. В течение долгих 13 лет учёный Мариус Фишер по прозвищу Барон ставил над ним чудовищные эксперименты по слиянию ДНК зомби и человека. Теперь он сбежал и готов мстить всем своим врагам, а заодно будет учиться контролировать внутреннего зверя.

Всё действие развернётся в изолированном поселении Кастор-Вудс. Когда-то место считалось раем для туристов, а теперь тут можно встретить лишь приспешников главгада и монстров. Беспокоиться за разнообразие уровней не приходится, поскольку здесь расположены туристический городок с многоэтажками, промышленная зона, национальный парк, лес, болота, фермерские поля и тайная лаборатория.

Dying Light: The Beast Фото: Techland

При создании мира Techland вдохновлялась не только швейцарскими Альпами, но и такими лесными городками, как Хоукинс из «Очень странных дел» и Твин Пикс из одноимённого сериала. При этом сама карта станет меньше, чем в аддоне Dying Light: The Following. Это позволит лучше проработать открытый мир и насытить его необычными локациями.

Также разработчики отказались от системы реплик и развилок из Dying Light 2 и превратили новинку в линейную игру примерно на 20 часов без учёта второстепенных миссий. Авторы хотели рассказать историю Крейна с хорошо прописанным финалом, где он самостоятельно принимал бы все решения, а не выполнял чьи-то приказы. При этом проходить оригинал необязательно, хотя это позволит лучше понимать контекст событий.

Судя по всему, разработчики понимают, что сценарий у них получился простоват. Недаром они говорят, что делают «боевик с крутым геймплеем и персонажами» и «не претендуют на философскую глубину». По задумке авторов проект соединит сюжетные линии первой и второй частей Dying Light.

Dying Light: The Beast Фото: Techland

Геймплей Dying Light: The Beast

Студия оставила нетронутым геймплейный фундамент из первых двух частей. Dying Light: The Beast — это всё ещё экшен от первого лица с прокачкой, где нужно выполнять задания, сражаться с зомби, исследовать открытый мир, находить или создавать новое оружие. На месте и простенькая система прокачки, позволяющая усилить различные характеристики героя, от наносимого урона до выносливости.

Но теперь большой упор сделан на выживание. Игрокам предстоит лучше планировать свои вылазки за ресурсами, поскольку враги станут гораздо опаснее. В остальном порядок действий не изменился: днём герой исследует окружение и выполняет квесты, а ночью прячется от более свирепых и опасных чудовищ. Чтобы заночевать в безопасной зоне, её нужно сначала зачистить и активировать. Там же появятся верстаки, сменившие крафт на ходу.

Перемещаться по локациям можно как бегом на своих двоих, так и на транспорте. Важнейшим элементом геймплея как был, так и остаётся паркур. Тем более, по заверениям авторов, он стал «лучшим в классе», с плавными анимациями, улучшенной физикой и ощущением потока. Несмотря на смену декораций, в локациях хватает объектов, на которые можно вскарабкаться и перепрыгнуть. К тому же трюки позволяют не только преодолевать препятствия, но и решать головоломки, а также больше не требуют выносливости.

Dying Light: The Beast Фото: Techland

Для быстрого перемещения по открытому миру можно использовать автомобили. Причём теперь управлять машиной можно от первого лица, в то время как раньше был доступен лишь вид от третьего лица. Но опять же тачек не так много, они тратят топливо и очень не вовремя могут сломаться. Зато точно появится внедорожник, на котором приятно давить толпы врагов.

Главный герой намного активнее пользуется огнестрельным оружием. Местный арсенал включает как привычные образцы, так и необычные экземпляры, буквально собранные на коленке из мусора. На выбор представлены штурмовые винтовки, дробовики, пистолеты, гранатамёт с разным типом снарядов и даже огнемёт. Для любителей бесшумного прохождения добавили лук со стрелами. Всё это отлично подходит для стычек с мародёрами и наёмниками Барона.

Однако при столкновении с зомби лучше переходить на ближний бой, поскольку выстрелы привлекут больше врагов. Тем более за счёт новой системы расчленения она стала гораздо брутальнее. Мечи, топоры, мачете, вилы и прочее снаряжение помогает эффектно разделывать врагов на кусочки. В целом боёвка стала зрелищнее и «кровавее», ведь прокачали ИИ противников, улучшили реакцию на попадания, проработали физику и рэгдолл.

Однако главной фишкой проекта станет режим зверя, за одно нажатие превращающий Крейна в монстра со сверхспособностями. Благодаря тёмной стороне протагонист способен наносить мощные удары, швырять крупные предметы, вызывать ударные волны и даже отрывать головы боссам голыми руками. Под вторую «сущность» выделено отдельное древо навыков, а сам режим активируется после накопления особой шкалы.

Dying Light: The Beast Фото: Techland

В The Beast появится динамическая смена погоды, которая не просто фон, а деталь, влияющая на игровой процесс. В жару, дождь или туман противники и оружие ведут себя по-разному, что сказывается на тактике боя. Например, в дождь бессмысленно пытаться поджечь мутанта, зато вырастает эффективность электрических ловушек. Из прочих технических плюшек выделяются поддержка трассировки лучей, ультрашироких мониторов, HDR и интеллектуального масштабирования XeSS 2, DLSS 4, FSR 3 и FSR 4.

Режимы Dying Light: The Beast

Пройти игру можно не только одному, но и в кооперативе до четырёх человек. Чего-то особенного тут нет, разве что общий прогресс прохождения и командные добивания. Отдельного сюжетного обоснования под это дело не придумали. Поэтому все геймеры будут проходить за Кайла Крейна, однако в кат-сценах отображается только один.

Дата выхода и платформы Dying Light: The Beast

Dying Light The Beast выйдет 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series, а до конца года в продажу должны попасть версии для PS4 и Xbox One. Приятной новостью станет наличие русской озвучки .

Dying Light: The Beast Фото: Techland

Версии Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast обойдётся в $ 60 — или 20 100 тенге в казахстанском Steam и 3999 рупий в индийском PS Store. Каждый, кто оформит предзаказ, получит бонусный набор «Герой Харрана», в который входят костюм мастера выживания, харранский боевой нож, арбалет последователя, пистолет памяти Джейд и патруль Кастор Вудс.

Ради расширенного издания надо раскошелиться уже на $ 70, 23 400 тенге или 4578 рупий. Оно включает в себя официальный саундтрек, набор обоев для рабочего стола, цифровую туристическую карту Кастор Вудс, набор и костюм выживальщика, пистолет-пулемёт «Выживальщик» и «турбосвин».

Состав расширенного издания Фото: Techland

Владельцы изначального Ultimate-издания Dying Light 2 получат новую игру бесплатно. Такой приятный сюрприз случился из-за того, что изначально Dying Light: The Beast создавался как дополнение для второй части, которое в итоге переросло в отдельную игру.

Релиз на дисках для PS5 состоится одновременно с премьерой в цифровых магазинах.

Системные требования Dying Light: The Beast

Минимальные требования

Процессор: Intel Core i5-13400F или AMD Ryzen 7 5800

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A750

Видеопамять: 6 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Место на накопителе: 70 Гб.

Рекомендуемые требования

Процессор: Intel Core i5-13400F или AMD Ryzen 7 7700

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc B580

Видеопамять: 8 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Место на накопителе: 70 Гб.