Будет два варианта: дешевле и быстрее или надёжнее и дольше.

Когда iPhone 17 появится в России и по какой цене

Apple показала Айфоны 17-й линейки ещё 9 сентября. Несмотря на то что американский производитель гаджетов официально не поставляет свои устройства в Россию с 2022 года, новинки компании появляются в нашей стране обычно без задержек. Рассказываем, когда, где и по какой цене можно будет купить iPhone 17 в России после мирового релиза.

Когда iPhone 17 появится в России

В США, Европе и Азии новые устройства от Apple выйдут 19 сентября 2025 года. В российскую розницу смартфоны обещают привести вскоре после официального релиза. По идее, iPhone 17 должен быть в России уже через неделю, максимум — две. То есть где-то до конца сентября должны стартовать первые продажи.

Через более неофициальные каналы, то есть серые площадки (будь то магазины на «Авито», Ozon или отдельные магазины), iPhone 17 появится в продаже в день релиза , если вообще не раньше мировой премьеры.

iPhone 17 Фото: Apple

Сами смартфоны у всех будут одинаковые, однако разница в цене от российской розницы будет значимой — чуть ли не в полтора-два раза. Российские ретейлеры за эту стоимость обещают собственную гарантию в среднем на год, тогда как серовозы дают обычно около двух недель на проверку работоспособности гаджета — но международная гарантия самой Apple также распространяется на все гаджеты независимо от места покупки.

По каким ценам можно купить iPhone 17 в России

Минимальный ценник на базовый iPhone 17 в России в магазине «МТС» (версия на 256 гигабайт) — 110 000 рублей. iPhone Air (такая же версия на 256 гигабайт) стоит от 145 000 рублей и выше. iPhone 17 Pro — от 165 000 рублей, а iPhone 17 Pro Max — от 185 000 рублей. Самый дорогой iPhone 17 (версия Pro Max на 2 терабайта) обойдётся покупателям в 300 000 рублей.

На сайте «М.Видео» цены чуть ниже. Так, базовый iPhone 17 стоит от 108 000 рублей. Цены на iPhone Air начинаются от 135 000 рублей, а это на 10 000 рублей ниже, чем на сайте «МТС». iPhone 17 Pro продаётся от 160 000 рублей и выше, а iPhone 17 Pro Max — от 180 000 рублей.

Для сравнения, iPhone 17 за рубежом будет стоить намного дешевле, чем в России на старте релиза: за базовый iPhone 17 просят $ 799 или 67 000 рублей, за iPhone Air – $ 999 или 83 000 рублей, за iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max – $ 1099 и $ 1199 соответственно. Это 92 000 и 100 000 рублей. То есть переплата из-за параллельного импорта — в полтора раза.

Цены в серых магазинах пока остаются неизвестными, но первые пару недель будет ажиотаж с неадекватно высокими ценами. Обычно цены доходят до нормальных значений к концу октября – началу ноября, когда гаджеты уже продаются по близким к официальным западным ценам.

iPhone 17 Pro Фото: Apple

Где купить iPhone 17 в России

Это розничные сети, где обещают свою гарантию в год, это как «М.Видео», «Эльдорадо». «МТС», DNS и другие магазины, так и интернет-площадки, такие как Ozon и «Авито».

Из-за законодательных требований о предустановке отечественного ПО (в частности магазина RuStore) продавцы могут маркировать устройства как имеющие «недостаток» — отсутствие предустановленного RuStore и возможности его установки как раз относят к минусам.

В каких цветах будут доступны iPhone 17 в России

В России модели iPhone 17 будут доступны во всех пяти цветах: в чёрном, белом, зелёном, фиолетовом и светло-голубом.

iPhone 17 Фото: Apple

iPhone Air можно заказать в чёрном, белом, голубом и светло-золотом цвете.

iPhone Air Фото: Apple

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max доступны в трёх цветовых решениях: в сером, оранжевом и тёмно-синем исполнении.

iPhone 17 Фото: Apple

Подытожим: ожидайте поступления iPhone 17 в российские магазины в конце сентября через предзаказы, которые уже открыты. Советуем покупать новые Айфоны через крупных ритейлеров. И будьте готовы к значительной переплате по сравнению с официальными ценами: стартовые модели iPhone 17 в России оцениваются от 110 000 рублей, что значительно выше официальных цен.