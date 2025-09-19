Как в EA Sports FC 26 выглядят звёзды футбола

Мы уже прикоснулись к новому футбольному симулятору.

19 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 26 : покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play отправились покорять футбольные просторы. Геймерам уже доступен весь контент будущего футсима, включая обновлённые модельки спортсменов.

Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора. По традиции физиономии в FC 26 сильно различаются в качестве: некоторые футболисты буквально фотореалистичны, тогда как не менее известные спортсмены получили куда более простенькую модельку. Больше всего в этом году выделяются глаза и волосы, явно перекочевавшие из недавней Dragon Age: The Veilguard.

Российские игроки

Александр Головин

Фото: EA

Матвей Сафонов

Фото: EA

Арсен Захарян

Фото: EA

Алексей Миранчук

Фото: EA

Английская Премьер-лига

Эрлинг Холанд

Фото: EA

Букайо Сака

Фото: EA

Виктор Дьёкереш

Фото: EA

Мартин Эдегор

Фото: EA

Флориан Вирц

Фото: EA

Александер Исак

Фото: EA

Мохамед Салах

Фото: EA

Вирджил ван Дейк

Фото: EA

Коул Палмер

Фото: EA

Бруну Фернандеш

Фото: EA

Испанская Примера

Ламин Ямаль

Фото: EA

Рафинья

Фото: EA

Педри

Фото: EA

Джуд Беллингем

Фото: EA

Килиан Мбаппе

Фото: EA

Винисиус Жуниор

Фото: EA

Федерико Вальверде

Фото: EA

Трент Александер-Арнольд

Фото: EA

Дин Хёйсен

Фото: EA

Тибо Куртуа

Фото: EA

Нико Уильямс

Фото: EA

Хулиан Альварес

Фото: EA

Немецкая Бундеслига

Гарри Кейн

Фото: EA

Джамал Мусиала

Фото: EA

Майкл Олисе

Фото: EA

Луис Диас

Фото: EA

Альфонсо Дэвис

Фото: EA

Деотшанкюль Юпамекано

Фото: EA

Мануэль Нойер

Фото: EA

Йозуа Киммих

Фото: EA

Джоб Белллингем

Фото: EA

Итальянская Серия А

Лаутаро Мартинес

Фото: EA

Маркус Тюрам

Фото: EA

Рафаэл Леау

Фото: EA

Кенан Йылдыз

Фото: EA

Кевин Де Брёйне

Фото: EA

Лука Модрич

Фото: EA

Скотт Мактоминей

Фото: EA

Федерико Димарко

Фото: EA

Генрих Мхитарян

Фото: EA

Французская Лига 1

Хвича Кварацхелия

Фото: EA

Илья Забарный

Фото: EA

Усман Дембеле

Фото: EA

Витинья

Фото: EA

Дезире Дуэ

Фото: EA

Ашраф Хакими

Фото: EA

Нуну Мендеш

Фото: EA

Жоау Невеш

Фото: EA

Маркиньос

Фото: EA

Саудовская Аравия и МЛС

Криштиану Роналду

Фото: EA

Лионель Месси

Фото: EA

Сон Хын Мин

Фото: EA

Карим Бензема

Фото: EA

Дарвин Нуньес