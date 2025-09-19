Как в EA Sports FC 26 выглядят звёзды футбола

19 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 26: покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play отправились покорять футбольные просторы. Геймерам уже доступен весь контент будущего футсима, включая обновлённые модельки спортсменов.
Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора. По традиции физиономии в FC 26 сильно различаются в качестве: некоторые футболисты буквально фотореалистичны, тогда как не менее известные спортсмены получили куда более простенькую модельку. Больше всего в этом году выделяются глаза и волосы, явно перекочевавшие из недавней Dragon Age: The Veilguard.
- Российские игроки
- Английская Премьер-лига
- Испанская Примера
- Немецкая Бундеслига
- Итальянская Серия А
- Французская Лига 1
- Саудовская Аравия и МЛС
Российские игроки
Александр Головин
Фото: EA
Матвей Сафонов
Фото: EA
Арсен Захарян
Фото: EA
Алексей Миранчук
Фото: EA
Английская Премьер-лига
Эрлинг Холанд
Фото: EA
Букайо Сака
Фото: EA
Виктор Дьёкереш
Фото: EA
Мартин Эдегор
Фото: EA
Флориан Вирц
Фото: EA
Александер Исак
Фото: EA
Мохамед Салах
Фото: EA
Вирджил ван Дейк
Фото: EA
Коул Палмер
Фото: EA
Бруну Фернандеш
Фото: EA
Испанская Примера
Ламин Ямаль
Фото: EA
Рафинья
Фото: EA
Педри
Фото: EA
Джуд Беллингем
Фото: EA
Килиан Мбаппе
Фото: EA
Винисиус Жуниор
Фото: EA
Федерико Вальверде
Фото: EA
Трент Александер-Арнольд
Фото: EA
Дин Хёйсен
Фото: EA
Тибо Куртуа
Фото: EA
Нико Уильямс
Фото: EA
Хулиан Альварес
Фото: EA
Немецкая Бундеслига
Гарри Кейн
Фото: EA
Джамал Мусиала
Фото: EA
Майкл Олисе
Фото: EA
Луис Диас
Фото: EA
Альфонсо Дэвис
Фото: EA
Деотшанкюль Юпамекано
Фото: EA
Мануэль Нойер
Фото: EA
Йозуа Киммих
Фото: EA
Джоб Белллингем
Фото: EA
Итальянская Серия А
Лаутаро Мартинес
Фото: EA
Маркус Тюрам
Фото: EA
Рафаэл Леау
Фото: EA
Кенан Йылдыз
Фото: EA
Кевин Де Брёйне
Фото: EA
Лука Модрич
Фото: EA
Скотт Мактоминей
Фото: EA
Федерико Димарко
Фото: EA
Генрих Мхитарян
Фото: EA
Французская Лига 1
Хвича Кварацхелия
Фото: EA
Илья Забарный
Фото: EA
Усман Дембеле
Фото: EA
Витинья
Фото: EA
Дезире Дуэ
Фото: EA
Ашраф Хакими
Фото: EA
Нуну Мендеш
Фото: EA
Жоау Невеш
Фото: EA
Маркиньос
Фото: EA
Саудовская Аравия и МЛС
Криштиану Роналду
Фото: EA
Лионель Месси
Фото: EA
Сон Хын Мин
Фото: EA
Карим Бензема
Фото: EA
Дарвин Нуньес
Фото: EA