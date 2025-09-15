В России новый чемпион мира по Dota 2! Три года назад доил коров, а теперь выиграл «Инт»

На выходных определился победитель The International 2025 по Dota 2 — новыми чемпионами мира стали игроки арабского клуба Team Falcons, в том числе российский мидер Станислав Malr1ne Поторак.

20-летний киберспортсмен оказался шестым победителем главного турнира по «Доте» в истории России. И его путь к титулу — один из самых необычных.

От коровника в селе — до титула

Поторак родился в Можайске и долгое время жил за городом, за что получил в сообществе Dota 2 прозвище Сельский Стас. Сам игрок на него не обижается — скорее иногда удивляется отношению к тем, кто живёт в деревне.

Многие люди стереотипно мыслят, у них какие-то непонятные отзывы по поводу сельской жизни: что в селе живут люди с не самым высоким IQ, которые не знают банального этикета. На самом деле это абсолютно не так. Если бы я выбирал, я бы выбрал сельскую жизнь, потому что в городе слишком много кипиша, всё слишком быстро происходит. В деревне ты выходишь, дышишь чистым воздухом, наслаждаешься жизнью.

Всего два-три года назад Малрин помогал родителям-фермерам по хозяйству, доил коров и ухаживал за курицами. Сам игрок вспоминает это без негатива: рассказывает, что развивает трудолюбие и другие качества.

Сельский Стас ещё на старте карьеры запомнился многим своим уникальным стилем Фото: Paragon Events

В 16 лет, только начиная профессиональную карьеру, мидер решил пойти в 10-й класс, а потом никуда не поступать, чтобы сосредоточиться на Dota 2. При этом Стас какое-то время ещё занимался скотом на ферме параллельно с тренировками.

Теперь родители отвечают ему тем же — хотя папа не имеет киберспортивного опыта, всё равно даёт сыну советы: каких героев брать и как действовать против разных команд.

Фото: Телеграм-канал Малрина

После выхода в гранд-финал The International 2025 Станислав со слезами на глазах вспомнил отца:

Спасибо вам, что вы смотрите, мне приятно. Папа, я постараюсь поднять «тарелку». Я постараюсь.

Уже победив, Malr1ne ещё раз с иронией вспомнил своё происхождение — улыбаясь, он рассказал, что рад за тиммейтов и капитана Cr1t, который наконец-то выиграл The International «с каким-то селюком».

С друзьями с начала и до конца

Игровая карьера Малрина началась в январе 2021 года — тогда он вместе со своими товарищами из клана Creepwave принял участие в открытой квалификации топ-лиги DreamLeague S14.

В мире «Доты» всё меняется очень быстро. Но члены Creepwave остаются друзьями до сих пор: спустя пять лет Станислав всё ещё играет вместе с иорданцем Аммаром ATF аль-Ассафом, а из русской студии аналитики за них не скрывая топил Дмитрий Fishman Полищук даже в матчах с нашими командами.

Малрин и АТФ выступают вместе бо́льшую часть профессиональной карьеры Фото: Flickr / Valve

Первой про-командой Стаса весной 2022 года стала минская Nemiga Gaming. Всего через пару месяцев состав едва не сотворил сенсацию и остановился в одной карте от выхода на The International — тогда на «Инт» прошла BetBoom Team с Дахаком.

Летом ходили слухи, что играть с Малрином хочет сам Puppey из Team Secret, однако молодой талант остался с друзьями в Nemiga ещё на сезон. Многие посчитали это ошибкой, но зато осенью 2023-го Поторак стал частью состава суперклуба Falcons — где провёл два прекрасных года.

В первой половине 2024-го «соколы» с Малрином выиграли сразу пять топ-турниров, а на дебютном The International заняли четвёртое место. Сезон-2024/2025 вышел куда менее удачным, и казалось, что побороться за победу на «Инте» вновь не удастся.

Год назад Malr1ine остановила Tundra Esports с Пьюром, Топсоном и Рамзесом Фото: Flickr/Valve

Путь к чемпионству

Прошлой осенью Поторак со своей командой выиграл ещё два больших турнира, BetBoom Dacha Belgrade и DreamLeague S24. Казалось, клуб ждёт «золотая» серия, однако в 2025 году клуб почти восемь месяцев оставался без трофеев.

Team Falcons не попала в мету: лучшие герои ATF и Malr1ne стали слабее, а соперники научились противостоять стратегиям «соколов». Отблески пиковой формы команда показала на домашнем Esports World Cup: но тогда выход в финал списали на систему проведения (плей-офф без нижней сетки) и поддержку фанатов.

Перед The International команда не считалась главным претендентом на титул, уступая Spirit и Liquid. В прогнозах её ставили максимум на третье место, а отрыв от PARIVISION и Nigma Galaxy в голосовании был совсем небольшим.

За победу Поторак получит более 19 млн рублей Фото: Valve

Начало TI14 в Гамбурге вышло тяжёлым. Малрин и команда чуть не уступили скромной Nemesis (вылетела первой), едва-едва справились с Tundra и програли Xtreme Gaming из Китая.

Но далее Falcons удалось разогнаться: например, «соколы» нашли стратегию с Sand King для Стаса. Быстро получая нужные предметы, Поторак наносил огромный урон в тимфайтах и так затащил 8 из 10 игр на «короле песков». Лишь к концу турнира героя стали запрещать на стадии драфта.

Сам мидер даже подшучивал над соперниками, которые давали ему возможность сыграть на SK:

«Дайте мне Sand King ещё раз» — Малрин в общий чат во время матча с Team Tidebound Фото: Valve

Переломным моментом для пятёрки с Malr1ne стал матч на вылет с Team Spirit. Невероятная 70-минутная карта и быстрая победа на второй — встреча вселила уверенность в коллектив, и с тех пор он не уступал. Falcons не прогнулись под мету с Доминатором и играли в свою «Доту», что оказалось верным решением.

Финальная серия с Xtreme Gaming могла закончиться чем угодно: команды по очереди легко побеждали на отдельных картах. И всё-таки сильнее оказалась Falcons, а китайцы будут брать реванш на следующем турнире в родном Шанхае.

Вклад Малрина трудно недооценить — его игра на Sand King и Earthshaker стала мощным фундаментом для успеха в важнейших матчах The International. Хотя «Дота» – командная игра, индивидуальный скилл Поторока на центральной линии стал одним из важнейших элементов победы Team Falcons.

После награждения Малрин и АТФ воссоздали культовый мем из сериала «Во все тяжкие» Фото: hawk.live

После финального матча наш киберспортсмен с трудом сдерживал эмоции:

Я еле могу говорить. Я и мечтать не мог о том, что у меня будет шанс выиграть TI, особенно так рано.

А после заявил, что готов «тащить» дальше — хотя пока не понимает, сколько времени нужно будет, чтобы отойти от этого грандиозного успеха. Ждём в новом сезоне, Стас!