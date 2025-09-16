GTA 6 от инди-игр. Обзор Hollow Knight: Silksong

Трудно вспомнить другую игру, которая задолго до релиза стала бы столь масштабным мемом — кроме разве что Half-Life 3. Разработчики анонсировали Hollow Knight: Silksong ещё в 2019-м, пообещали быстро выпустить, а затем пропали с радаров. Не помогла даже презентация Xbox в середине 2022-го, где все показанные игры должны были выйти в течение года. Как понимаете, Silksong не вышла в срок, а геймеры словно сошли с ума: то всерьёз считали, что игры не существует, то шутливо ставили клоунов под каждой новостью о ней.

Однако 4 сентября 2025 года продолжение Hollow Knight всё же добралось до релиза — в статусе самой ожидаемой игры Steam. Ажиотаж был таким, что даже интернет немного сломался. Купить игру не получалось ни в Steam, ни в Nintendo eShop, ни даже скачать её через Game Pass.

Ещё чуть позже Hollow Knight: Silksong породила жаркие обсуждения. Например, нужна ли играм лёгкая сложность? Очевидно, не все понимали, чего ждать от новинки, и купили её просто на волне популярности. А затем выяснили: приключения Хорнет полны хардкора. Шум стоял такой, что разработчики сдались и в свежем патче чуть-чуть ослабили пару стартовых боссов.

Это лишь малая часть обсуждений, вдохновлённых Hollow Knight: Silksong. Китайцы жаловались на слишком литературный перевод, стримеры — на непростой паркур, новая аудитория — на компас и карты, без покупки которых быстро заблудишься. Другие же пели новинке дифирамбы.

Так какая Hollow Knight: Silksong — ужасная или великая? Единого мнения не будет . Я же прошёл основную часть игры и упёрся в секретный третий акт, поэтому поделюсь своим.

Hollow Knight: Silksong: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 1, Switch 2.

Разработчик: Team Cherry.

Дата выхода: 4 сентября 2025 год

Жанр: метроидвания.

Hollow Knight: Silksong: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 710 рублей. На консолях цены в районе 1500 рублей.

До Silksong была Hollow Knight — и это важно

О Hollow Knight: Silksong трудно рассказать в отрыве от Hollow Knight. Первую часть часто называют великой метроидванией, но вообще-то в ней хватало противоречий. Одно из них — запутанный мир, по которому Полый Рыцарь пробирался, словно слепой котёнок. Изначально у него даже карты не было. Чтобы понять, что и где находится, приходилось искать торговца и покупать карту региона. Всё верно, всего лишь карту одной локации, коих в игре десятки. Нужна новая карта? Ищите торговца в следующем районе, где уйма проходов, секретов и переплетений, убивающих топографически неодарённых людей.

И ведь самой карты мало. Хотите, чтобы герой на ней отображался? Купите и выделите в инвентаре слот под компас. Грустите, что скамейки-костры не отображаются? Ага, нужно приобрести отдельный предмет — как и для отображения прочих точек интереса. Кому-то эти механики казались плюсом, так как усиливали чувство первооткрывательства. Кому-то – жутким переусложнением. Впрочем, даже фанаты тумана войны порой впадали в ступор — если на пару дней отвлекались от игры, то потом гадали: «Куда же теперь идти?»

На этом милахе Хорнет путешествует по миру Фото: Team Cherry

Ещё в Hollow Knight были сложные боссы. Иногда они бросали справедливый вызов, иногда наваливались толпой и шокировали сильнее Смоуга и Орнштейна. Естественно, они убивали Рыцаря, и тот, пробудившись на скамейке, возвращался в бой. Нюанс в том, что скамейка могла стоять чёрт знает где, и дорога до босса занимала минут по пять. На пути, конечно же, были опасные враги и паркур-испытания. В первый раз они развлекали, в 10-й — откровенно раздражали.

Похожих претензий хватало, в совокупности они нередко душили. Вот только в Hollow Knight было главное — авторский стиль. В эпоху корпораций игры всё чаще выходят стерильными, сделанными для всех. А игра для всех — зачастую игра ни для кого. За счёт авторского стиля, когда разработчики из Team Cherry просто делали всё, что им нравится, Hollow Knight стала игрой для узкой аудитории. Но если видение творца совпадало с мироощущением геймера, происходила магия.

Для кого-то Hollow Knight становилась игрой мечты. Она влюбляла одновременно меланхоличным и спокойным визуалом. Таинственным миром жуков, который был великим, а теперь угас. Сотнями секретов, что таились в каждом углу. Интересными персонажами вроде банкира, что воровал ваши деньги, а затем прогуливал их в купальне.

Героиню часто запирают на аренах с врагами Фото: Team Cherry

Зачем я столько вспоминаю Hollow Knight? Затем, что Silksong — ровно та же игра. В ней снова запутанные локации, снова карты и компасы, снова паркур и боссы, что обитают вдали от скамеек. Эти идеи легко могут вывести из себя. Однако и плюсы остались теми же. И если эти плюсы попадут в вас, новинка покажется одной из лучших игр года.

Silksong прекрасна, но многое можно улучшить

Silksong должна подойти вам по настроению, готовности к испытаниям и множеству других факторов. Считаю, что конкретно мне игра вполне подошла. Было приятно исследовать уровни, по многу раз ходить на боссов и находить хитро спрятанные секреты. Но даже в этом случае хватало моментов, которые сильно смутили.

Монстр сверху больно плюётся ядом Фото: Team Cherry

К примеру, в стандартных локациях полно развилок и тайн. Разбейте стену – и отыщете блоху, которую разыскивают ваши союзники. Справьтесь с паркуром – и добудете маску для увеличения полоски HP. Бегите вперёд – и попадёте в новую локацию со своими ответвлениями. А ещё вы сразу увидите: на каждом шагу полно мест, что в данный момент недосягаемы, там нужна особая способность.

Такие проходы хочется исследовать, как только Хорнет овладеет нужным перком. Увы, это будет не скоро. Как же запомнить место, которое сохранило свои секреты? В недавней Prince of Persia: The Lost Crown я бы воспользовался фотопамятью принца. Герой запоминал препятствие, потом изучал его в формате удобного скриншота и понимал: теперь он справится с задачей.

Однако в Silksong похожей опции нет. Чтобы пометить испытание, вы можете поставить безликую метку. Первая трудность в том, что метка не напомнит, чего именно вам не хватило — то ли рывка, то ли умения ловить воздушные потоки. Вторая беда в том, что метки ограничены, их попросту не хватит на все недоступные места. По этим причинам перфекционисты будут недовольны: они хотят исследовать всё, но уже и не вспомнят, где испытание и каким оно было.

Разработчики из Team Cherry точно знают о находке из «Принца», однако решили: такое упрощение испортит атмосферу. Мне же кажется, что механика устранила бы неуютное чувство потерянности.

Пока не купишь, не поймёшь, зачем нужны товары в магазине Фото: Team Cherry

Вот другой пример. В начале игры мне встретился суровый босс-муравей. Он бил по огромной области, прыгал на половину экрана и одной атакой снимал сразу две ячейки здоровья. Он раз за разом побеждал Хорнет и вынуждал на несколько минут возвращаться на арену. Стоило бы сдаться, но Hollow Knight: Silksong многое берёт из соуслайков: боссы с разными фазами, потеря и возвращение душ-бусин, враги, что воскресают после отдыха на скамейке. А в соулслайках надо страдать. Поэтому я снова и снова бегал к муравью и погибал.

Как же удивился, когда в другой локации нашлась важная способность — рывок. Когда получил её, победил муравья с первой попытки. Уважаемые Team Cherry, могли бы намекнуть, что лезть на босса рано? Сэкономили бы много нервов.

Этот муравей многих выведет из себя Фото: Team Cherry

В Hollow Knight: Silksong полно спорных моментов, из-за которых игру хочется бросить. Но затем встречаешь нечто однозначно крутое. Сражаешь босса-фехтовальщика, что дерётся не хуже леди Марии из Bloodborne. Переходишь из зелёных руин в эффектную локацию, где на земле лава, а на фоне – титан, что обязательно восстанет. Случайно забредаешь не туда – и находишь бесценную экипировку. Встречаешь рядового голубя в броне, набор атак которого и для босса подойдёт. Застреваешь в комнате с врагами и улыбаешься, когда на помощь приходит воинственная союзница. И даже когда секреты должны исчерпать себя, выясняешь: для самых отчаянных авантюристов предусмотрен дополнительный акт!

Потрясающая битва Фото: Team Cherry

После такого о прощании с Silksong уже не думаешь и со свежими силами продолжаешь исследовать, тыкаться в каждый угол, открывать новые механики. Временами всё ещё раздражаешься, но понимаешь: оно того стоит, страдания окупятся восторгом.

Hollow Knight: Silksong: стоит ли играть?

Silksong не стоит бездумно покупать на волне популярности. Вы должны знать, куда идёте: это местами сложная и запутанная игра, где много механик и мало объяснений. Вы будете страдальчески познавать игру, ломать об неё зубы, нервничать и блуждать.

Однако оно того стоит — благодаря интересным боссам, меланхоличному стилю, обилию приятных секретов и множеству других плюсов. В Silksong вложили много труда, любви и нешаблонного творческого видения — и это чувствуется. Вот почему игра так выделяется на фоне шаблонных блокбастеров.

Оценка Hollow Knight: Silksong — 8 из 10

