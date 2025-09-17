Скидки
Решафлы, Дота 2 2025: кто куда перешёл, трансферы, новые составы Team Spirit, LIquid, NAVI, Aurora

Все новые составы после The International 2025: решафлы в «Доте» — LIVE
Иван Мику
Team Spirit на The International 2025
Ждём изменений в Team Spirit, BetBoom Team и других топовых командах.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

14 сентября в Гамбурге официально завершился очередной сезон по Dota 2. Пока одни празднуют успехи на The International 2025, другие работают над ошибками — и ищут варианты усилить свои составы перед серией новых турниров.

Вероятно, на старте сезона-2025/2026 изменения ждут большинство топ-команд, включая Team Spirit, Liquid, BetBoom Team, Aurora и Tundra Esports. Ближайший топ-турнир BLAST Slam IV в Сингапуре начнётся 14 октября — и хотя уже сейчас в Сети ходят слухи о самых разных решафлах, время определиться у игроков и клубов ещё есть.

«Чемпионат» вместе с вами будет следить за трансферным периодом после «Инта»: здесь вы всегда сможете найти все важные новости об изменениях в командах по Dota 2 этой осенью.

