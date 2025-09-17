Люку Бессону пору на пенсию: его новый фильм — катастрофа

Перед нами не кино, а недоразумение.

«Леон», «Пятый элемент», «Такси», «Никита», «Ангел-А» — всё это фильмы Люка Бессона. Каждый напоминает Париж — можно снять один такой и умирать с чувством выполненного долга. Но Бессон всё ещё в профессии и в 2025-м выпустил «Дракулу», который вышел в российский прокат 11 сентября.

Очень хотелось бы хвалить новое кино и в очередной раз восхищаться мастерством режиссёра. Вот только «Дракула» — фильм-недоразумение. Возможно, даже фильм-намёк, что некоторым легендам пора уйти на покой с высоко поднятой головой.

«Дракула»: главное о фильме

Название: «Дракула» (Dracula: A Love Tale).

Режиссёр: Люк Бессон.

Актёры: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц и другие.

Дата выхода: 11 сентября 2025 года.

Жанр: ужасы, мелодрама.

Страна: США.

«Дракула»: где смотреть?

11 сентября фильм вышел в российских кинотеатрах. Цифровой релиз намечен на конец года.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании EuropaCorp.

Как Дракула стал парфюмером

Среди сценаристов фильма числятся Люк Бессон и Брэм Стокер, тот самый писатель, что в 1897-м придумал и Дракулу, и вампиров вообще. С учётом культового статуса романа история давно приелась: вышло бесчисленное количество экранизаций, сам Дракула много раз менял образы и прыгал по разным эпохам.

Можно было бы сказать, что опираться на столь заезженный фундамент бессмысленно, но это не совсем правда. К примеру, в 2024-м Роберт Эггерс снял ремейк «Носферату» — по сути, пересказ «Дракулы», только с изменёнными фамилиями, названиями и прочими косметическими правками. Фильм стоит поругать за неторопливость и пару странных актёрских перформансов. Зато он делал важное — создавал дискомфорт, одновременно пугал и завораживал визуалом, показывал кровопийцу величайшим кошмаром в истории. В исполнении Эггерса даже избитая история дарила эмоции и заслужила четыре номинации на «Оскар».

В главной роли — Калеб Лэндри Джонс Фото: EuropaCorp

Люк Бессон тоже опирался на классику. Здесь и поиски невесты, и прибытие графа в Европу, и адвокат, что забирается в ад ради выгодного контракта. Однако Бессон добавил креатива. В лучшем случае клишированного: то показал молодого Влада Цепеша, который разбивает вражескую армию, то отправил кровопийцу в современность. В худшем — придумал столь лютую отсебятину, что глазам больно.

Как вам идея о Дракуле-парфюмере? Он наносит на шею пару капель удивительных духов, и люди вокруг сходят с ума. Мужчины восхищаются, дамы толпами бросаются на шею, все танцуют и хлопают в ладоши. Сами заимствования у Патрика Зюскинда не особенно возмущают. Просто показаны они так нелепо, что искренне не понимаешь: сейчас надо истерично смеяться или ужасаться издевательству над кинематографом?

Вблизи на грим лучше не смотреть, умрёте со смеху Фото: EuropaCorp

При этом среди жанров числится хоррор, и видно, что Бессон местами пытался пугать. Эпизод знакомства адвоката с Дракулой по идее должен создавать тревогу. А на деле оказывается почти школьной постановкой, где участникам не дали времени на репетицию. Сразу вспоминаешь ту же сцену у Эггерса: там каждый кадр был пронизан паническим ужасом, а голос разума велел англичанину бежать из замка, а зрителю — из кинотеатра. Если сравнить два момента, Эггерс покажется талантливым режиссёром, а Бессон — районным худруком.

В первую очередь «Дракула» — не хоррор, а мелодрама. В оригинале фильм не зря имеет приписку «История любви». Увы, эта самая любовь показана так же странно, как и всё остальное. Отношения между парочкой банальные, той самой «химии» нет, в страсть, что проносится сквозь столетия, не веришь. Поэтому насладиться романом можно лишь в одном случае — если это ваше первое кино о любви.

В эту любовь не особо веришь Фото: EuropaCorp

В «Дракуле» Бессона решительно нечего хвалить. Нет стильного визуала, крепкой истории, приятных грима и костюмов. Вот и задаёшься вопросом: а как так вышло? Всё же снимать Бессон умеет, в касте есть звёзды уровня Кристофа Вальца, бюджет составил адекватные € 40 млн. Ответа, увы, нет.

«Дракула»: стоит ли смотреть?

Нет. «Дракула» — не фильм, а недоразумение, в котором преступно мало смысла, креатива и режиссёрского мастерства. Странно, что Люк Бессон вообще снял такое кино. Быть может, легенде пора на покой?

Оценка «Дракулы» — 4 из 10

Понравилось

В касте есть хорошие актёры.

Не понравилось