Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»

«Долгая прогулка» — первый роман Стивена Кинга. Мастер ужасов написал его в 1966-м, а затем много лет пытался издать. Однако книжные издательства отказывали и даже на конкурсы писателей не брали. 13 лет спустя, когда Кинг уже стал успешным и состоятельным, он издал «Долгую прогулку» под псевдонимом Ричард Бахман. Но и тогда роман никого не заинтересовал.

А затем фанаты-«детективы» выяснили: Кинг и Бахман — одно лицо. И только после этого «Долгая прогулка» стала хитом. Тиражи раскупались мгновенно, американская библиотечная ассоциация включила роман в список лучших книг для подростков, режиссёры задумались об экранизации. Эта история порождает один вопрос: «Долгая прогулка» действительно классное произведение или её полюбили за имя автора, который к тому моменту уже написал «Мизери», «Оно» и «Кладбище домашних животных»?

Каким бы ни был ответ, книга вошла в историю и 18 сентября получила экранизацию. Стоит ли её смотреть?

«Долгая прогулка»: главное о фильме

Название: «Долгая прогулка» (The Long Walk).

Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс.

Актёры: Купер Хоффман, Дэвид Джонсон, Марк Хэмилл и другие.

Дата выхода: 18 сентября 2025 года.

Жанр: триллер, драма.

Страна: США.

«Долгая прогулка»: где смотреть?

18 сентября фильм вышел в российских кинотеатрах. Цифровой релиз намечен на конец года.

Люди два часа просто ходят, но следить за ними интересно

В будущем США ввязались в непонятную войну. Неизвестно, с кем и за что была драка, но по стране она ударила сильно: экономика рухнула, работа исчезла. Чтобы люди не роптали, их сжали железной рукой, запретив инакомыслие и высокое искусство.

А ещё власти придумали «Долгую прогулку». Это реалити-шоу, когда 50 молодых людей выходят на трассу и идут быстрым шагом. Финиша нет, но человек, который последним продержится на ногах, станет баснословно богатым и исполнит все свои желания. Нюанс в том, что парни, без сил свалившиеся на землю или сбавившие скорость ниже 5 км/ч, получают пулю в лоб. Иди или умри!

Эти парни находятся на всю жизнь Фото: Lionsgate

«Долгая прогулка» — фильм о том, как толпа юношей почти два часа просто идёт. Сменяются дни и ночи, штаты и города, настроения и самочувствие, а герои двигаются вперёд. Просто миля за милей их становится всё меньше.

Концепция интересная и при этом предельно сложная. Насколько талантливыми должны быть актёры, чтобы удерживать внимание одними диалогами. Насколько качественными должны быть эти диалоги. И какими мастерами должны быть режиссёр и оператор, чтобы сделать ходьбу интересной.

Нормально попрощаться с павшими нельзя Фото: Lionsgate

Удалось ли умело реализовать идею? Да, но с переменным успехом. Актёры и их образы в основном замечательные. По пути они делятся мечтами, душевно рассказывают о прошлом, забавно шутят, встревают в конфликты и сближаются. А когда выбиваются из сил и наконец-то осознают, что вряд ли выживут, то впадают в апатию и мечтают лишь об одном — о доме, где их ждёт кто-нибудь из близких. Так персонажи и их отношения создают динамику. Нет взрывов, полноценных драк и прочего экшена, однако фильм, как и его герои, никогда не стоит на месте.

Конечно, вы не запомните всю толпу, что выдвинулась из одного штата и прошла половину Америки. Но как минимум семь-восемь парней наверняка останутся в памяти. Вы узнаете, как они жили, чего хотят, что думают об обстановке в стране. И наверняка вздрогнете, когда один из них бездыханно упадёт. Потому что каждый выстрел в «Долгой прогулке» — суровый приговор, ломающий судьбу, раскидывающий мозги по трассе, обрекающий друзей и родственников на слёзы.

Отдельно выделю Дэвида Джонсона, который не так давно играл андроида в «Чужой: Ромул». Там он был безэмоциональным созданием, а здесь стал душой компании и всего фильма. Он пережил тысячу кошмаров, но не сломался. Наоборот, обрёл жизнерадостность, мудрость, доброту и при этом остался хорошим парнем, который согревает словом и делом.

Дэвид Джонсон справа Фото: Lionsgate

Проблема в том, что вышеописанных плюсов не хватает, чтобы сказать: фильм классный от начала и до конца. Он хорош в первые полчаса, когда зритель вникает в правила прогулки, а надежда на лицах героев сменяется паникой при виде первых павших товарищей. Хорош в моменты, когда персонажи ломаются и примиряются с неизбежной смертью. Хорош в финале с его опустошающим драматизмом. Но вот середина провисает и заставляет поглядывать в телефон.

Трудно сказать, чего не хватило «Долгой прогулке». Быть может, погружения в мифологию мира. Или флешбэков, которые бы лучше раскрыли героев и сделали их смерти ещё страшнее. Или взгляда на шоу со стороны зрителей, что сидят перед телевизорами и следят за юношами, бредущими на убой. Но чего-то однозначно не хватило.

Злодей в исполнении Марка Хэмилла Фото: Lionsgate

Другая незадача в том, что некоторые зрители пойдут в кино с завышенными ожиданиями. Всё же первые критики называли «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций романов Кинга и сравнивали её с «Зелёной милей» и «Побегом из Шоушенка». На деле получился просто приличный фильм. Он не войдёт в историю, однако с высокой вероятностью обеспечит хороший вечер.

«Долгая прогулка»: стоит ли смотреть?

«Долгая прогулка» заслуживает внимания — благодаря интересным персонажам, их сложным отношениям и самой концепции, где малейшая слабость приравнивается к смерти. Увы, фильм довольно быстро выкладывает почти все козыри, а оставшиеся бережёт до финала. В итоге в середине хронометража можно заскучать.

Оценка «Долгой прогулки» — 7 из 10

Понравилось

Запоминающиеся начало и финал.

Отличные актёрские работы.

Большинство смертей ужасает.

Не понравилось