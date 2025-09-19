Стоит ли играть в EA Sports FC 26: наши впечатления после 10 часов в футсиме

19 сентября в расширенном доступе вышла EA Sports FC 26 — новая часть симулятора футбола Electronic Arts. Покупатели максимального издания игры и подписчики сервиса EA Play уже покоряют футбольные просторы — в их числе оказались и мы. Остальным придётся подождать до 26-го числа.

Мы провели в новинке около 10 часов и готовы поделиться первыми впечатлениями от нового футсима от EA Sports.

EA Sports FC 26: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 1, Switch 2.

Разработчик: EA Sports.

Дата выхода: 26 сентября 2025 года (ранний доступ с 19 сентября)

Жанр: футбольный симулятор.

EA Sports FC 26: как поиграть?

Сейчас футсим доступен в раннем доступе для покупателей Ultimate-издания или подписчиков сервиса EA Play (доступ на 10 часов). Полноценный релиз состоится 26 сентября. В России можно купить игру на аккаунты другой страны или на консолях дождаться дисков.

Без технических проблем снова не обошлось

Ранний доступ EA Sports FC 26 начался ещё 18-го числа, однако ПК-игроки столкнулись с привычными релизными проблемами — игроков не пускало в игру, потому что официально она ещё не вышла. И это после того, как геймеры приобрели дорогое Ultimate-издание футсима, после чего подписались на сервис EA Play для ещё более раннего 10-часового доступа.

Страница EA в соцсетях была переполнена гневом и оскорблениями, однако в этот раз авторы исправили ошибку в течение двух часов. Игра заработала, и ПК-геймеры наконец смогли попасть в новинку. Правда, и здесь некоторые столкнулись с трудностями из-за нового античита, требующего наличия функции Secure Boot — она же используется для Battlefield 6.

В остальном FC 26 оставляет приятное впечатление от меню — настроек в этот раз очень много, включая опции доступности и желаемую частоту кадров. Спасибо, что спустя столько лет больше не нужно лезть в настройки панели видеокарты, чтобы включить 60 FPS в главном меню. Сама игра работает на удивление плавно, серверы не сбоят, переход между вкладками происходит быстро.

К сожалению, в FC 26 нет российских комментаторов — в главном меню можно выбрать лишь британских ведущих. Возможно, на релизе ситуация изменится, но это крайне маловероятно.

Нововведения FC 26 ощущаются

С точки зрения геймплея ситуация ещё лучше. Как и обещали в EA Sports, в новинке стало куда меньше «случайных» отскоков от защитников — отборы регистрируются чаще и надёжнее. При этом игра в защите легче не стала: для успешного перехвата необходимо управлять игроком, читать игру оппонента и вовремя нажимать кнопку отбора.

Тем временем вратари начали сейвить в необычных для прошлой части ситуациях, а ловкие футболисты ощущаются плавнее даже при обычном передвижении с левым стиком.

Штрафные чуть переработали — теперь перед ударом камера поднимается над стенкой Фото: EA

Разработчики также улучшили пасы — они наконец-то начали лететь в указанном направлении с нужной силой. Спорные эмоции вызывают дальние удары (летят как-то слишком неточно) и удары головой (они слишком редко приводят к забитому мячу). Однако здесь всё наверняка зависит от показателей игроков, и какой-нибудь Криштиану Роналду наверняка справится и с тем, и с другим куда лучше своих коллег по позиции.

Также в глаза бросается улучшенный интерфейс в Ultimate Team — он стал чуть проще и понятнее. В режиме Rush наконец-то появились новые быстрые реплики в духе «Играем проще» или « GOAT» , а каждый гол теперь стильно показывает кинематографическая камера.

Камеру в Rush также чуть-чуть отдалили Фото: EA

Удалось протестировать и два новых режима игры: Соревновательный и Реалистичный. Первый используется во всех сетевых матчах, и он похож на привычный геймплей из прошлых частей серии — быстрый, стремительный и очень драйвовый.

Второй вариант же можно оценить в обычных матчах и в режиме Карьеры — в нём уменьшены скорости, больше реалистичных анимаций и меньше забитых мячей. При этом даже в одиночных матчах можно включить соревновательный геймплей, если вам такой режим не по душе.

EA Sports FC 26: стоит играть?

Пока что FC 26 ощущается работой над ошибками прошлой части серии. В этом году разработчики делают особую ставку на обратную связь от игроков — и это видно. Пасы стали точнее, удары — разнообразнее, а рослые нападающие теперь могут противостоять защитникам не только в росте.

Релиз футсима состоится уже 26 сентября на ПК и консолях — мы проведём в игре ближайшую неделю и чуть позже расскажем о новинке более подробно в большом обзоре.