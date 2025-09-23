Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

«Истребитель демонов», он же «Клинок, рассекающий демонов», — не просто аниме. Это культурный феномен по всему миру. Тираж манги превысил 220 млн копий, в Японии в честь произведения курсировал целый тематический поезд, полнометражки раз за разом бьют рекорды проката.

С 2021-го самым кассовым полнометражным аниме считался «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный». Теперь же рекорд побило продолжение — «Бесконечная крепость». И вполне заслуженно: только ради этой феерии длиной в 2,5 часа за приключениями Танджиро стоило следить.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: главное об аниме

Название: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (Demon Slayer: Infinity Castle).

Режиссёр: Харуо Сотодзаки, Хикару Кондо.

Актёры: Нацуки Ханаэ, Акари Кито, Ёсицугу Мацуока и другие.

Дата выхода в России: 18 сентября 2025 года.

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: где смотреть?

В Японии аниме вышло 16 июля. В России официальные показы стартовали 18 сентября. Цифровой релиз намечен на январь 2026-го.

Ради такого эпика аниме стоило смотреть

Экранизация «Истребителя демонов» развивалась так: один сезон аниме, полнометражка «Поезд Бесконечный» и ещё три сезона. Завершится сага трилогией фильмов, и «Бесконечная крепость» — первый из них.

Всё аниме, на мой взгляд, вышло неровным и слишком часто заваливало филлерами. Взять четвёртый сезон, который можно описать тремя словами: «Герои готовятся к битве». Истребители отрабатывали удары, закаляли волю, качались, сидели в ледяной воде и болтали по душам. Нюанс в том, что сама битва начиналась в финале и обрывалась на полуслове. Вот зритель и задавался вопросом: «Может, стоило не тратить время и посмотреть быстрый пересказ?».

Однако «Бесконечный замок» даёт убедительный ответ: ожидание того стоило. Это та самая кульминация, где нет ни единой лишней секунды. Только экшен, самые опасные злодеи и подведение итогов тех самых тренировок из четвёртого сезона. Оказалось, что ни одно занятие не прошло зря. Что ни один диалог не пропал понапрасну.

Добро пожаловать в крепость Фото: Ufotable

«Бесконечный замок» тоже можно описать парой слов, однако они будут несравненно эпичнее. «Герои 2,5 часа стильно дерутся с демонами». Времени на передышку толком нет, в кадре всегда эффектные кульбиты, взрывы всего и вся, победы, что достигаются высокой ценой, и неожиданные поражения, когда демон оказывается слишком силён даже для лучшего из лучших.

Герои завершают одну битву и тут же вступают в новую. При этом от обилия экшена не устаёшь: как водится у студии Ufotable, бои напряжённые и креативные, а итог всегда туманен. Нет никаких гарантий, что ваш любимец выживет. Как и нет гарантий, что привычный способ убийства сработает конкретно сейчас. Порой единственный путь к победе — убедить злодея, что ему пора сгинуть.

Этого парня вы быстро возненавидите Фото: Ufotable

Полнометражка притормаживает всего раз — и даже это делает умело. Потому что центральным злодеем сделали Аказу, того самого демона из финала «Поезда». Сначала сражение с ним прерывается на многозначительный диалог с Танджиро.

Аказу: «Я ненавижу всего один тип людей — слабаков. Избавляться от слабых — закон природы». Танджиро: «Будь это так, ты бы здесь не стоял. Каждый приходит в мир слабым и получает заботу от тех, кто сильнее. Так было и с тобой. Слабый со временем становится сильным и помогает тем, кто нуждается в заботе. Вот закон природы».

На эмоциях от драйвовых заруб можно возмутиться: «Зачем экшен сменили философией? Непонятно». А потом как понимаешь. Всё же демоны в «Истребителе» — не просто воплощение зла. В прошлом это люди, которые пережили немало кошмаров. Как раз кошмару Акадзу и посвящён флешбэк, объясняющий фразу о слабости. После него демон становится многограннее, ему хочется переживать, о его судьбе искренне горюешь. Поэтому баталия становится ещё эмоциональнее, а развязка — трагичнее.

Такого злодея и заслужили фанаты аниме. А ведь впереди ещё много негодяев. Интересно, какую драму заготовили для них?

Кто мог подумать, что Акадзу можно сопереживать? Фото: Ufotable

Похвалы заслуживает и тот самый замок, основная локация финальной трилогии. Она до невозможности эффектна и сюрреалистична: у неё нет начала и конца, чёткого пола и потолка. На каждом углу – ловушки, легионы обычных демонов и особенно опасных.

Как искать главного врага, если на изучение крепости уйдут годы? Как побеждать, если силы неравны? Как уверенно бежать вперёд, если пол в любой момент может обернуться пропастью? Так сама местность становится ещё одной угрозой. Чертовски завораживающей угрозой.

Та самая Бесконечная крепость Фото: Ufotable

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: стоит ли смотреть?

Да! «Бесконечную крепость» стоит посоветовать любому фанату аниме. Полнометражка наконец собирает всех героев и злодеев в одном месте и запускает эпическую развязку. 2,5 часа хронометража буквально состоят из изобретательных баталий, грандиозных побед и трагических поражений. Если цените «Истребителя демонов» за экшен, будьте уверены: каждая минута обернётся восторгом.

Оценка «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — 8,5 из 10

Понравилось

Замечательный визуал

Почти всё аниме состоит из экшена

Трогательная арка Акадзу.

