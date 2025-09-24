Первые детали PlayStation 6: какой будет консоль нового поколения Sony

Основной жизненный цикл PS5 неожиданно для многих подходит к завершению — консоли уже скоро стукнет пять лет. И хотя линейка эксклюзивов для консоли получилась слабой, «пятёрка» всё равно очень хорошо продаётся. Но время идёт, и Sony уже продумывает запуск нового поколения.

Появляется всё больше деталей о PlayStation 6 — и многие из них от проверенных инсайдеров. Собрали все известные слухи в одном материале.

PlayStation 6 сохранит идею PS5

Инсайдер Том Хендерсон из Insider Gaming утверждает, что Sony планирует сохранить концепцию со съёмным дисководом в PlayStation 6. Такой подход был впервые протестирован с PS5 Slim в 2023 году. Игроки получили консоль без дисковода, однако при желании могли потом приобрести его отдельно.

По словам источников Хендерсона, дисковод в PlayStation 5 всё ещё пользуется большим спросом и достигает всех внутренних показателей Sony.

Один из фанатских концептов PlayStation 6 Фото: avcaesar

Также, по словам Хендерсона, PlayStation 6 будет иметь «более простой дизайн» по сравнению с PlayStation 5. Это ещё одна мера по снижению затрат на производство: Sony стремится уменьшить вес, повысить эффективность транспортировки и упростить производство консоли в целом.

Характеристики PlayStation 6

PlayStation 6 может получить от 36 до 40 ГБ общей памяти формата GDDR 7. В PS5 и PS5 Pro установлено 16 ГБ оперативной памяти. Такой значимый рост связывают с запросом разработчиков: для игр нового поколения с трассировкой лучей, машинным обучением и другими наворотами требуется много памяти — а у консолей сейчас нет отдельной оперативной и видеопамяти: у них используется единая память для всего.

В консоль установят 8-ядерный AMD Zen 6. Встроенный графический процессор, предположительно, будет основан на архитектуре RDNA 5 с 40-48 вычислительными блоками. Sony уделит большое внимание энергопотреблению PS6. Консоль станет потреблять меньше энергии, чем PS5, и стоить гораздо дешевле, чем PS5 Pro. По слухам, потребляемая мощность PlayStation 6 составит на уровне 160 Вт : у PS5 Pro и PS5 — до 220 Вт.

Такой видит PlayStation 6 нейросеть Фото: Нейросети

Sony рассматривает возможность использования 160-битной или 192-битной шины в PlayStation 6 — вряд ли она будет больше 256 бит. И, несмотря на небольшую потребляемую мощность, ожидается, что PS6 будет мощнее базовой PlayStation 5 примерно в три раза , но наибольший прирост ожидается при использовании трассировки лучей.

Процессор 8-ядерный AMD Zen 6 Графический чип 40-48 вычислительных блоков RDNA 5 Общая память (оперативная + видео) от 36 до 40 ГБ формата GDDR7 Шина 160-битная или 192-битная шина памяти Потребление энергии около 160 ватт Совместимость игр с прошлых консолей PS4, PS5 Примерный рост мощности Примерно в три раза от PS5

Когда может выйти PlayStation 6

В среднем жизненный цикл консолей составляет семь лет, иногда – чуть короче, а иногда — длиннее. Известные источники указывают что производство PS6 начнётся в середине 2027 года, а релиз консоли произойдёт осенью 2027 года (или в начале 2028 года).

При этом массовое производство чипов для PS6 стартует вроде как в начале 2026 года.

Когда выходила PlayStation

PS1 — 3 декабря 1994 года;

PS2 — 4 марта 2000 года;

PS3 — 11 ноября 2006 года;

PS4 — 15 ноября 2013 года;

PS4 Pro — 10 ноября 2016 года;

PS5 — 12 ноября 2020 года;

PS5 Pro — 7 ноября 2024 года.

Будет и портативная PlayStation 6

Одновременно с релизом основной консоли Sony собирается выпустить портативную PlayStation 6 — конкурента для Nintendo Switch 2. Это будет возвращение компании на рынок портативных консолей, на котором Sony отсутствовала после провала PS Vita (2011-2019).

В ноябре 2023 года вышла PlayStation Portal — это был портативный аксессуар для PS5, ставший невероятно успешным. Именно большой интерес к «Порталу» стал одной из главных причин резкого появления интереса самой Sony к тому, чтобы сделать новую портативку.

PS Portal Фото: Sony

Портативная консоль, как и Switch 2, сможет работать как в портативном режиме, так и в режиме подключения к телевизору. В стандартном режиме PS6 Portable будет немного уступать базовой PS5, но если использовать особенности системы, включая аппаратную трассировку лучей, то новинка сможет даже опережать предшественницу.

Может выйти и третья PlayStation 6 — бюджетная

Помимо основной консоли и портативной, Sony может выпустить бюджетную PS6, которая будет работать в режиме портативной консоли при подключении к телевизору. Консоль создают с прицелом на владельцев PS4, чтобы быстрее пересадить их на новое поколение — минуя PS5.

Цена PlayStation 6

О ценах говорить ещё очень рано, ведь консоль не была представлена, да и экономическая ситуация в мире такова, что консоли после выхода только дорожают. Но эксперты ожидают следующие цифры:

основная PS6 — от $ 550 до $ 700;

PS6 Portable — от $ 399 до $ 499;

бюджетная PS6 — от $ 300 до $ 400.

PS5 на релизе продавалась за $ 399 (без дисковода) и за $ 499 (с дисководом), тогда как PS5 Slim (без дисковода, с меньшим весом и чуть увеличенным объёмом памяти) вышла на рынок с ценником в $ 450, с дисководом — за $ 500. А выпущенная недавно PlayStation 5 Pro получилась самой дорогой в истории японской компании и получила на старте ценник в $ 700. Однако все эти системы уже успели подорожать: до $ 550 (PS5 Slim), $ 500 (PS5 Slim DE) и $ 750 (PS5 Pro).