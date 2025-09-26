Автор «Слова пацана» переснял классику. Стоит ли смотреть сериал «Москва слезам не верит»?

В ремейке классики, на которой выросло несколько поколений, нет ничего криминального. На Западе пересняли ведь условного «Лило и Стича» – и получилось вполне прилично. Но переосмысление фильма «Москва слезам не верит» даже на бумаге казалось сомнительным. На месте режиссёра автор «Слова пацана» Жора Крыжовников, одну из главных ролей исполняет популярный блогер Маш Милаш, в каждом эпизоде — танцы под хиты 90-х от «Комбинации» и «Пропаганды».

Ощущение, что сериал снимали не для того, чтобы выплеснуть творческую идею. А скорее для того, чтобы пошуметь. Премьера действительно вышла громкой: в топах популярности «Москва слезам не верит» вот уже три недели не опускается ниже четвёртого места. Вот только популярность сомнительная и сопровождается гневными отзывами. После четырёх эпизодов негодование вполне понятно: у сериала есть знакомые название и сюжетная канва, но нет ни капли душевности.

«Москва слезам не верит»: главное о сериале



Название: «Москва слезам не верит. Всё только начинается».

Режиссёр: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская.

Актёры: Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова и другие.

Дата выхода: 4 сентября 2025 года.

Жанр: мелодрама, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Россия.

«Москва слезам не верит»: где смотреть?

В онлайн-кинотеатре Wink выходит по одному эпизоду в неделю, уже доступны четыре эпизода. Финал сезона намечен на 23 октября.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Три подруги — это сила

Если взглянете на синопсис сериала, легко спутаете его с классикой. Три девчонки из провинции живут вместе и мечтают о простых вещах: любви, приличном быте, банальном счастье. Вот только в жизни нет ничего простого. Влюблённость оказывается односторонней, чувства разбиваются о рутину, вызовы вынуждают работать над собой.

Нюанс в том, что Жора Крыжовников взял знакомую идею и подал её по-молодёжному. А у молодёжи нет времени вникать в сложные отношения, ей нужны динамика, веселье, драйв. Эти вещи не сочетаются с самим духом оригинала, однако кого это волнует?

Главная героиня Ксюша Фото: Wink

Героини сериала — три молодые девчонки. В фильме они знакомились в разумных обстоятельствах — проживали в одной коммуналке. В ремейке дамы встречаются чуть ли не на улице.

Вот Ксюша: она заваливает экзамены и идёт плакаться в деканат. Однако в деканате уже сидит Маша: вместо слёз девчонка подмазывается подарками и практически выбивает себе место. А затем видит, как ректор ругает Ксюшу и дерзко защищает несчастную девочку. Путь в институт отныне ей заказан, зато появилась подруга — сразу же лучшая и до гроба. Логичное ли это знакомство? Нет, скорее торопливое и какое-то неловкое.

А вот Оля: она стоит на кассе общепита и видит, что девчонкам не хватает денег на бургер. Поэтому отдаёт еду бесплатно и нарывается на увольнение. Всё, теперь она тоже подруга, опять же, лучшая и до последней капли крови.

Сложится ли эта любовь? Фото: Wink

После такого вступления, где девчонки только увиделись, чем-то пожертвовали и сразу пообещали друг другу тотальную поддержку, хочется спросить: «А чего всё так стремительно?» Но Жора Крыжовников только набирает скорость. Одна героиня пофлиртовала с парнем, затем разругалась с ним — ещё чуть позже уже стоит на крыше пафосной высотки и принимает предложение руки и сердца. Другая сходила на свидание, переспала — и вот уже держит в руках дочку. После четвёртого эпизода, судя по всему, ещё и временной скачок случится!

Оригинальный фильм тоже не всегда шёл на глубину, но там история была какой-то жизненной, близкой и понятной. Здесь же все события максимально поверхностные. Команда сериала будто слишком торопилась и жертвовала смыслом в угоду развлечениям. Потому что времени на реконструкцию баталий из «Властелина колец» и музыкальные номера в духе клипов эпохи MTV вполне хватило. Но удачным ли вышел размен? Не очень.

Да будут танцы! Фото: Wink

Занятно, что актёрскую игру ругать не хочется — даже если речь идёт про Марию Камову, известную под псевдонимом Маш Милаш. Да, она исполняет роль этакой сердцеедки, которая крутит мужчинами и просто ищет состоятельного жениха. Вот только девушка всё равно умудряется быть доброй и ранимой. Чего говорить об Анастасии Талызиной: в сериале она олицетворяет невинность, а ведь недавно играла рисковую проститутку в «Кентавре».

Такие тёплые слова можно сказать о многих.

Проблема в том, что приличные актёрские работы не отменяют банального сюжета, странной мотивации и вопиющей поверхностности. Вы видели похожую историю в десятке дешёвых мыльных драм, так зачем снова тратить на неё время?

Мария Камова, она же блогер Маш Милаш Фото: Wink

Будь у сериала другое название, он наверняка бы затерялся на фоне других премьер. Но так уж вышло, что Жора Крыжовников взял легендарную обёртку и упаковал в неё посредственность. Так собрал хорошие просмотры, однако заслуженно утонул в негативе. Всё же с классикой нужно обращаться бережнее — даже если продюсеры тебе подмигивают и радуются просмотрам.

«Москва слезам не верит»: стоит ли смотреть?

Нет, это пустой и на удивление поверхностный сериал, который не стоит поддерживать просмотром. Иначе большие шишки сочтут, что схема работает, и с удовольствием станцуют на другой классике.

Оценка первых четырёх эпизодов — 5,5 из 10

Понравилось

Приличная актёрская игра.

Есть хорошие музыкальные номера.

Не понравилось