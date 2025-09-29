Скидки
Битва за битвой (2025): отзыв, обзор, впечатления, где смотреть, Ди Каприо

Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Слава Петров
Обзор «Битвы за битвой»
Аудио-версия:
Комментарии
Обманули в лучшем смысле.

В интернете то ли в шутку, то ли на полном серьёзе путают Пола Томаса Андерсона и Пола У.С. Андерсона. Комедия в том, что последний — режиссёр-весельчак, который последние годы выпускает ширпотреб и тащит в каждый фильм Милу Йовович. А вот Пол Томас — режиссёр-интеллектуал, что за камеру берётся редко, но обычно снимает на века. При этом о зрителе особо не думает. Плевать на поколение TikTok, что вечно куда-то торопится. Фильмы будут неторопливыми, многозначительными и сфокусируются на чувствах, смыслах, метафорах.

Однако в случае «Битвы за битвой» режиссёров на самом деле несложно перепутать. Не в том плане, что Пол Томас снял ерунду или Пол У.С. вырос над собой. Просто фильм получился зрительским, то есть понятным и динамичным. Однако Пол Томас Андерсон не был бы собой, не подкинь какую-то особенность. Фирменная черта «Битвы за битвой» — регулярный обман зрителя. И именно из-за этих обманов от просмотра не оторваться.

«Битва за битвой»: главное о фильме

Название: «Битва за битвой» (One Battle After Another).
Режиссёр: Пол Томас Андерсон.
Актёры: Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити и другие.
Дата выхода: 26 сентября 2025 года.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Страна: США.

«Битва за битвой»: где смотреть?

26 сентября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в российских кинотеатрах стартуют 2 октября. В онлайне фильм появится ориентировочно зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Warner Bros.

Когда эпическая сага притворяется блокбастером

До просмотра о «Битве за битвой» лучше не знать ничего. Не смотреть трейлеры, не изучать промоматериалы и особенно не читать синопсис, который спойлерит бо́льшую часть фильма. Потому что Пол Томас Андерсон построил огромный аттракцион, где никогда не угадаешь сюрприз за следующим поворотом. Может, подкинет вверх. Может, вожмёт в кресло. А может, вагончик вообще станет подлодкой и пойдёт на глубину. Чем меньше готов к таким поворотам, тем больше удовольствия получишь.

Если уложить грандиозную структуру фильма в пару строк, то получится нечто подобное: мятежники-террористы бьются за свободу и уходят на покой, но прошлое их настигает. Нюанс в том, что и бой за равенство, и былое, что приходит за долгами, растягиваются на десятилетия и оборачиваются эпической сагой. И вот самое важное: в каждой главе этой саги есть нечто неожиданное.

Революция — дело нелёгкое

Революция — дело нелёгкое

Фото: Warner Bros.

Представьте молодого и горячего Боба, которого играет Ди Каприо. Он вопит революционные лозунги, минирует государственное здание, а затем, не оборачиваясь на взрыв, целует знойную красотку. Вот это крутой мужик, за таким мы и будем следить, верно? Нет! Потому что время пройдёт – и Боб сопьётся, подсядет на травку и напомнит о меме «Ди Каприо у нас дома».

Но вот беда хватает героя за грязный халат. Теперь-то он вспомнит о былом величии, вернётся в сопротивление и устроит врагам апокалипсис? Ведь так? Нет! Бедолага позвонит в убежище, не сможет вспомнить пароль и услышит ответ: «Чувак, настоящий мятежник не мог забыть основы, чао».

Беда тем временем всё ближе. За Бобом уже бегут мужики с автоматами, а сам он при помощи друзей уходит от погони. В финале даже забирается на крышу и, кажется, вот-вот скроется в закат. Скроется ведь? Нет! Просто свалится с крыши прямо в объятия подонков.

Ди Каприо у нас дома

Ди Каприо у нас дома

Фото: Warner Bros.

Вся «Битва за битвой» — одно сплошное надувательство. Сначала Пол Томас Андерсон подкинет привычные завязку, сюжетную канву и злодея, а затем подменит их чем-то неожиданным. Злодеем с чуть ли не самой безумной мотивацией в кино. С надёжными бойцами за свободу, что предадут товарищей после первой же угрозы. С победой, что сменится комичным поражением.

При этом фильм остаётся зрительским. При всей масштабности сюжета он всегда понятен и в меру динамичен: погони, стрельба, смена настроений, секс, шутки — всё перемешать и повторить много раз.

Однако свежий для Андерсона подход не мешает ему вплести в историю высказывание, на этот раз вполне прямолинейное. За 2,5 часа режиссёр посмеётся над политическим строем США, где для продвижения к верхам нужно побить побольше приезжих и сохранить правильные гены. Ужаснётся революциям, что слишком часто заходят в кровавый тупик. И потом даст понять: какой бы безвыходный ни была ситуация, каждый может её улучшить — просто сделав жизни детей и близких чуть счастливее.

Такая дичь тоже есть

Такая дичь тоже есть

Фото: Warner Bros.

Заключительный плюс — актёрская игра. Кажется, что Ди Каприо окончательно освоил амплуа героя-неудачника. Самый близкий референс — недавний «Убийца цветочной луны», где актёр напоминал мужика из соседнего подъезда. Вот и в «Битве за битвой» Ди Каприо играет обычного дядьку, что мечтает о стакане виски и интересной передаче по телевизору. Да, за его спиной немало подвигов, однако настоящего они не меняют.

Важно, что из неутешительной исходной точки актёр движется в разных направлениях. В прошлое, где он чертовски крут и заводит мятежниц одним рассказом о взрывчатке. В будущее, где он уже отец и ради ребёнка сделает что угодно: истерично завопит, затрясётся от страха, превратится в саму вежливость, блеснёт харизмой. Все эти состояния не тянут на новый «Оскар», но отлично держат внимание.

Другая звезда — Шон Пенн, который играет наглухо отбитого злодея. Он одновременно внушает страх и отвращение, впечатляет физической формой и ничтожным духом, удивляет странными принципами и свойственной им стойкостью. Главное, за Пенном всегда интересно следить.

Шон Пенн ищет мятежников

Шон Пенн ищет мятежников

Фото: Warner Bros.

«Битва за битвой»: стоит ли смотреть?

Да! Если вы обходили творчество Андерсона стороной, всё равно смело планируйте просмотр. Если же ценили интеллектуальность режиссёра, просто готовьтесь к чему-то новому. Сюрпризы, которые подкинул мастер кино, точно стоят внимания.

Оценка «Битвы за битвой» — 8 из 10.

Понравилось:

  • Одновременно простой и удивительный сюжет
  • Отличные актёрские работы.

Не понравилось:

  • В фильме хватает экшена, но весь он слишком простой.
