ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Бонус-коды Мира танков октябрь-2025: табель-календарь, промокоды, действительные актуальные бесплатные

Как заработать больше наград в «Мире танков» в октябре
Георгий Глазов
Бонус-коды «Мира танков» октябрь 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А также табель-календарь до конца месяца.

Разработчики онлайновых игр частенько добавляют возможность получения бесплатных наград для поддержания интереса аудитории. С приходом октября настало время рассказать о действующих бесплатных промокодах в «Мире танков» и наградах табель-календаря. Не забудьте полностью выполнить все шаги по получению призов, иначе они не будут зафиксированы на аккаунте.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в октябре 2025 года)

MT2025TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-Стиль: «День танкиста 2025», 2 личных резерва: +100% к боевому опыту на 1 ч;

DAY2025RUSSIA — +50% к серебру за бой на 1 ч;

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

Существуют промокоды и для новых аккаунтов. Так игроки смогут сразу же получить много полезных предметов и быстро влиться в игру. Вот они:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Каждый месяц в «Мире танков» обновляется табель-календарь — особый поощрительный способ получения бесплатных наград. Как забрать призы:

  1. Посетите табель-календарь.
  2. Щёлкните на свободный день.
  3. Перейдите в игру для сохранения награды.
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

Обратите внимание: за один день можно получить один предмет. Обновление календаря происходит в 3:00 мск. До получения предыдущего приза нельзя забрать последующий, поэтому не забывайте заходить в игру для фиксации предмета.

Награды за октябрь:

100 золота;
100 бонов;
25 000 кредитов;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
2 бонуса на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
7 предбоевых инструкций («Долг превыше всего», «Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Укрытие на местности», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Продувка воздуховодов»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
1 день Премиум-аккаунта;
1 случайное игровое имущество;
1 контейнер «Зов сокола».

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

«Призовая коробка» — ещё один способ получения бесплатных наград. Зайдите на сайт, используйте кнопку «К подаркам» и запустите игру для сохранения предметов. Возможные призы: неделя премиум-аккаунта, боевые задачи и купоны на скидку в игровом магазине. За выполнение каждого задания удастся забрать серебро, боевой опыт и личные резервы. Будьте внимательны, так как награды могут быть изменены со временем.

Комментарии
