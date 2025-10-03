Промокоды Roblox в октябре 2025 года

В Roblox игроки могут активировать промокоды, чтобы получить бесплатные предметы. Главная проблема — их постоянное отсутствие. Новые вещи таким способом уже не добавляются, однако разработчики придумали другую систему мотивации без промокодов. Сегодня мы расскажем, как получить бесплатные вещи, и укажем полезные промокоды для некоторых популярных игр.
Рабочие промокоды Roblox на август 2025 года
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
На сегодняшний день в игре отсутствуют другие промокоды, однако игроки могут забрать предметы в играх, например, в Player Ready Two можно добыть капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы. Ниже мы отметили промокоды для игр.
В Island of Move доступно:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
В Mansion of Wonder можно получить:
GLIMMER — шлем Head Slime;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.
Roblox
Фото: Roblox
В Da Hood можно получить:
DHSUMMER — 200 тысяч единиц валюты.
В Hunty Zombies доступно:
400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
В Murder Mystery 2 можно получить:
Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
В Plants vs Brainrots можно получить:
BASED — 5 тысяч денег;
FROZEN — ледяная граната;
STACKS — зелье удачи.
В Race Clicker можно получить:
FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
В Roblox Doors можно получить:
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:
FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
RELEASE — 100 единиц валюты.
В Toy Clicking Simulator доступно:
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
В Warrior Simulator можно получить:
ACTIVEWIZARD20K — 150 тысяч монет;
JOINEDDISCORD — 800 тысяч монет;
WINTERWARRIOR — 50 тысяч монет;
63MILLION — 50 тысяч монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тысяч монет.
В Zombie Strike можно получить:
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Roblox
Фото: Roblox
В Roblox можно получить много предметов абсолютно бесплатно. Для этого нужно посетить магазин и выполнить несколько простых действий.
- Откройте сайт Roblox и перейдите в раздел Marketplace. Используйте кнопку Any Price.
- В поле Max наберите «0» без кавычек и подтвердите действие с помощью кнопки Apply для отображения всех бесплатных предметов в магазине.
- Открывайте каждый предмет по очереди и нажимайте Buy и Get Now, чтобы закрепить предметы на аккаунте.
После выполнения этих действий можно нажать на кнопку Customize и моментально изменить внешний вид героя.