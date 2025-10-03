Промокоды Standoff 2 в октябре 2025 года

Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 от Axlebolt каждый промокод на вес золота — их почти не добавляют в игру, а если добавляют, то на небольшое количество времени с очень маленьким количеством активаций. Не успел — пропустил бесплатный предмет. На момент выхода статьи мы указали все рабочие варианты, а также отметили способы получения голды.

Рабочие промокоды Standoff 2

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;

SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;

Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».

К сожалению, на текущий момент в Standoff 2 больше нет промокодов, поэтому фанатам игры стоит дождаться появления других опций и внимательно следить за страницей студии в социальных сетях.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Активировать промокоды в Standoff 2 удастся с помощью указанной ниже инструкции. Вот она:

1. Запустите игру.

2. Нажмите на значок пистолета в левом боковом меню.

3. Перейдите в раздел «Магазин».

4. Нажмите на пункт «Промокод».

5. Введите рабочий промокод.

6. Щёлкните на кнопку «Применить».

Если все действия выполнены успешно, то на экране появится уведомление о полученной награде.

Как получить голду в Standoff 2

В «Стэндофф 2», помимо предметов, граффити и оружия, есть голда — особая валюта, которую можно получить за реальные деньги. Мы отметили несколько способов для получения этого ресурса:

Использование промокодов. Часто посещайте официальные страницы игры, однако найти их окажется нереальной задачей. Покупка золота. Перейдите в магазин Standoff 2 и купите голду за реальные деньги. Выполнение квестов. За успешное завершение квестов игроки получат серебро, с помощью которого можно открыть кейсы с голдой. Участие в акциях. Разработчики иногда запускают особые мероприятия, турниры, розыгрыши, участие в которых позволит получить голду и награды. Продажа предметов. При вдумчивой перепродаже предметов игроки могут заработать голду, однако этот способ подходит только для самых опытных геймеров. Использование сторонних приложений. В некоторых приложениях и играх в Google Play и App Store можно заработать голду при просмотре рекламы и выполнении предложенных действий. Будьте аккуратны при использовании таких источников и обращайтесь только к проверенным вариантам.

Мы не рекомендуем запускать читы, активировать подозрительные ссылки и заходить на сторонние сайты, в том числе посещать чаты, веб-ресурсы, сервисы, игры и приложения, которые не относятся к Standoff 2. Необдуманные действия могут привести к потере доступа к аккаунту и предметам. Будьте бдительны и осторожны!