Промокоды Standoff 2 в октябре 2025 года

В Standoff 2 от Axlebolt каждый промокод на вес золота — их почти не добавляют в игру, а если добавляют, то на небольшое количество времени с очень маленьким количеством активаций. Не успел — пропустил бесплатный предмет. На момент выхода статьи мы указали все рабочие варианты, а также отметили способы получения голды.
Рабочие промокоды Standoff 2
BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;
SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;
SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;
SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;
Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».
К сожалению, на текущий момент в Standoff 2 больше нет промокодов, поэтому фанатам игры стоит дождаться появления других опций и внимательно следить за страницей студии в социальных сетях.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как активировать промокод в Standoff 2
Активировать промокоды в Standoff 2 удастся с помощью указанной ниже инструкции. Вот она:
1. Запустите игру.
2. Нажмите на значок пистолета в левом боковом меню.
3. Перейдите в раздел «Магазин».
4. Нажмите на пункт «Промокод».
5. Введите рабочий промокод.
6. Щёлкните на кнопку «Применить».
Если все действия выполнены успешно, то на экране появится уведомление о полученной награде.
Как получить голду в Standoff 2
В «Стэндофф 2», помимо предметов, граффити и оружия, есть голда — особая валюта, которую можно получить за реальные деньги. Мы отметили несколько способов для получения этого ресурса:
- Использование промокодов. Часто посещайте официальные страницы игры, однако найти их окажется нереальной задачей.
- Покупка золота. Перейдите в магазин Standoff 2 и купите голду за реальные деньги.
- Выполнение квестов. За успешное завершение квестов игроки получат серебро, с помощью которого можно открыть кейсы с голдой.
- Участие в акциях. Разработчики иногда запускают особые мероприятия, турниры, розыгрыши, участие в которых позволит получить голду и награды.
- Продажа предметов. При вдумчивой перепродаже предметов игроки могут заработать голду, однако этот способ подходит только для самых опытных геймеров.
- Использование сторонних приложений. В некоторых приложениях и играх в Google Play и App Store можно заработать голду при просмотре рекламы и выполнении предложенных действий. Будьте аккуратны при использовании таких источников и обращайтесь только к проверенным вариантам.