Нулевые вернулись! Новый российский сериал «Камбэк» покоряет сердца

В нашей киноиндустрии любят вспоминать 90-е с их криминалом и ворвавшимся ветром перемен, нищетой и «Колой» в палатках, одновременно с отчаянием и надеждой. А вот про нулевые рассказывают реже, хотя для многих зрителей самые памятные времена пришлись именно на эту эпоху. Эпоху Nokia 3310 и передачи файлов по ИК-порту. Эпоху, когда все напевали «Я буду жить» от «Дельфина». Когда по ОРТ смотрели «Последнего героя» с Сергеем Бодровым в роли ведущего.

Сериал «Камбэк» — ода тем временам с их счастливыми моментами и бедами. Причём ода, которая не просто топчется на ностальгии, но и сохраняет самостоятельность. Потому что смотреть «Камбэк» интересно, даже если не застали те времена.

«Камбэк»: главное о сериале

Название: «Камбэк».

Режиссёр: Динар Гарипов.

Актёры: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская и другие.

Дата выхода: 4 октября 2025 года.

Жанр: драма, триллер.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Камбэк»: где смотреть?

4 октября на «Кинопоиске» вышли два эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 15 ноября.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Море ностальгии и Петров в роли бомжа

Симпатией к «Камбэку» проникаешься уже во вступлении. Там быстро показывают сводку эпохи, и уже от неё ностальгически сводит скулы. В новостях жалуются на доллары, что подорожали до 29 рублей. По MTV Губин поёт о девушках, как звёздах. По ОРТ Сергей Бодров ведёт «Последнего героя» и многозначительно намекает: даже проиграв, можно победить.

Смотришь на это, и по щеке чуть ли не стекают слёзы. В голове тем временем сам по себе звучит «Дельфин». «Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости». Были же времена — непростые и всё равно счастливые, беззаботные, полные дружбы, любви и свободы.

Важно, что дух времени воссоздают дотошнее, чем в условном «Слове пацана» с его пластиковыми окнами. В «Камбэке» каждая квартира — словно путешествие в юность. Разглядываешь детали и понимаешь, что сам видел такое. Ого, один выключатель на туалет, ванну и коридор — прямо как у моей бабушки. Ого, у нас дома была ровно такая же подставка под зеркалом в ванной. О, свет в коридоре включается той самой верёвочкой.

Клубы с древними компьютерами на месте Фото: «Кинопоиск»

Впрочем, «Камбэк» цепляет не только ностальгией. Ещё в сериале вполне приятная история. Вот грязный и потрёпанный бомж в исполнении Александра Петрова. Вероятно, у него были семья и хорошая жизнь, но однажды он проснулся в лесу с простреленной головой. С тех пор ничего не помнит — ни имени, ни адреса, ни лиц своих близких. Поэтому просто скитается и ночует в канализации. Всё же в «Жди меня» бомжа вряд ли позовут.

А вот компания школьников, все они по-своему несчастны. У одного – лудомания и отец-тиран, от другого родители откупаются деньгами, третья вообще боится идти домой к маме-алкоголичке и её бесконечным ухажёрам. У ребят нет ничего общего с бездомным, однако тот однажды спасает молодёжи если не жизнь, то здоровье. Тогда дети задаются целью — помочь герою Петрова вернуть свою жизнь.

Главные герои Фото: «Кинопоиск»

Вероятно, в пересказе сюжет кажется шаблонным. Снова школьники с проблемами, как в «Мире, дружбе, жвачке». Снова герой с амнезией и наверняка тёмным прошлым, как в тысяче других шоу. Вот только база подана по-особенному очаровательно. Потому что простые проблемы вроде разборок с дворовыми хулиганами полны драмы. Потому что рутинные домашние скандалы действительно пугают. Потому что актёры, в конце концов, убедительны.

Стоит похвалить Петрова, который наконец пробует новое амплуа. В том, что Александр умеет играть, сомневаться наивно. Вот только актёр слишком часто исполняет крутых и до жути харизматичных ребят. Да, в «Сто лет тому вперёд» он был этаким Джокером. Да, в «Василии» отыгрывал сразу двух братьев. Но зритель всё равно смотрел в кадр и говорил: «Типичный Петров».

Тем временем в «Камбэке» в актёре нет ничего типичного — он грязный, роется в мусорках, ворует в магазине и всем видом вопит о собственной потерянности. При этом герой ощущается неоднозначным. Он хотел бы вспомнить прошлое, но также боится отыскать там кошмары. Он вежлив и аккуратен, однако в нужный момент показывает силу. Он абсолютно сломлен и лишён надежды, но в его взгляде есть необъяснимая стойкость. В тайнах такого персонажа хочется разобраться.

Следить за детьми тоже приятно. Они нормально общаются, убедительно показывают эмоции, и у них есть запоминающиеся черты. Этот парень не уверен, что с ним дружат искренне, а не из-за денег. Этот боится перечить сильной по характеру маме. Эта девчонка живёт практически в аду, поэтому научилась себя защищать и не прогибаться. В общем, образы простые, понятные и симпатичные. Главное, все персонажи создают синергию и дополняют друг друга.

Такого Петрова вы ещё не видели Фото: «Кинопоиск»

Благодаря всем плюсам «Камбэк» кажется кандидатом в лучшие российские сериалы года. Двух эпизодов достаточно, чтобы похвалить воссозданный дух эпохи, актёрскую игру, саунд и визуал с его приглушёнными цветами. Осталось лишь не уронить планку.

«Камбэк»: стоит ли смотреть?

Да, судя по первым эпизодом, это отличный сериал и неизбежный хит. При просмотре вы вспомните о былых временам, с удовольствием оцените актёрские работы и вряд ли пожалеете о потраченном времени. И готовьтесь повсюду натыкаться на обсуждения сериала — таких точно будет много.

Оценка первых эпизодов «Камбэка» — 8 из 10

Понравилось

Отлично переданный дух нулевых

Замечательные актёрские работы

Приятные саунд и визуал.

Не понравилось