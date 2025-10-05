Скидки
Дыши, второй сезон: сериал, дата выхода, объяснение концовки

Сериал «Дыши»: зрители ждут продолжения после мрачного финала
Слава Петров
«Дыши», второй сезон
История Леры может продолжиться, но гарантий нет.

3 октября завершился первый сезон «Дыши». Это драматический сериал об опытной акушерке, которая из-за неудачно принятых родов встревает в неприятности. Теперь большие шишки точат на неё зуб, следователи приглашают на допросы, в семье разлад — и это лишь начало списка.

Зрители высоко оценили историю и актёрскую игру, даже сравнили тягучую атмосферу с блокбастерами HBO. Но хватит ли этого, чтобы онлайн-кинотеатр Okko одобрил второй сезон?

А что можно посмотреть после?
Нулевые вернулись! Новый российский сериал «Камбэк» покоряет сердца
Нулевые вернулись! Новый российский сериал «Камбэк» покоряет сердца

«Дыши»: главное о сериале

Название: «Дыши».
Режиссёр: Анна Кузнецова.
Актёры: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова и другие.
Жанр: драма, триллер.
Сколько серий: восемь эпизодов.
Страна: Россия.

«Дыши»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

О чём сериал «Дыши»?

Лера — опытная акушерка в престижной клинике. Она выступает за естественные роды, так что её клиентки обычно обходятся без препаратов и хирургического вмешательства. Неудивительно, что многие состоятельные дамы хотят работать именно с Лерой.

Недавно муж героини умер от онкозаболевания, но семья всё равно крепкая. У двух дочерей и сына, конечно, есть проблемы: сын горюет по отцу, младшую дочь травят в школе, а у старшей слишком много обязанностей и неурядицы в личной жизни — её любовный интерес сильнее заглядывается на маму, чем на дочь. Однако вместе персонажи со всем справляются.

Акушер Лера и её клиентка Маша

Акушер Лера и её клиентка Маша

Фото: Okko

Беды начинаются, когда Лере навязывают новую клиентку Машу. Её любовник слишком важен, поэтому отказаться нельзя. Вот только Маша тоже хочет рожать естественно, однако в её случае это маловероятно. В результате роды проходят плохо: ребёнок попадает в реанимацию, Маша сильно страдает, а её мужчина запускает против клиники расследование. Эта заварушка вот-вот разрушит Лере жизнь: она может лишиться карьеры, семьи и даже свободы.

Чем завершился первый сезон «Дыши»?

Следователь Степнова расследует ошибки, допущенные врачами при родах Маши, и деятельность клиники вообще. Заведение известно низкими показателями смертности детей, но выясняется, что причина – в махинациях главврача. Он занимался подлогом документов, уничтожал анализы и прикрывал провалы неадекватностью беременных.

Крайней в приграничном состоянии ребёнка Маши и бизнесмена Шахова пытаются сделать Валерию. Так уж вышло, что перед родами она без злого умысла напилась, приняла пару рискованных решений и в конце, запаниковав, сбежала. По этим причинам на девушку оказывают большое давление и грозят разлучить с семьёй.

Лера рискует потерять семью

Лера рискует потерять семью

Фото: Okko

Следователь Степнова догадывается, что главный злодей в этой истории — главврач, а не Лера. Поэтому она предлагает двум персонажам очную ставку. Перед ней Лера принимает очередные роды и вспоминает, что в карте ребёнка Маши не было кардиотокографии. Главврач избавился от этого документа, чтобы прикрыть ошибки клиники, однако доказать это трудно. Лера всё равно проигрывает переговоры, но Степнова её отпускает.

Влиятельный бизнесмен и отец того самого ребёнка

Влиятельный бизнесмен и отец того самого ребёнка

Фото: Okko

Маша тем временем в депрессии и идёт к ребёнку. Сейчас он на аппарате жизнеобеспечения, однако Маша отключает его, смотрит на младенца и говорит: «Если задышишь — чудо. Если нет, я тебя отпускаю». Ребёнок выживет или умрёт? Этого зрителю уже не расскажут.

Когда выйдет второй сезон «Дыши»?

Okko пока не делал заявлений насчёт второго сезона. Вероятно, руководство онлайн-кинотеатра ещё изучает интерес к сериалу. Этот интерес, безусловно, был, но его не назвать повышенным. Если оценивать индекс популярности «Кинопоиска», то там сериал не поднимался выше 29-го места. При этом ближе к финалу новинка вообще выпала из топ-50.

Значит ли это, что Okko закроет сериал? Нет, сервис не раз продлевал шоу со статистикой хуже. К примеру, в онлайн-кинотеатре скоро выйдет второй сезон «Чёрного облака». В 2023-м первый сезон даже вылетал из топ-100. У «Дыши» дела шли лучше, а оценки – выше. Получается, на продолжение можно надеяться.

История Леры и Маши может продолжиться

История Леры и Маши может продолжиться

Фото: Okko

Чего ждать от второго сезона? Продолжения истории, потому что пока всё оборвалось на полуслове. Выживет ли ребёнок, накажут ли главврача, какими будут дела детей Леры и что ждёт саму акушерку? На эти вопросы ответят в продолжении — при условии, что оно появится.

Если Okko одобрит съёмки, второй сезон может выйти в конце 2026 года.

