Лучшие аниме сезона, которые нельзя пропускать поклонникам жанра

Летний сезон аниме уже закончился, но зрители и поклонники жанра наверняка пропустили массу прекрасных произведений на любой вкус. Премьер традиционно было много и времени на всё банально не хватало. Поэтому сегодня мы расскажем о десяти самых интересных произведений, которые точно стоят просмотра.

«Необъятный океан»

Автор манги: Кэндзи Иноуэ.

Студия: Zero-G и Liber.

Сезон: второй.

«Необъятный океан» Фото: Zero-G и Liber

«Необъятный океан» — тот случай, когда экранизация сыграла большую роль в популяризации оригинальной манги. Она и до этого была известна, но именно после выхода аниме её слава вышла на новый уровень, обеспечив культовый статус. Зрителей ожидает яркая комедия про беззаботных студентов, живущих лучшую жизнь.

Главный герой Иори Китахара приезжает в небольшой прибрежный городок, поступает в университет и внезапно для себя вступает в клуб любителей дайвинга. Там он находит новых друзей и с головой окунается в гулянки и вечеринки. Плюс иногда погружается под воду.

Это невероятно уморительное произведение, где персонажи попадают во множество смешных и нелепых ситуаций. Здесь огромное количество шуток и неожиданных сюжетных поворотов. Продолжение уверенно держит планку, высоко заданную первым сезоном.

«Эта фарфоровая кукла влюбилась»

Автор манги: Синъити Фукуда.

Студия: CloverWorks.

Сезон: второй.

«Эта фарфоровая кукла влюбилась» Фото: CloverWorks

Многие авторы считают, что произведение может заинтересовать аудиторию, лишь будучи сложным, поднимая серьёзные темы, чтобы у сюжета обязательно было по два-три дна. Однако многие забывают, что зрители также нуждаются в простых и даже банальных историях, подкупающих своей искренностью и наивностью. К числу таких аниме и относится «Эта фарфоровая кукла влюбилась».

Это милая романтическая история о старшекласснике, который увлекается изготовлением кукол и пошивом одежды, и его подруге, занимающейся косплеем. Следить за тем, как развиваются отношения этих двух противоположностей, невероятно интересно. Даже фан-сервис, которого тут очень много, не просто существует, но и помогает лучше раскрыть персонажей.

Долгожданного продолжения пришлось ждать целых три года, однако оно того стоило. Второй сезон продолжает затрагивать тему взросления, а заодно подкидывает разные испытания и ситуации, проверяющие отношения героев на прочность. Ну и одновременно с переживаниями парочка продолжает наслаждаться совместным хобби.

«Ночь живых кошаков»

Автор манги: Hawkman.

Студия: OLM.

Сезон: первый.

«Ночь живых кошаков» Фото: OLM

«Берсерк» с кошками и элементами комедии» — такую необычную характеристику некоторые дают манге «Ночь живых кошаков». Только тут вместо чудовищ — кошки, а вместо Затмения — Котострофа. Во всём виноват страшный КК-вирус, поразивший весь мир и превращающий людей в кошек после любого контакта с ними.

Пусть завязка звучит как очередное низкопробное творение от студии The Asylum, но авторы умудряются превратить всё в уморительное зрелище. Такой эффект достигается за счёт сочетания классических для жанра хоррора троп и шаблонов с пушистыми котами. Да и согласитесь, смотреть на то, как протагонист изо дня в день борется с искушением погладить домашнего питомца, как минимум необычно.

«Повелитель тайн: клоун»

Автор манги: Cuttlefish That Loves Diving.

Студия: B.CMAY PICTURES.

Сезон: первый.

«Повелитель тайн: клоун» Фото: B.CMAY PICTURES

Главный исекай этого года представляет собой экранизацию китайской веб-новеллы. Начинается всё с того, что обычный юноша Чжоу Минжуе просыпается в теле Кляйна Моретти. Вместо привычного дивана вокруг альтернативная викторианская Европа с промышленной революцией, магией и алхимией. Теперь он вынужден совмещать поиск ответов и борьбу с нечистью с попытками выжить.

В первую очередь аниме привлекает внимание уникальным сеттингом, где нашлось место и волшебству, и технологиям, и детективу, и хоррору в духе Лавкрафта. Художники отработали на все сто, благодаря чему «Повелитель тайн» может похвастать шикарными задниками, проработанными анимациями и кучей деталей. Поклонники Bloodborne точно словят пару флешбэков. Да, оно не привносит ничего нового в жанр, но это очень крепкое произведение, что с лёгкостью затягивает в себя.

«Дандадан»

Автор манги: Юкинобу Тацу.

Студия: Science SARU.

Сезон: второй.

«Дандадан» Фото: Science SARU

Пожалуй, самый хайповый сёнэн последних лет. За необычным названием скрывается произведение, в котором смешано буквально всё, комедия с ужастиком, романтика с боевиком. Каждая новая идея безумнее предыдущей, один абсурд сменяется другим. Когда смотришь на всё это, остаётся только восхищаться фантазией автора.

Во втором сезоне главные герои продолжают влипать в неприятности каждый день. Всякая сверхъестественная чертовщина – от призраков до пришельцев – и не думает успокаиваться. Адаптация «Дандадана» сохранила динамичность оригинальной манги, сделав кадры более насыщенными.

Аниме стоит смотреть хотя бы ради ураганной смеси экшена, хоррора и комедии, эпатажных сцен, забавных и трагичных историй, шикарного саундтрека и, конечно же, Турбо-Бабки. К тому же режиссёр мастерски играется с темпом повествования, ускоряя его в комедийные и экшен-сегментах, но замедляя в важные для сюжета моменты. Просто поверьте: это лучшее лекарство от грусти.

«Первородный грех Такопи»

Автор манги: Taizan 5.

Студия: Enishiya.

Сезон: первый.

«Первородный грех Такопи» Фото: Enishiya

Необычный инопланетянин совершает аварийную посадку на Земле. Внешне Такопи напоминает кальмара, и он стремится нести всем добро. Но так сложилось, что его хозяйкой становится девятилетняя девочка Сидзука. Она никогда не улыбается, над ней издеваются в школе, а единственный, кто её любит — собака Чаппи.

Глядя на визуал, можно подумать, что перед нами простенькая и даже миленькая история про дружбу. На деле же «Первородный грех Такопи» представляет собой достаточно тяжёлую и мрачную историю, которая может оттолкнуть от себя особо чувствительных людей.

Такопи раз за разом пытаться улучшить жизнь Сидзуке, чтобы она снова ощутила, что такое радость и счастье. Но проблемы девочки намного глубже, чем кажутся на первый взгляд, а депрессия слишком глубоко проникла в её сердце. Это мощная драма, исследующая тему человека и его чувств, способная залезть под кожу каждого зрителя.

«Гачиакута»

Автор манги: Кэи Урана.

Студия: Bones.

Сезон: первый.

«Гачиакута» Фото: Bones

Аниме для тех, кому надоели прилизанные сёнены. На фоне прочих произведений манга Кэи Ураны выделяется мрачным фэнтезийным сеттингом, панковским духом, какой-то злобой и дерзостью.

События разворачиваются в городе, разделённом на чистый верхний мир и грязные трущобы, также именуемые Бездной. Люди предпочитают сбрасывать туда всё, что уже не нужно или сломано, включая преступников. Из-за ложного обвинения там же оказывается главный герой Рудо, которому предстоит докопаться до правды и отомстить своим врагам.

За качество адаптации можно быть спокойным, ведь над ним работает известная студия Bones, ответственная за «Стального алхимика» и «Мою геройскую академию». Также со сценарием помогает Хироси Сэко, что прежде занимался «Атакой титанов», «Сагой о Винланде» и «Человеком-бензопилой». Совместными усилиями они выпустили эффектный боевик с роскошными боевыми сценами и задорным саундтреком. Довольными останутся, как любители глубокого смысла, так и те, кто просто хочет глянуть на зрелищные сражения.

«Дни Cакамото»

Автор манги: Юто Судзуки.

Студия: TMS Entertainment.

Сезон: второй.

«Дни Cакамото» Фото: TMS Entertainment

Заходы про бывшего киллера, выбравшего вместо криминала обычную жизнь, уже успели порядком поднадоесть. Но «Дни Сакомото» всё же смогли выделиться и зацепить зрителей. В первую очередь за счёт контраста между мирным настоящим и жестоким прошлым.

В одной сцене толстенький и круглолицый Таро Сакомото заведует магазинчиком, варит лапшу и носит футболку «Отец года». В другой – он уже настоящая машина, с лёгкостью расправляющаяся с самыми опасными преступниками. В первой части много комедии, во второй — зубодробительного экшена.

Авторы отошли от устоявшейся формулы, когда главный герой стремится стать сильнее всех. Здесь он уже был таковым, а теперь просто хочет пожить для себя. Но залечь на дно, когда за твою голову назначена высокая награда, очень сложно.

По сути, зрителей ожидает анимационный «Джон Уик» с изобретательным юмором, нарочито гиперболизированным пафосом и зрелищными боевыми сценами. Если первый сезон разгонялся за счёт небольших историй, то в продолжении представили полноценную линию с войной группировок, в эпицентре которой оказалась семья Сакомото.

«Лето, когда умер Хикару»

Автор манги: Рэн Мокумоку.

Студия: CygamesPictures.

Сезон: первый.

«Лето, когда умер Хикару» Фото: CygamesPictures

Хотите мистический триллер в сеттинге японской глубинки? Тогда вам определённо стоит заценить данное аниме, также известное под названием «Лето, когда погас свет».

В глухой деревне жили два неразлучных друга — Хикару и Ёсики. Но однажды Хикару пропадает в горах и также внезапно возвращается. И хоть внешне ничего не изменилось, Ёсики понимает, что настоящего друга больше нет, а в его теле поселилось нечто другое.

Произведение рассказывает историю о потере и токсичных отношениях, где нашлось место и давящему саспенсу, и паранойе, и драме в отношениях персонажей. Оригинальная онгоинг-манга была отмечена престижными наградами, а экранизация бережно перенесла на экраны все достоинства первоисточника. Настолько, что за отношения Ёсики и лже-Хикару начинаешь переживать больше, чем за свои.

«Благоухающий цветок расцветает с достоинством»

Автор манги: Саки Миками.

Студия: CloverWorks.

Сезон: первый.

«Благоухающий цветок расцветает с достоинством» Фото: CloverWorks

Манга Саки Миками публикуется с 2021 года, завоевала множество наград и собрала вокруг себя преданную фан-базу. Тем удивительнее, что аниме-адаптация вышла только сейчас. Если сильно всё упростить, то перед нами очередная вариация на тему Ромео и Джульетты.

В этот раз противопоставляются две школы, престижная академия «Кике» и государственная «Чидори». В первой учатся девочки из богатых семей, там царят грация и изящество. Во второй пытаются дать образование хулиганам и трудным подросткам. Они хоть и соседствуют, но между ними настоящая социальная пропасть, из-за чего школьники враждуют и не общаются.

Но так получилось, что между Каоруко Вагури и Ринтаро Цумуги зародилась дружба. Так и началась история двух старшеклассников, которые одновременно близки и далеки друг от друга. Это приятная романтическая история, в одни моменты заставляющая улыбнуться, а в другие — погрустить. Плюс аниме просто красиво нарисовано, поэтому как минимум эстетическое наслаждение вам гарантировано.