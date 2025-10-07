Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»

Если сильно обобщить, кинематограф можно разделить на зрительский и фестивальный. В первом случае студия рассчитывает на сборы, поэтому много думает о зрителе. Как создать такой темп, чтобы аудитория не заскучала? Как упростить идею, чтобы её поняли все? Минус в том, что в погоне за динамикой порой теряется глубина.

Вспомните недавнего «Пророка» с Юрой Борисовым, где экранный Пушкин танцевал и читал рэп. Было весело, но раскрыли ли образ поэта? Оставил ли фильм послевкусие? Не особо.

Тем временем фестивальное кино не ориентируется на массового зрителя. Его снимают ради самовыражения или престижных наград, которые укрепят авторитет студии. «Лермонтов» — именно фестивальное кино. Оно никуда не спешит, не заботится о вашем веселье и настойчиво гнёт свою линию. Из такой формулы может вырасти как шедевр, так и претенциозная чушь. Как вышло с «Лермонтовым»?

«Лермонтов»: главное о фильме

Название: «Лермонтов».

Режиссёр: Бакур Бакурадзе.

Актёры: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева и другие.

Дата выхода: 16 октября 2025 года.

Жанр: драма.

Страна: Россия.

«Лермонтов»: где смотреть?

16 октября фильм выйдет в российский прокат. Цифровая версия, вероятно, появится зимой.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинокомпания СТВ». Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Это поразительно медленное и красивое кино

Когда-то давно люди радовались фильму, где поезд прибывал на вокзал Ла-Сьота. Но к 2025 году жизнь сильно ускорилась. Чтобы зритель не заскучал, поезду стоит разогнаться до скорости света, загореться и протаранить здоровенного кайдзю. Быть может, тогда кто-нибудь в зале не зевнёт и не потянется к телефону.

Удивительно, что в такие времена выходит «Лермонтов». Это фильм, где люди с дефицитом внимания рискуют не просто заскучать, а посмотреть дюжину снов.

Комик Илья Озолин не особо похож на Лермонтова, но играет достойно Фото: «Вольга»

Представьте деревенский домик. Вдали бескрайняя равнина, по сторонам — величественные горы, на переднем плане — пасущиеся лошади. Кадр столь красивый, что дух захватывает. Вглядываешься в пейзаж, рассматриваешь роскошную гриву, мечтаешь оказаться в этих краях. А потом задумываешься: «Я уже всё изучил, можно следующий кадр?» Нельзя, камера простоит на месте около минуты.

Затем оператор всё же переместится в дом Лермонтова и встанет напротив белых стен. Поэт походит перед камерой, секунд на 20 выйдет из дома, потом вернётся и выпьет стакан воды. Ничего сюжетно важного не происходит, однако сцена всё равно длинная.

«Лермонтов» длится 105 минут, и бо́льшая часть посвящена подобному созерцанию. Вот вы минуту смотрите на текущий ручей. Потом ещё минуту — на дождь. А теперь Лермонтов две минуты томно изучает небо.

Каждый кадр — искусство Фото: «Вольга»

Поначалу подобная неторопливость кажется преступлением. Руки тянутся к телефону, глаза закрываются, в голову лезут гениальные идеи — это ум пытается чем-то себя занять. Однако «Лермонтов» так красиво снят, что каждый кадр неизбежно притягивает внимание. Любой план, где камера фокусируется на горах, полях или стаде милых овечек, восхищает. Настолько, что приходишь к выводу: лермонтовский Пятигорск красивее «Властелина колец» с его Новой Зеландией.

Благодаря визуалу постепенно успокаиваешься и в полной мере понимаешь: медлительность — не ошибка, а ключевая особенность фильма. Потому что именно в таком формате избранный зритель прочувствует дух эпохи, трагичность истории и характер Лермонтова — гениального, но не самого приятного человека.

После просмотра хочется бросить всё и поехать в Пятигорск Фото: «Вольга»

Не рассчитывайте, что режиссёр Бакур Бакурадзе расскажет всю историю поэта. Фильм фокусируется исключительно на дне, когда у Лермонтова намечена та самая дуэль. То есть на дне, когда Михаил Юрьевич умрёт.

Путь начинается с самого утра. Поэт проснётся и займётся обыденными делами: прокатится на лошади, пообщается с товарищами, подумает о жизни. Вот только в рутинных сценах читаются меланхолия, прощание с жизнью, попытка осмыслить прошлое. Всё это вперемешку с болью.

Всего за один экранный день режиссёр раскрыл характер героя и трагичность его смерти лучше, чем коллеги из «Пророка» за всю жизнь Пушкина. Там фатальная дуэль была неубедительной. Здесь же стрельба кажется эмоциональным безумием, порождённым суровостью эпохи и сложными характерами стрелков. Потому что персонажи не пели и не танцевали, но благодаря обволакивающей атмосфере раскрыли души.

Перезарядка оружия напоминает завораживающий ритуал Фото: «Вольга»

Важно, что «Лермонтов» — не только история смерти. Это ещё и ода жизни. В самые меланхоличные моменты оператор так умело фокусируется на красоте мира, что пробуждает философские мысли. О том, что прошлое бывает мрачным, а будущее — безнадёжным. Но ничто не отнимет момент здесь и сейчас с его журчащим ручьём, завораживающими равниной и горами.

Если успокоить голову, в этом моменте можно обрести счастье. Как и в «Лермонтове», если привести себя в порядок, можно распознать настоящее искусство.

«Лермонтов»: стоит ли смотреть?

«Лермонтов» — тот самый фильм, что требует от зрителя внутренней работы. В начале сеанса важно принять неторопливость и затянутые кадры, в которых ничего не происходит. Если справитесь с этим, насладитесь одним из самых красивых и многозначительных российских фильмов.

Оценка фильма «Лермонтов» — 8 из 10

Понравилось

Невероятный визуал

Режиссёр умело раскрывает характер поэта

После фильма хочется перечитать Лермонтова.

Не понравилось