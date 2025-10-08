Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»

Мы уже заждались выхода шоу: его хотели выпустить ещё два года назад.

Сериал «Бар «Один звонок» должен был выйти ещё в 2023-м, но тогда Минкульт отозвал прокатное удостоверение, а организаторы фестиваля «Новый сезон» отменили показы. Почему? Конкретных ответов не дали, но причины, вероятно, на поверхности — они таинственно смотрят с постеров и числятся в касте.

К счастью, к 2025 году страсти улеглись, а сериал добрался до онлайн-кинотеатров. Стоил ли он ожиданий? Так сразу и не скажешь.

«Бар «Один звонок»: главное о сериале

Название: «Бар «Один звонок».

Режиссёр: Сергей Филатов.

Актёры: Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина и другие.

Дата выхода: 1 октября 2025 года.

Жанр: триллер, детектив, фэнтези.

Сколько серий: семь эпизодов.

Страна: Россия.

«Бар «Один звонок»: где смотреть?

В онлайн-кинотеатрах Kion уже доступны все семь эпизодов.

Из этого бара выходят ногами вперёд

У бара «Один звонок» нет адреса. Он может возникнуть в любом месте, а может не появиться вообще. Этот бар — почти что Сайлент Хилл, то есть состояние души. Он окажется на пути, если переживёте потерю и не справитесь с ней: погрузитесь в чувство вины, не успеете сказать близкому нечто важное, захотите выплеснуть гнев. В баре вам заботливо нальют виски, поговорят по душам и даже предложат позвонить покойнику — и вы реально с ним пообщаетесь. Но есть нюанс: за звонок нужно расплатиться игрой в русскую рулетку.

Мистическое заведение, харизматичный бармен в исполнении Козловского, русская рулетка с её безумными ставками и гости, что выходят на улицу либо перерождёнными, либо ногами вперёд. Согласитесь, концепция дико интересная. Она выделяет «Один звонок» на фоне других российских сериалов, где сплошные криминал и ремейки. Однако одной идеи мало, её и реализовать надо талантливо. Как раз в этом плане к новинке возникают вопросы.

Тот самый бармен Фото: Kion

В сериале есть сквозной сюжет, но в основе всё-таки процедурал. В бар постоянно заходят люди, каждый хочет связаться с мертвецом и готов рискнуть жизнью. Вот несчастный мужчина, что винит себя в смерти друга: однажды не ответил на звонок, и товарищ в этот день покончил с собой. Позвонить бы ему и извиниться! Вот содержанка, мужчина которой внезапно умер и даже пин-код от карты не сказал. Выяснить бы четыре заветные цифры! А вот священник, что прибил убийцу своей дочери. Или же он невиновен? Нужно докопаться до истины, ведь на том свете не врут.

У гостей всегда найдётся трогательная или дикая история. Изучить её — привлекательная идея. Так можно показать боль, поведать о прощении себя и при умелой подаче заменить зрителю сеанс к психологу. Вот только «Бар «Один звонок» допускает один серьёзный промах — сильно спешит.

Акиньшина в кадре не задержится Фото: Kion

Эпизоды в среднем длятся по 25 минут. Приличный хронометраж, чтобы раскрыть историю одного гостя. Увы, за один эпизод в бар могут заглянуть три-четыре человека, плюс часть времени уйдёт на сквозной сюжет. В таком формате потенциально интересная драма превращается в набор скетчей — зачастую любопытных или комичных, но поверхностных. Режиссёр не успевает раскрыть персонажа и окунуть в его страдания. Вот гость выпалил экспозицию, а вот уже стреляется.

При этом гости бывают интересными, а играют их звёзды. В бар заглянут Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип и другие известные персоны. Временами они здорово манипулируют, смешат, истерят и убедительно плачут. С ними хочется провести больше времени, но на деле ты знакомишься с бедолагами и пару минут спустя прощаешься. Благодаря динамике следить за действом интересно, однако где-то в параллельной реальности из «Бара «Один звонок» мог бы вырасти необычный аналог «Терапии».

Егор Шип, естественно, играет блогера Фото: Kion

Со сквозным сюжетом тоже не всё гладко. Одна арка посвящена полицейскому и его приёмному ребёнку, который застрял в баре. Мужчина решает отыскать пацана, но параллельно ведёт дела, спорит с начальством, избивает непонятных бандитов и настойчиво превращает мистический сериал в криминальный. При этом его драма из-за пресловутой поверхностности не разбивает сердце и не особо затягивает. Вся арка попросту средняя.

Сюжет бармена, воплощённого Козловским, — другое дело. Сам персонаж харизматичный и до жути противоречивый. Он зловеще смеётся, искромётно шутит и всегда знает, что гостям не стоит рисковать жизнью — и всё равно подталкивает их к злополучному звонку. У персонажа есть весомая причина быть местным антигероем, но какая? Узнаете ближе к финалу.

Любопытно, что в этом финале режиссёр показывает: он умеет создавать драму, если есть время на раскрытие персонажа. Его волей герой оказывается в патовой ситуации и получает, пожалуй, самый пронзительный финал из возможных. За такую развязку сериалу накидываешь дополнительный балл, однако при этом задаёшься вопросом: «Почему же с другими персонажами обошлись иначе? Почему в их случае ставили на динамику, а не на раскрытие характеров?»

Похвалить арку полицейского не получается Фото: Kion

В результате «Бар «Один звонок» оставляет противоречивые эмоции. Сериал хорош в плане концепции, актёрского состава и вообще выгодно выделяется на фоне конкурентов. Вот только он мог бы стать чем-то большим, чем приятным развлечением на вечер. Мог бы стать большим обсуждаемым хитом. Но не в этом мире.

«Бар «Один звонок»: стоит ли смотреть?

«Бар «Один звонок» — история о нереализованном потенциале. Режиссёр зачастую спешит, недостаточно раскрывает образы, рубит потенциально яркую драму. Однако даже в текущем состоянии сериал не даёт пожалеть о просмотре. Потому что отлично выглядит, завораживает нестандартной концепцией, цепляет инфернальным образом бармена и талантливым финалом его истории. За такое стоит поставить лайк.

Оценка сериала «Бар «Один звонок» — 7 из 10

