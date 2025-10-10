Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Главная Чемп.Play Статьи

Veto в Валорант: способности, умения, как играть, новая мета, дата выхода

Новый агент Veto в Valorant. Гайд по персонажу, уничтожающему умения
Илья Корпылёв
Veto в «Валорант»: способности
Аудио-версия:
Разбираем нового агента.

Riot Games представила нового агента ValorantVeto, 29-го по счёту и первого с фокусом на подавление умений противника. Его уже добавили в шутер, а анонс состоялся на гранд-финале Valorant Champions в Париже. Агент из Сенегала занимает позицию «Стража», однако играет гораздо агрессивнее, чем привычные Cypher или Killjoy.

Его появление ощущается как небольшая веха: Veto не только меняет идеи о том, как держать плент, но и подталкивает игроков пересмотреть привычные взаимодействия с дымами и гранатами.

Veto, 29-й агент Valorant

Veto, 29-й агент Valorant

Фото: Riot Games

По мифологии мира Veto — сенегалец с заметной мутацией, внешне это отражается в необычных деталях образа и визуальных эффектах способностей. В игровом смысле он предлагает набор инструментов, который прямо призван лишать противника привычной гарантии от утилит и переводить решающие факты в плоскость личной стрельбы и позиционки.

Способности Veto в Valorant

Название уменияКнопкаТипЧто делаетСовет по использованию
УдушениеQБазоваяБросок капсулы. При активации — зона, которая замедляет, наносит урон со временем и ослабляет эффекты у противников внутриСтавьте в узких проходах и на входах, где врагам трудно сразу разрушить капсулу
СвязкаCБазоваяТелепорт-вортекс. Позволяет быстро менять позицию между двумя точками, можно ставить перед раундомОтлично для неожиданных ротаций, например, на Bind: за защиту поставьте телепорт на A и B, прыгните в телепорт и ждите первой информации о противнике. Далее используйте телепорт на необходимую точку
ПерехватчикEСигнатураУстройство, которое нейтрализует/уничтожает утилиты противника в радиусе действия (дымы, гранаты, ловушки)Размещайте на подходах к пленту или рядом со стандартными точками установки смоков. Нужна командная поддержка, чтобы ловушка не была быстро обезврежена
ЭволюцияXУльтаВключает усиление: регенерация, ускорение, иммунитет к некоторым дебаффам от утилит. Не даёт неуязвимости к уронуХраните для ключевых моментов: постплэнт, контратаки или клатчи. Лучше комбинировать с фронтовыми агентами

Все эти умения сильнее проявляют себя на картах с тесными проходами. Veto не закроет весь вход на плэнт одним махом, но способен сделать стандартный план захода бесполезным, если команда умеет им пользоваться. Его телепорт даёт неожиданные варианты фланговых заходов, а «Перехватчик» требует от соперника более аккуратной и точной игры — просто «бросить смок» уже не всегда спасает.

Официальный арт, посвящённый Veto

Официальный арт, посвящённый Veto

Фото: Riot Games

Мнения сообщества и слухи о Veto

Параллельно с релизом Veto в сообществе поднимались и слухи о масштабных изменениях баланса: инсайды о переработке механик перезаряжающихся умений и стремлении сконцентрировать роль умения в более аккуратных рамках, то есть сделать аим и позиционку важнее, чем массовое использование гранат.

Разработчики оперативно отреагировали на часть слухов, опровергнув радикальные интерпретации, но тема действительно поднималась на официальных каналах и в медиа — это факт, который стоит учитывать при обсуждении влияния Veto на соревновательную сцену.

