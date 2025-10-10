Новый агент Veto в Valorant. Гайд по персонажу, уничтожающему умения

Riot Games представила нового агента Valorant — Veto, 29-го по счёту и первого с фокусом на подавление умений противника. Его уже добавили в шутер, а анонс состоялся на гранд-финале Valorant Champions в Париже. Агент из Сенегала занимает позицию «Стража», однако играет гораздо агрессивнее, чем привычные Cypher или Killjoy.
Его появление ощущается как небольшая веха: Veto не только меняет идеи о том, как держать плент, но и подталкивает игроков пересмотреть привычные взаимодействия с дымами и гранатами.
Veto, 29-й агент Valorant
Фото: Riot Games
По мифологии мира Veto — сенегалец с заметной мутацией, внешне это отражается в необычных деталях образа и визуальных эффектах способностей. В игровом смысле он предлагает набор инструментов, который прямо призван лишать противника привычной гарантии от утилит и переводить решающие факты в плоскость личной стрельбы и позиционки.
Способности Veto в Valorant
|Название умения
|Кнопка
|Тип
|Что делает
|Совет по использованию
|Удушение
|Q
|Базовая
|Бросок капсулы. При активации — зона, которая замедляет, наносит урон со временем и ослабляет эффекты у противников внутри
|Ставьте в узких проходах и на входах, где врагам трудно сразу разрушить капсулу
|Связка
|C
|Базовая
|Телепорт-вортекс. Позволяет быстро менять позицию между двумя точками, можно ставить перед раундом
|Отлично для неожиданных ротаций, например, на Bind: за защиту поставьте телепорт на A и B, прыгните в телепорт и ждите первой информации о противнике. Далее используйте телепорт на необходимую точку
|Перехватчик
|E
|Сигнатура
|Устройство, которое нейтрализует/уничтожает утилиты противника в радиусе действия (дымы, гранаты, ловушки)
|Размещайте на подходах к пленту или рядом со стандартными точками установки смоков. Нужна командная поддержка, чтобы ловушка не была быстро обезврежена
|Эволюция
|X
|Ульта
|Включает усиление: регенерация, ускорение, иммунитет к некоторым дебаффам от утилит. Не даёт неуязвимости к урону
|Храните для ключевых моментов: постплэнт, контратаки или клатчи. Лучше комбинировать с фронтовыми агентами
Все эти умения сильнее проявляют себя на картах с тесными проходами. Veto не закроет весь вход на плэнт одним махом, но способен сделать стандартный план захода бесполезным, если команда умеет им пользоваться. Его телепорт даёт неожиданные варианты фланговых заходов, а «Перехватчик» требует от соперника более аккуратной и точной игры — просто «бросить смок» уже не всегда спасает.
Официальный арт, посвящённый Veto
Фото: Riot Games
Мнения сообщества и слухи о Veto
Параллельно с релизом Veto в сообществе поднимались и слухи о масштабных изменениях баланса: инсайды о переработке механик перезаряжающихся умений и стремлении сконцентрировать роль умения в более аккуратных рамках, то есть сделать аим и позиционку важнее, чем массовое использование гранат.
Разработчики оперативно отреагировали на часть слухов, опровергнув радикальные интерпретации, но тема действительно поднималась на официальных каналах и в медиа — это факт, который стоит учитывать при обсуждении влияния Veto на соревновательную сцену.